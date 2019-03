TENEN CASA, PERÒ NO INGRESSOS. PER AIXÒ, CADA VEGADA HI HA MÉS GENT GRAN QUE ES VEN EL PIS, PERÒ CONTINUA VIVINT-HI FINS EL FINAL DELS SEUS DIES. N'HI HA D'ALTRES QUE TENEN UNA CASA ARRENDADA A LLOGATERS DE RENDA ANTIGA I NECESSITEN VENDRE-LA. NO SÓN OPERACIONS IMMOBILIÀRIES SENZILLES, PER AIXÒ CONVÉ QUE L'ASSESSORAMENT AL PROPIETARI I AL COMPRADOR ESTIGUI A CÀRREC DE PROFESSIONALS DE CONFIANÇA.

"Per a inversors. Ganga magnífica. Si us plau, llegiu bé l'anunci abans de contactar. Venc pis amb llogater, un senyor sol de més de 70 anys sense problemes de salut...". Així, sense embuts, s'anuncien en famosos portals immobiliaris d'Internet els pisos amb llogater a dintre. De vegades, aquest arrendatari és el mateix propietari de la casa. I la discreció, en aquest cas, és més comuna. Són persones que tenen la possibilitat de desfer-se del seu patrimoni, però no del tot, perquè poden continuar a casa seva com a usufructuaris i aconseguir la liquiditat que necessiten. Per a l'associació de consumidors EKA/ACUV, "aquests productes financers poden ser interessants, però abans de decidir-se per un cal estudiar-los a fons, cadascú en funció de les seves condicions".

A aquesta curiosa fórmula hi recorre molta gent gran. El col·lectiu de més de 65 anys, que a Espanya arriba als 8,7 milions de persones, no presumeix de recursos econòmics. Segons l'informe Un perfil de les persones grans a Espanya 2018, publicat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i pel Centre de Ciències Humanes i Socials (CCHS), la pensió mitjana de jubilació a penes supera els 1.000 euros, i la de viduïtat no arriba als 650.

En canvi, la nostra gent gran sí que té patrimoni, perquè el 90,1 % té casa en propietat, i aspira a una esperança de vida llarga (85,8 anys per a les dones i 80,3, en el cas dels homes) que desitgen gaudir de casa seva el màxim temps possible. Així els agradaria al 87 %, com assenyala el Llibre blanc de l'envelliment actiu. Molts han invertit en les seves cases els estalvis de tota una vida i és normal que vulguin continuar vivint-hi.

Darrere d'aquesta venda encara "residual" en el mercat immobiliari, però en "increment continuat", hi ha moltes raons, com reconeixen els experts del sector. "Estem superant l'anomenada cultura de l'herència, que suposava aquesta inclinació a deixar la nostra propietat als hereus, encara que potser passéssim penalitats en vida", assegura Mar Villa, directora d'atenció al client del Grupo Retiro, empresa que assessora i tramita productes per a rendibilitzar aquesta mena de possessions. Tant la gent gran com els seus familiars són favorables a fer ús del patrimoni immobiliari per a millorar els seus ingressos i, amb això, la seva qualitat de vida.

PERFIL D'USUARI I HABITATGE

Amb fills o sense, els propietaris, que deixaran de ser-ho per a esdevenir llogaters, volen assegurar el seu benestar. Pot ser que tinguin hereus més llunyans, com ara nebots que a penes coneixen i als quals no volen deixar casa seva. O que hi hagi prevista una derrama que no poden afrontar. Les causes són tantes com persones, però el perfil mitjà dels qui volen rendibilitzar la seva propietat és el de major de 75 anys (dona o home), solter o vidu, sense descendència i amb habitatges situats en grans capitals amb un valor mitjà de 300.000 euros.

No val qualsevol pis: aquesta mena d'operacions només té cabuda amb habitatges cèntrics de nuclis de població importants. Aquest és, al costat de l'edat del llogater i la seva salut, l'autèntic reclam que determina l'import de l'immoble. "Com més edat, més alt és el preu i més ajustat al mercat, perquè menys esperança de vida té l'usufructuari i més possibilitats té l'inversor de recuperar abans aquest ús i gaudi. I com més jove ets, menys val el dret que vols vendre", recorda José Luis Polo, vocal del Consell General dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària (CGCOAPI) i president del Col·legi Oficial API de Guipúscoa. L'esperança de vida s'estableix segons les dades de la Direcció General d'Assegurances i de l'Institut Nacional d'Estadística.

I qui són els compradors? Sobretot, societats patrimonials, grups empresarials o grups familiars que desenvolupen inversions immobiliàries. No obstant això, "cada vegada hi ha més demanda d'adquisició per part d'inversors particulars (professionals, executius o empresaris), que tenen un capital estalviat del qual no necessiten disposar a curt o mitjà termini, i que volen rendibilitzar-lo mitjançant una inversió immobiliària a llarg termini", conclou Vila.