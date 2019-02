Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL TRIBUNAL SUPREM HA DETERMINAT QUE, A MÉS DELS IMPORTS ABONATS PER LES DESPESES HIPOTECÀRIES, S'HAN DE RETORNAR ELS INTERESSOS GENERATS.

La sentència de l'Alt Tribunal, de 19 de desembre de 2018, és un nou capítol de l'enfrontament judicial de milions d'usuaris amb la banca per la imposició de les despeses hipotecàries (notari, registre, gestoria, taxació, impostos...). Tot apunta que encara queda molt per discutir sobre aquest conflicte, que parteix de la sentència del mateix tribunal del 23 de desembre de 2015, en la qual es va declarar la nul·litat de la condició general de la contractació que imposava les despeses hipotecàries als usuaris signataris de préstecs. Des de llavors, hem assistit a un rosari de resolucions de diferent signe que han provocat alguns dels enfrontaments més sonats al si del Tribunal Suprem al llarg de la seva història, i que ha deixat una solc de recel social profund. Aquesta vegada, el tribunal s'ha decantat pels usuaris i ha reconegut que, a més de les quantitats abonades en subscriure el préstec en concepte de despeses hipotecàries, s'hi han de sumar els interessos legals. Així, una família que al començament de 2008 hagués abonat 1.500 euros per despeses hipotecàries, avui tindria dret a recuperar aquest import més altres 630 euros pels interessos generats.