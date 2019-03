O com moure's per aquest món canviant i que tendeix al "verd"

NO TAN INOFENSIU. Un aneguet de goma pot generar fins a 75 milions de bacteris per centímetre quadrat

Poques imatges inspiren tanta innocència com la d'un nen a la banyera amb un aneguet de goma. I, malgrat això, l'escena pot no ser inofensiva. Segons un estudi de l'Institut Federal Suís de Ciència i Tecnologia Aquàtiques i la Universitat d'Illinois, la humitat i les temperatures del bany afavoreixen el desenvolupament de bacteris potencialment patògens a l'interior de les joguines aquàtiques. El treball va analitzar 19 joguines diferents i va concloure que l'exposició a l'aigua del bany durant 11 setmanes provocava l'aparició d'entre 5 i 75 milions de cèl·lules bacterianes per cm2. La contaminació depèn de l'aigua i del polímer de què estan fets; aquest allibera compostos orgànics de carboni que serveixen com a nutrients per als bacteris. Per a minimitzar-ne els riscos, neteja les joguines en aigua temperada amb vinagre blanc, bull-los o introdueix-los al rentaplats.

EL SOSTRE DEL MÓN, CONVERTIT EN ABOCADOR

El 2017 un grup d'escaladors del Nepal va recollir 25 tones d'escombraries de l'Everest. El 2018 en van ser més. La muntanya més alta s'enfronta a problemes greus derivats de la massificació dels seus visitants, cada vegada més nombrosos i inexperts. Tot i que hi ha multes per als qui no tornen amb almenys 8 quilos de deixalles, les rutes continuen estant plenes de tendes de campanya abandonades, ampolles d'oxigen i excrements congelats.

ALERTA MEDIAMBIENTAL: PEIX PER A ALIMENTAR ELS PEIXOS

Les nombroses fàbriques de farina de peix que s'han instal·lat a la costa de l'Àfrica Occidental estan canviant el rostre del litoral. A la tradicional pesca local senegalesa, gambiana o mauritana que buscava en l'oceà peixos per a l'alimentació local, s'han anat sumant els últims anys grans flotes de vaixells que fan captures massives per a sustentar el negoci de la farina. Aquesta pols, rica en nutrients i elaborada a partir del peix picat, mou centenars de milions d'euros al món. Es necessita per a alimentar aviram, porcs, vaques o ovelles de granja. També per a alimentar altres peixos, els que es crien en aqüicultura, un sector que ja representa el 47 % de la producció pesquera del planeta, segons la FAO. La demanda de farina de peix és tan gran que el 20 % de la pesca salvatge del món ja no acaba al plat dels humans, sinó en grans plantes trituradores. A l'Àfrica Occidental, la sobrepesca de sardinel·la per a assortir les fàbriques està acabant amb els bancs nodrits que abans poblaven la costa. Els habitants locals la capturen sense fre, igual que els grans vaixells de la Xina o de Turquia. Les fàbriques, al seu torn, han augmentat l'escalfament de l'aigua i han obligat els peixos a desplaçar el seu hàbitat centenars de quilòmetres. D'aquí a poc temps, molts vaticinen que l'espècie desapareixerà d'allà.

ES QUEDEN SENSE ULLALS, ELS ELEFANTS?

La caça furtiva o els conflictes militars han afectat la població d'elefants a Àfrica pel valor de l'ivori. Els elefants que neixen sense ullals, una minoria, han gaudit per tant d'un avantatge evolutiu i ara passen aquesta característica genètica a les noves generacions.