ÉS BO PRENDRE FRUITA A LA NIT? NO SOPAR APRIMA? ÉS PERJUDICIAL ANAR A DORMIR AMB L'ESTÓMAC PLE? L'ÚLTIM ÀPAT DEL DIA ÉS TAMBÉ EL QUE MÉS DUBTES GENERA. DE LA MÀ DE TRES NUTRICIONISTES, ANALITZEM ELS PROS I ELS CONTRES DELS PLATS QUE PREPAREM PER A ACABAR LA JORNADA

El sopar es gaudeix en companyia. Segons l'Estudi Nutricional i d'Hàbits Alimentaris de la població espanyola (ENPE) , realitzat el 2015 per la Fundació Eroski, mentre que el 40 % de les persones esmorzen soles, el 85 % sopen acompanyades. I tot i que la televisió està present en bona part de les llars, trobar-se a casa al final del dia afavoreix la conversa. Un bon punt de partida que, en canvi, no sempre s'aprofita del tot.

El sopar és objecte de molts mites i dubtes. Volem alimentar-nos bé, però no sempre tenim clar en què consisteix un sopar saludable. Volem cuidar el pes i prenem decisions arbitràries, com ara sopar només fruita o, per contra, erradicar-la de la dieta. Ens ve de gust prendre alguna cosa bona, però no tant cuinar. Per aquest motiu les comandes de menjar a domicili han experimentat un auge notable els darrers anys a les principals ciutats del país. En aquest reportatge, i de la mà de professionals de la nutrició, abordem les qüestions principals que ens acompanyen a la nit a l'hora de sopar.

HEM D'EVITAR ALGUNS PLATS?

"Els aliments que s'haurien d'evitar a la nit són els mateixos que s'haurien d'esquivar en l'esmorzar, en el dinar o en qualsevol altra ingesta que faci qualsevol persona. Parlem de productes (més que d'aliments) altament processats, que solen aportar altes quantitats de sucre, greix o sal i que tenen efectes desfavorables clars per a la salut", explica el dietista-nutricionista Juan Revenga. Per exemple: productes carnis processats, refrescos, begudes alcohòliques, dolços, galetes i brioixeria, snacks, menjar ràpid... D'aquests, com menys en mengem, millor. "Són productes superflus en una alimentació saludable a qualsevol hora, inclòs el sopar", postil·la l'especialista.

I QUÈ PASSA AMB ELS CARBOHIDRATS?

Això de no sopar pasta, arròs, pa o qualsevol altre aliment ric en hidrats de carboni no té ni peus ni cap, malgrat que una lògica esbiaixada ens indiqui el contrari. Si algú ens diu que per a aprimar (o no engreixar) és imprescindible treure aquests aliments del sopar, el primer que hauríem de fer és demanar-li que ens aporti proves. Proves que, avui dia, jo almenys desconec", contesta Revenga. Però matisa que sí que hauríem de reconsiderar la presència d'aquest tipus d'aliments en la dieta, "sigui l'hora que sigui". Segons l'expert, és preferible donar prioritat a la presència d'aliments vegetals frescos (fruites, verdures i hortalisses) abans que als esmentats.

HA DE SER MÉS LLEUGER QUE EL DINAR?

Un refrany conegut sosté que hem d'esmorzar com a reis, dinar com a prínceps i sopar com a captaires. Per al dietista-nutricionista Julio Basulto, hi ha tres consells que tenen més sentit que aquest refrany: "Consumir aliments no processats o poc processats, reduir la mida de les racions i prioritzar els aliments d'origen vegetal". Pel que fa al sopar, específicament, Juan Revenga destaca que, si tenim més o menys pròxima l'hora d'anar al llit, no és recomanable fer-ho en ple procés de digestió i, per tant, sí que és raonable incloure-hi quantitats més contingudes que en altres hores". Té sentit acabar el dia amb una ingesta més frugal, la qual cosa, per descomptat, no vol dir que durant la resta de la jornada puguem descurar la qualitat o la quantitat del que mengem.

FRUITA SÍ O FRUITA NO?

Hi ha qui només sopa fruita perquè li resulta lleugera, i qui no ho fa mai perquè diuen que aquest aliment fermenta a la nit. Això és veritat? "Si algú ens diu que la fruita fermenta després d'haver-la menjat a la nit (però no al matí), li haurem de recordar que al tub digestiu sempre és de nit", respon Revenga. Quant a sopar només fruita, el nutricionista comenta que podria ser una bona opció, sempre que la resta de la dieta acompanyi: "Prendre només fruita a la nit podria ser tan bo com sopar només un plat de llegums, només una ració de lluç al forn amb hortalisses o només una amanida amb alvocat i gambes. Està bé si respon a una elecció sana, emmarcada en uns hàbits perfectament saludables. La parta dolenta del "només sopo fruita" està en el fet que es faci amb una intenció compensadora, com a opció de posar i treure, com una elecció amb qualitats de penitència (per a expiar pecats dietètics anteriors). Això sí que és mal assumpte", adverteix.