Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

LA JUSTÍCIA DONA LA RAÓ ALS USUARIS D'AQUESTA ENTITAT JA QUE CONSIDERA QUE SE'LS VA OFERIR UNA INFORMACIÓ SOBRE LA SEVA SOLVÈNCIA QUE NO S'AJUSTAVA A LA REALITAT.

De ser el banc espanyol amb el negoci principal més rendible, tal com es presentava el Banc Popular en l'ampliació de capital anunciada al maig del 2016, al no-res en tan sols uns mesos. Dels 5.165 milions d'euros que valia el 25 de maig de 2016 segons la seva capitalització borsària, al preu simbòlic d'un euro pel qual es va vendre el 7 de juny del 2017, i que va provocar la pèrdua d'inversions per a milers d'accionistes. Tot i l'intent del Banc Santander de frenar les reclamacions dels usuaris a canvi d'un bo de fidelització, han estat molts els usuaris que no han volgut acceptar la pèrdua dels seus estalvis. La justícia comença a donar-los la raó de manera generalitzada per la falta de veracitat d'aquells comptes, i admet l'error en què es va induir els usuaris inversors. La Sentència de l'Audiència Provincial de Biscaia, Secció 4a, de 26 de novembre de 2018, és la segona dels tribunals provincials que ordena la devolució íntegra de les quantitats invertides, després de la de l'Audiència d'Astúries, Secció 5a, d'octubre de 2018. Es confirma així la tesi favorable per als usuaris ja acollida per nombrosos jutjats de 1a Instància en tot el país.