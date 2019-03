DE QUÈ PARLEM QUAN ENS REFERIM A UNA DIETA VEGETARIANA? SOTA AQUESTA DENOMINACIÓ CONVIUEN DIFERENTS OPCIONS: ALGUNES INCLOUEN LACTIS, D'ALTRES TOLEREN ELS OUS I FINS I TOT N'HI HA QUE PERMETEN EL CONSUM OCASIONAL DE CARN I DE PEIX. EN AQUEST GLOSSARI N'HEM SELECCIONAT 10 TIPUS I N'HEM ANALITZAT LES CARACTERÍSTIQUES NUTRICIONALS, ELS AVANTATGES I ELS INCONVENIENTS.

N'hi ha que es fan vegetarians perquè pensen que és millor per a la seva salut, i d'altres que refusen menjar carn o peix pensant en el benestar animal, en el medi ambient o per conviccions religioses. Sigui com sigui, és una opció atractiva per a un nombre de persones cada vegada més alt. A Espanya, hi ha 3,6 milions d'adults que es consideren vegetarians, xifra que representa un 7,8 % del total, segons l'estudi "The Green Revolution", publicat el 2016 per la consultora Lantern (encara que la taxa inclou aquells que prenen ocasionalment aliments d'origen animal). Dos terços són dones. El 2017, l'empresa Deliveroo va revelar que, d'un any per l'altre, les comandes de menjar vegetarià a domicili havien augmentat un 161 % a Espanya.

MODA O ELECCIÓ PERSONAL

Els defensors d'aquest corrent clamen que no és una moda, sinó, simplement, una elecció personal a l'hora d'alimentar-se. I, com a tal, es pot adaptar al gust de cada individu, la qual cosa facilita que hi hagi una àmplia gamma d'opcions dins del vegetarianisme. Les seves diferències determinen també els possibles beneficis i les carències nutricionals. Perquè, com certifica la Universitat de Harvard, encara que s'ha demostrat que els vegetarians tenen menys risc de patir malalties cardíaques, les seves dietes són baixes en proteïnes: el 75 % no arriba a la ingesta diària de calci recomanada i consumeixen menys vitamina B12. Per a suplir aquestes carències, molts d'aquests perfils han d'ingerir diversos tipus de suplements alimentaris.

ABANS DE LLIURAR-TE AL VERD... PREN NOTA

Descobreix els pros i els contres de cadascuna d'aquestes dietes, ordenades de menys estrictes a més.

Flexitarians

Aliments permesos : Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors i llegums. Ocasionalment carn i peix.

: Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors i llegums. Ocasionalment carn i peix. Avantatges : És equilibrada si es consumeix carn i peix una vegada a la setmana.

: És equilibrada si es consumeix carn i peix una vegada a la setmana. Inconvenients: -.

Piscitarians

Aliments permesos : Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums, peix i marisc.

: Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums, peix i marisc. Avantatges : És equilibrada si es consumeix peix de manera habitual.

: És equilibrada si es consumeix peix de manera habitual. Inconvenients: -.

Ovolactovegetarians

Aliments permesos : Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums, lactis i ous.

: Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums, lactis i ous. Avantatges : És equilibrada i variada. Proporciona suficient calci i vitamines B12 i D.

: És equilibrada i variada. Proporciona suficient calci i vitamines B12 i D. Inconvenients: -.

Lactovegetarians

Aliments permesos : Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums i lactis (llet, iogurts, formatge...).

: Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums i lactis (llet, iogurts, formatge...). Avantatges : Els lactis aporten proteïnes d'elevat valor biològic i també són una font important de calci.

: Els lactis aporten proteïnes d'elevat valor biològic i també són una font important de calci. Inconvenients: Presenta un dèficit de vitamina B12. Cal prendre suplements.

Ovovegetarians

Aliments permesos : Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums i ous.

: Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums i ous. Avantatges : La proteïna de l'ou és la de més alt valor biològic present en la naturalesa. També aporta vitamina B12, però no suficient.

: La proteïna de l'ou és la de més alt valor biològic present en la naturalesa. També aporta vitamina B12, però no suficient. Inconvenients: Necessita suplements de vitamina B12 per a aconseguir-ne la quantitat mínima recomanada.

Apivegetarians

Aliments permesos : Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums i mel.

: Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors, llegums i mel. Avantatges : Si es combinen correctament els aliments, pot ser equilibrada.

: Si es combinen correctament els aliments, pot ser equilibrada. Inconvenients: Necessita incorporar suplements de vitamina B12.

Vegans

Aliments permesos : Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors i llegums.

: Fruita fresca, verdura, fruita seca, grans, llavors i llegums. Avantatges : Si es combinen correctament els aliments, pot ser equilibrada.

: Si es combinen correctament els aliments, pot ser equilibrada. Inconvenients: Per a una absorció més bona del ferro, es necessita combinar la ingesta de verdures amb aliments que aportin vitamina C. Requereix prendre suplements de vitamina B12.

Frugivorians

Aliments permesos : Fruita. Només els menys estrictes: hortalisses considerades com a fruits (albergínia, carabassa, carabassó, tomàquet, pebrot, cogombre...)

: Fruita. Només els menys estrictes: hortalisses considerades com a fruits (albergínia, carabassa, carabassó, tomàquet, pebrot, cogombre...) Avantatges : És una dieta allunyada de tota mena d'aliments processats, ensucrats, alts en greixos i sal.

: És una dieta allunyada de tota mena d'aliments processats, ensucrats, alts en greixos i sal. Inconvenients: Presenta dèficit de proteïnes. Necessita suplements a base de soia. És imprescindible prendre suplements de vitamina B12.

Crudivegans

Aliments permesos : Aliments vegetals que es puguin consumir crus. Entre les seves preferències: fruites dolces, fruites dessecades, alvocats, api, cebes, germinats, fruita seca, algues i olis vegetals.

: Aliments vegetals que es puguin consumir crus. Entre les seves preferències: fruites dolces, fruites dessecades, alvocats, api, cebes, germinats, fruita seca, algues i olis vegetals. Avantatges : Millora la digestió i el trànsit intestinal.

: Millora la digestió i el trànsit intestinal. Inconvenients: En cru, l'absorció dels nutrients dels aliments és pitjor. Requereix suplements de B12.

Granivorians

Aliments permesos : Blat integral, civada, sègol, ordi, blat negre, arròs integral, quinoa, cuscús i blat de moro.

: Blat integral, civada, sègol, ordi, blat negre, arròs integral, quinoa, cuscús i blat de moro. Avantatges : -.

: -. Inconvenients: Completament deficitària en proteïnes i vitamines. Necessita suplements de B12 i complexos polivitamínics.