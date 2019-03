EL SISTEMA D'ETIQUETATGE NUTRI-SCORE, FORMAT PER CINC COLORS I CINC LLETRES, GENERA DUBTES: ÉS OBLIGATORI?, S'APLICARÀ A TOTS ELS ALIMENTS?, ES POT MANIPULAR? HO PREGUNTEM AL DOCTOR JORDI SALAS, UN DELS MÀXIMS IMPLICATS EN LA RECERCA PER A INSTAURAR AQUEST MÈTODE.

Des del gener de 2019, els establiments d'Eroski, que comptaven amb el seu semàfor des de fa 11 anys, ja tenen implantat el sistema d'etiquetatge frontal Nutri-Score. Aquesta qualificació nutricional que combina lletres i colors, per la qual s'ha decantat el Govern espanyol, té la finalitat de posar fre al consum d'aliments amb un contingut alt en greixos saturats, sucre o sal i facilitar d'un simple cop d'ull l'elecció més saludable. Juntament amb el seu equip, Jordi Salas, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat Rovira i Virgili, ha elaborat un informe que dona suport a l'elecció del Ministeri de Sanitat i d'Eroski. Salas contesta als dubtes que desperten aquests etiquetatges.

PER QUÈ NUTRI-SCORE?

Hi ha una gran diversitat d'etiquetatges que s'apliquen en diversos països del món. Tanmateix, l'avantatge de triar aquesta modalitat se sustenta a disposar de l'aval de l'evidència científica, que justifica la seva eficàcia. Les recerques demostren que tant la població general com els grups desfavorits i les persones afectades per patologies cròniques com l'obesitat o la diabetis comprenen millor Nutri-Score que altres logotips. "En un estudi recent elaborat en 12 països, inclòs Espanya, s'ha constatat que aquest sistema és el que més ajuda els consumidors a jutjar els aliments en funció de les seves qualitats nutricionals, per davant del semàfor britànic, del sistema australià d'estrelles, del sistema d'advertiments de Xile i de les Ingestes de Referència", assenyala Salas. Altres estudis han demostrat que hi ha una associació directa entre la puntuació que serveix de base a Nutri-Score i el risc de patir patologies com el càncer o malalties cardiovasculars.

DE LA PORCIÓ ALS 100 GRAMS

Un tret essencial de l'algorisme d'aquest sistema és que es basa en 100 grams de producte, i no en el càlcul per porció, que defensa una gran part del sector agroalimentari. "Tots els organismes nacionals i internacionals, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i les associacions de consumidors, recomanen calcular el logo nutricional per 100 g d'aliment per a permetre al consumidor comparar la qualitat nutricional dels productes amb el mateix criteri", subratlla Salas. El còmput per porció, impulsat per un consorci de multinacionals de l'alimentació, pot conduir el consumidor a minimitzar la quantitat real de nutrients desfavorables com el sucre, els greixos saturats o la sal.

ELS ALIMENTS "SANS" I ELS "NO SANS"

És freqüent atribuir a l'etiquetatge nutricional la missió de classificar els aliments en dos grans grups: els saludables i els que no ho són. Nutri-Score permet als consumidors comparar, sobre una mateixa base i amb els mateixos criteris, la qualitat nutricional entre aliments, del menys favorable al més favorable, i orientar les eleccions de compra d'un sol cop d'ull. "Però no només contrasta productes d'una mateixa família; també un mateix tipus d'aliment proposat per marques diferents i d'articles que pertanyen a famílies diferents, però amb un mateix consum o ús", explica Salas. Per exemple, si parlem dels cereals de l'esmorzar, Nutri-Score no només compara els flocs de civada i els que van farcits de xocolata. També equipara els cereals de l'esmorzar d'una certa marca amb el producte equivalent d'una altra, i diferents famílies d'aliments que es poden prendre per a començar el dia.

LES COMPARACIONS SÓN ODIOSES

La flexibilitat d'aquesta modalitat d'etiquetatge per a confrontar productes ha obert la porta a comparacions que abans eren impensables, però que han acaparat l'interès dels mitjans de comunicació. Així, missatges com que en la classificació de Nutri-Score, les begudes ensucrades com el suc de taronja envasat surten més afavorides que l'oli d'oliva, un dels estendards de la dieta mediterrània, plantegen dubtes entre els consumidors. Per a Jordi Salas, aquesta crítica ha estat utilitzada pels grups de pressió que no accepten la implantació per la informació precisa i objectiva que aporta sobre la qualitat nutricional dels productes. S'intenta centrar l'interès sobre aspectes molt específics i condemnar l'eficàcia global del mètode.

"Qualsevol sistema existent classifica malament l'oli d'oliva per l'alt contingut en calories i greixos saturats, i cataloga com a saludables els refrescos sense sucre. En canvi, ningú es va ofuscar per aquest problema de classificació del sistema britànic", afegeix. "Facilitar als consumidors la comparativa entre categories diferents constitueix l'essència de Nutri-Score. Durant la compra, els consumidors no es plantegen comparacions entre un oli d'oliva o un suc de taronja envasat, ja que cada producte obeeix a necessitats diferents, sinó que qüestionen la qualitat entre diferents tipus d'olis o sucs envasats", conclou Salas.