SI NO SÓN A LA FARMACIOLA DE CASA O A LA BOSSA, DE SEGUR QUE FORMEN PART DE LA LLISTA DE LA COMPRA, AL COSTAT DEL PA. NO PODEM PASSAR SENSE ELLS DAVANT D'UN SIMPLE MAL DE CAP O D'UNES DÈCIMES DE FEBRE, PERÒ POTSER HO HAURÍEM DE FER. EL NOSTRE FETGE, EL COR O L'ESTÓMAC HO AGRAIRIEN. ETS MÉS DE PARACETAMOL O D'IBUPROFÈN?

Per petit que sigui, de vegades no aguantem el dolor. No importa si és de queixals, muscular, menstrual o de cap: volem que pari, i prou. I si per unes dècimes de febre no estem al cent per cent, també volem que ens baixi de pressa la temperatura corporal. Per sort, al nostre entorn és fàcil trobar la solució. Recorrem a analgèsics i antipirètics que no necessiten recepta mèdica i, molt sovint, ho fem més del que deuríem. Abusem del seu ús i de les seves dosis.

El paracetamol i l'ibuprofèn són dos dels recursos més comuns i populars. No es colen al podi dels fàrmacs més venuts, però gairebé. Segons les últimes dades de l'Observatori del Medicament (2017), entre les 10 marques que acumulen un nombre de vendes més alt en les farmàcies espanyoles, dues contenen paracetamol i una, ibuprofèn. I dels 105,27 milions d'unitats expedides d'aquests 10 productes, els paracetamols n'acumulen un total de 18,19 milions i l'ibuprofèn 7,09, una xifra gens menyspreable si tenim en compte que el medicament que lidera la taula, Nolotil®, ha assolit els 20,25 milions.

PER UN ÚS RACIONAL

Però aquest rànquing podria variar els pròxims mesos. Des del desembre del 2018, el paracetamol i l'ibuprofèn són productes una mica més barats, per la revisió a la baixa del cost de més de 15.000 medicaments, fet que provocarà un estalvi de gairebé 250 milions d'euros. A més, com que es tracta de medicaments de venda lliure, és habitual que el seu consum es faci de manera automedicada. Una pràctica que, de vegades, comporta riscos. L'ús excessiu i inadequat dels antibiòtics, per exemple, fa que els casos de bacteris multiresistents siguin cada vegada més freqüents i preocupants. I cal estar alerta, perquè l'ús inapropiat del paracetamol i de l'ibuprofèn també té efectes contraproduents.

Per això, encara que no requereixin diagnòstic o prescripció mèdica, continua sent recomanable posar atenció al consell farmacèutic: "És fonamental un assessorament professional per a valorar l'opció més adequada en cada cas", adverteix Irene Suárez, farmacèutica del Departament de Productes i Serveis del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics. D'aquesta manera, l'ús d'aquests productes és racional: "Els pacients reben la medicació apropiada per a les seves condicions clíniques, en dosis que s'ajusten als seus requeriments individuals, durant un període de temps adequat i al cost més baix per a ells i la comunitat", recorda l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

PRECAUCIÓ A L'HORA DE TRIAR

Per a molts, la mala fama i el debat recent al voltant del paracetamol i de l'ibuprofèn, aliats recurrents, s'acabaria si es dispensessin amb recepta mèdica, amb la finalitat d'evitar-ne l'abús i els seus efectes. "El fet que un medicament es dispensi sense recepta no vol dir que es trobi exempt de risc -insisteix Suárez-. Cal seguir les instruccions i els advertiments dels prospectes, tenir una precaució especial en nens i en pacients que estiguin prenent altres tractaments i, si el dolor o la febre no remeten, cal visitar el metge".

També s'ha d'anar amb compte amb les dosis, perquè sobrepassar els límits que es recullen en els prospectes pot tenir conseqüències perjudicials, sense comptar el risc de la interacció amb altres fàrmacs. Si ens excedim, no ho dubtem: consultem immediatament un metge o un farmacèutic o truquem al Servei d'Informació Toxicològica (915 620 420). Convé recordar una cosa important: aquests dos medicaments no són iguals. Per a decantar-se per l'un o per l'altre cal considerar què es vol tractar, el tipus de pacient i altres problemes de salut que pogués patir.

PER A ACLARIR DUBTES, TENS UNA APLICACIÓ El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics disposa d'una font d'informació de medicaments disponible per als pacients al Bot PLUS Web. A més, tenen una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils, Medicamento Accesible PLUS, que inclou informació sobre medicines adreçada a pacients i en un format accessible.