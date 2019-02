GRÀCIES A L'AMOR PODEM AFEGIR ANYS A LA VIDA I VIDA ALS ANYS. ESTAR ENAMORAT ÉS LA MILLOR MEDICINA PER AL COS. ELS SEUS EFECTES BENÈFICS I TAMBÉ ELS DEL SEXE ARRIBEN GAIREBÉ A TOTS ELS ÒRGANS: PROTEGEIX EL COR I LA MENT, I EN CAS DE MALALTIA, FACILITA UNA RECUPERACIÓ MÉS RÀPIDA. NOMÉS HI HA UNA CONDICIÓ PERQUÈ SIGUI EFECTIU: HA DE SER CORRESPOST.

Sant Valentí, el patró dels enamorats, també ho podria ser de la salut. Els efectes de l'amor i els del sexe són preventius i terapèutics: tots dos protegeixen el sistema immunològic i cardiovascular, redueixen l'estrès i la tensió arterial, milloren l'estat d'ànim i fins i tot ens fan rendir més intel·lectualment i física.

Totes aquestes seqüeles sumades donen com a resultat una cosa semblant a l'elixir de l'eterna joventut. L'amor és un factor determinant per a viure més i amb una qualitat de vida més bona. La probabilitat de patir malalties tan serioses com una depressió o un accident cerebrovascular disminueix i, en cas de patir-les, augmenten les possibilitats de superar-les amb èxit. En l'última conferència de la Societat Cardiovascular Britànica (BCS, per les seves sigles en anglès), es va presentar un estudi de l'Escola de Medicina d'Aston (el Regne Unit) que oferia una dada reveladora: les persones casades tenien un 14 % més de probabilitats de sobreviure després d'un atac cardíac que les solteres i, a més, rebien l'alta hospitalària dos dies abans. La importància de l'estudi es troba en el nombre de pacients estudiats, ni més ni menys que 25.000.

El cor té un porter formidable: l'amor. Tres hormones, l'oxitocina, la dopamina i l'adrenalina, s'encarreguen d'afavorir la salut dels vasos sanguinis i de protegir el sistema cardiovascular en general. Se segreguen quan estem enamorats i també en l'orgasme. "L'efecte salutogènic del plaer es resumeix en una idea: no hi ha res que ens faci estar millor que passar-ho bé, i al contrari, res ens fa estar pitjor que passar-ho malament", explica Manuel Castillo, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Granada i president del comitè científic de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i Longevitat (Semal).

Quan el professor Castillo parla dels efectes saludables del plaer puntualitza que n'hi ha un tipus, l'eudaimònic, que és el que produeix més beneficis: "És el plaer de proporcionar-ne a una altra persona, el que sorgeix en veure que gaudeix, que és feliç gràcies a un o a una, i no només a través del sexe, sinó amb la simple companyia". Aquesta modalitat és la pròpia de l'enamorament, dels vincles estables i feliços, i també de moltes relacions eròtiques, no totes.

TRES EFECTES IMMEDIATS EN UN

El sexe representa, des de la perspectiva de les seves conseqüències per a la salut, una pràctica molt completa: produeix plaer, és un exercici físic beneficiós en el qual es cremen unes 150 calories en cada relació -l'equivalent a mitja hora nedant o a 20 minuts fent pesos-, i a més comporta un intercanvi social. Els especialistes en antienvelliment sempre ho comproven en els seus pacients perquè s'ha demostrat que augmenta la longevitat; entre les hormones que s'emparenten amb les relacions sexuals figura la deshidroepiandrosterona (DHEA), un factor protector contra la depressió i els trastorns neurodegeneratius.