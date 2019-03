El més vist en xarxes socials

Tota l'actualitat sobre els temes que més t'interessen en les nostres xarxes socials! Segueix-nos a Facebook i Twitter.

Què són els punts blancs del pernil curat? La presència de puntets blancs en els pernils curats no es deu a una major acumulació de sal ni a l'alimentació que ha tingut el porc. En realitat, són cristalls de tirosina, un aminoàcid que es produeix durant el procés de maduració del pernil. La concentració més o menys gran d'aquests característics brins blancs depèn, això sí, del grau de salaó, del tipus de múscul, de factors genètics (varia segons la raça de l'animal), de la temperatura de maduració o de si els productors van optar per congelar el pernil abans de processar-lo.

Sexualitat: consells per a pares amb filles i fills preadolescents. Saber com abordar l'educació sexual en família és important. Amb l'arribada de la pubertat, el cos pateix canvis i apareix la menstruació, fan l'estirada... És fonamental ser al seu costat per a contestar a les seves preguntes amb naturalitat i ajudar-los a filtrar tota la informació que reben.

Rumors (i veritats) sobre les taronges i altres cítrics. Què ocorre de debò amb la vitamina C del suc que espremem? És el mateix menjar una taronja sencera que el suc d'una taronja? Es pot consumir fruita tot i ser diabètic? Descobreix en aquest post si el suc de llimona serveix per a cremar greixos i altres quatre veritats sobre el consum d'aquests cítrics tan refrescants que et convé conèixer.