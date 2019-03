MODES DIETÈTIQUES I FALSOS MITES HAN PROPICIAT QUE EL CONSUM DE LLET HAGI DECRESCUT GRADUALMENT AL LLARG DE LES DUES ÚLTIMES DÈCADES. NO OBSTANT AIXÒ, GRÀCIES AL SEU VALOR NUTRITIU CONTINUA SENT UN ALIMENT RECOMANAT EN QUALSEVOL DIETA EQUILIBRADA. ESBRINA PER QUÈ ÉS BO INCLOURE-LA I DESCOBREIX QUÈ HI HA SOTA LA SEVA SUPERFÍCIE.

Un passeig pel lineal del supermercat sembla enviar-nos el missatge d'un suposat auge en el consum de llet: ja se n'ofereixen "de soia", "d'ametlla", "de civada" o "d'arròs", sense anar més lluny. Presentacions que s'han unit a les versions més tradicionals (sencera, semi i desnatada), basades en el contingut de greix. Amb una excepció: en realitat no són llets, ja que per a ser considerades com a tals han de tenir origen animal i, com a molt, incloure vitamines i minerals afegits (com el calci). Més enllà de la similitud en el color, aquests preparats vegetals poden ser una alternativa per a aquelles persones que tenen intolerància a la lactosa o al·lèrgia a la llet, però no tenen ni la mateixa composició ni propietats semblants.

Segons l'Informe del consum d'alimentació a Espanya 2017, cada persona consumeix una mitjana de 69,9 litres de llet a l'any (equivalent a 48,45 € anuals), encara que la tendència a la baixa ha estat constant des de l'any 2000 (excepte el 2009 i 2010), a l'abric de modes dietètiques i mites urbans que n'han desaconsellat la ingesta. Les recomanacions apunten, segons l'edat i la situació fisiològica (durant l'embaràs, la lactància, l'adolescència, la premenopausa i en edats avançades es recomana una ingesta més alta), entre dues i quatre racions de lactis diàries. Sense incloure, per descomptat, l'àmplia varietat de postres ensucrades elaborades amb llet, el consum de les quals ha crescut els últims anys (derivats lactis poc recomanables com ara natilles, flams, arròs amb llet, batuts de sabors...).

PROTAGONISTA DE LA NOSTRA DIETA

Econòmica, rica en calci -el seu nutrient principal-, però també font de vitamines (A, D, E i del grup B) i de proteïnes fàcilment digeribles com la caseïna i l'albúmina, la llet sol tenir un paper rellevant en la nostra alimentació al llarg de totes les etapes de la vida. Segons la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, "un nen en edat escolar que begui mig litre de llet al dia aconsegueix, per aquesta via, la meitat de les proteïnes i més del 80 % del calci i la vitamina B2 que necessita. Amb la mateixa quantitat, un adult cobreix el 30 % de les seves necessitats diàries de proteïnes i el 100 % de les de calci".

La llet disponible al mercat procedeix majoritàriament de tres animals: la vaca (88 %), la cabra (6 %) i l'ovella (6 %). De les tres, "la de cabra s'ofereix, en teoria, com a font làctia amb més avantatges que la de vaca, perquè té més calci, fòsfor, zinc i magnesi, una absorció més fàcil del greix que conté i per una mida més petita de l'estructura dels seus glòbuls grassos", explica Carlos Casabona, pediatre especialitzat en nutrició infantil. En canvi, l'olor i el sabor, una mica més forts, fa que molts nens no l'acceptin. La d'ovella és, d'altra banda, "molt més proteica i bastant més grassa, per tant el seu ús es destina més a la producció de formatge que no a la ingesta líquida".

La prevalença del sobrepès i l'obesitat en la nostra societat ha fet que institucions i guies dietètiques hagin prioritzat el consum de llets amb un contingut reduït de greixos. Malgrat això, alguns estudis recents han contribuït a matisar la validesa d'aquests raonaments, fins al punt d'apuntar en la direcció oposada. Segons un treball publicat a The American Journal of Clinical Nutrition (2016), el consum infantil de llet sencera comporta menys risc d'obesitat, i suggereix que això pot ser pel seu efecte assaciador, que fa que si un nen no se sent satisfet tendeixi a menjar més quantitat d'altres aliments. Alhora, els menors que bevien una tassa de llet sencera al dia van registrar nivells de vitamina D comparables a aquells que prenien tres tasses de llet amb un 1 % de greix.

ATRIBUCIONS FALSES

Tot i l'alt valor nutritiu que té, la llet continua sent víctima de rumors amb poc rigor científic, però difosos àmpliament en les xarxes socials. Pot ser que l'home sigui l'únic mamífer que pren llet després de la lactància, però això és així perquè és l'única espècie que practica la ramaderia o que és capaç de munyir. Al seu torn, hi ha algunes falses creences com que el greix lacti és perjudicial o que cal retirar-lo de la llet fins i tot per a la població infantil. "Cal tenir en compte que més del 60 % del calci de la dieta espanyola procedeix dels lactis, i el 75 % dels escolars té ingestes de calci inferiors a les recomanades", sosté Luis Calabozo, director general de la Federació Nacional d'Indústries Làcties (FeNIL).

Els mites, però, no es queden aquí. N'hi ha també sobre la relació de la llet de vaca amb l'augment de la mucositat i malalties com l'asma, la diabetis o malalties cardiovasculars, acusacions desmentides repetidament per la literatura científica. Nombrosos estudis han provat els seus beneficis tant per a la població infantil com per a l'adulta. La recerca ja esmentada de The American Journal of Clinical Nutrition, del Canadà, concloïa que els nens que beuen llet de vaca són una mica més alts (1,5 cm de mitjana per als nens de tres anys) que aquells que consumeixen begudes vegetals com la de soia. Per a la doctora Ana Suero Roig, del servei de geriatria de l'Hospital General de Segòvia, el consum de lactis es considera també un dels primers tractaments per als problemes de son dels pacients grans, pel triptòfan, un aminoàcid essencial precursor de la melatonina i la serotonina, hormones relacionades amb el ritme biològic que actuen com a promotors del son.