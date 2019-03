UNA MUNTANYA DE 4.500 TORRES EIFFEL DE FERRALLA ELECTRÒNICA ES REBUTJA CADA ANY A TOT EL MÓN. O, EL QUE ÉS EL MATEIX, PROP DE 45 MILIONS DE TONES MÈTRIQUES DE RESIDUS QUE CONTENEN COMPOSTOS ALTAMENT CONTAMINANTS. LA SOLUCIÓ PER A DESFER-SE D'AQUESTES DEIXALLES PASSA PEL RECICLATGE: SABER QUÈ S'HA DE FER AMB AQUESTS DISPOSITIUS, ON ELS HEM DE DIPOSITAR I COM HO HEM DE FER ÉS PRIMORDIAL PER A REDUIR LA NOSTRA PETJADA ECOLÒGICA I L'ESCALFAMENT GLOBAL.

Cada espanyol genera 20 quilos de deixalles tecnològiques a l'any -uns 820 milions en total-, segons l'"Estudi de les deixalles electròniques globals", elaborat per la Universitat de les Nacions Unides. Un arsenal de residus format per telèfons intel·ligents, televisors, ordinadors, rentadores, batedores, teclats i altres dispositius similars. Parlem de les anomenades "deixalles electròniques" ("e-waste"), tècnicament conegudes com "residus d'aparells electrònics i elèctrics (RAEE)".

Si vols comprar un televisor de pantalla plana, acomiadar-te de la teva impressora vella, canviar d'ordinador o substituir el teu mòbil per un altre de més modern (cosa que fem de mitjana cada 20 mesos), has de saber que tots aquests dispositius acabaran formant part de les deixalles electròniques. La manera correcta de desfer-se'n és per mitjà del reciclatge, un procés que és obligatori a Espanya des del 2005. Encara que als productors d'electrodomèstics se'ls exigeix el finançament de sistemes que ho garanteixin, sense la implicació dels consumidors no seria possible portar-ho a terme.

PRIMERA OPCIÓ: ELS PUNTS NETS

Quan el teu electrodomèstic o aparell electrònic ja no funciona i no es pot reutilitzar, la primera opció és lliurar-lo a la botiga on compris el nou o en qualsevol establiment comercial de més de 400 m2 que vengui aquests dispositius. Aquestes botigues estan obligades a recollir qualsevol aparell de menys de 25 centímetres per al seu reciclatge. A més, els mòbils es poden dipositar en un "Tragamóvil", d'una fundació sense ànim de lucre que disposa d'una xarxa de reciclatge de telèfons vells que opera al territori espanyol, amb uns 1.000 contenidors desplegats en botigues de telefonia, serveis tècnics, ajuntaments, universitats i superfícies comercials. També es poden vendre a qualsevol empresa privada dedicada a aquest reciclatge, com Zonzoo o MovilBak.

Una altra possibilitat és anar a un punt net municipal i dipositar-lo al contenidor de residus electrònics i elèctrics. Des d'allà, les deixalles tecnològiques es porten a plantes de tractament autoritzades, on es recicla entre el 85 i el 95 % dels materials que hi ha en la ferralla, segons Ecotic, fundació promoguda per les empreses principals del sector, que tenen com a activitat la gestió correcta d'aquest tipus de residus.

4 CLAUS PER A REDUIR LES TEVES DEIXALLES TECNOLÒGIQUES Si vols prevenir la generació de residus electrònics i tenir cura del medi ambient, interioritza aquests hàbits senzills i posa'ls en pràctica. Fes un consum responsable. Assumeix el teu compromís com a consumidor i no compris més dispositius dels que necessitis. Evita també canviar de mòbil o substituir altres aparells de manera capritxosa i innecessària. Si has de comprar un mòbil, hi ha marques com Fairphone i Wipro que es preocupen per l'impacte social i ambiental dels seus productes. Dona-li una segona vida: regala'l o arregla'l. Abans de desfer-te d'un dispositiu que funciona, ofereix-lo a amics o familiars. També es poden donar al mercat de segona mà o a una ONG especialitzada. I si està espatllat, encara hi ha la possibilitat d'arreglar-lo. La iniciativa Alargascencia, de l'associació Amics de la Terra, aplega establiments on es poden reparar objectes electrònics a tot Espanya. I si no, recicla. Pots lliurar els teus mòbils o aparells electrònics vells en un establiment comercial o dipositar-los en un punt net. Tria dispositius duradors. L'obsolescència programada fa que molts aparells que comprem tinguin una data de caducitat establerta de manera intencionada, per sota del que podrien perdurar si es fessin servir matèries primeres o peces més resistents. Una caducitat que ha estat denunciada per moltes administracions. A Itàlia, per exemple, Samsung i Apple van ser multades per unes actualitzacions que deixaven els seus mòbils inoperatius. L'obsolescència programada ens obliga a entrar en un cicle de consum i desaprofitament sense fi. Per això, els fabricants també són importants per a reduir les deixalles electròniques. Han de fer aparells més duradors i apostar per l'anomenat "ecodisseny", que facilita el reciclatge dels seus components i fa que sigui més fàcil recuperar-ne molts com a recursos útils. A més, la Comissió Europea prepara mesures que incentivin la comercialització de productes d'alta durabilitat, entre les quals figura un etiquetatge voluntari que indiqui la data de caducitat i la reparabilitat de tots els dispositius, des de la impressora o les tauletes fins a la rentadora. Una etiqueta que farà que sigui més fàcil triar els productes amb una vida útil més llarga.