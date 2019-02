Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

LA TAROTISTA VA PERCEBRE GAIREBÉ 23.000 EUROS, INCLOENT-HI DUES CADENES D'OR, UNA ALIANÇA I DIVERSES ESCRIPTURES DE L'AFECTAT, QUE BUSCAVA FEINA.

L'Audiència Provincial de Biscaia, per mitjà de la Sentència dictada per la seva Secció 1a, del 26 de setembre de 2018, va posar fi a l'estafa iniciada per la tarotista, que s'anunciava com a "Cristal" a Tele Bilbao i al diari El Correo. L'usuari, amb les facultats mentals afectades i motivat fonamentalment per la necessitat de trobar feina, va contractar els serveis de la pitonissa després de veure-la anunciada a televisió. Després de visitar per primera cop la seva consulta, li va abonar la quantitat de 600 euros. L'endevinadora, després de comprovar com era d'influenciable i vulnerable l'afectat, la superioritat intel·lectual que tenia sobre ell, la seva situació laboral desesperada i la necessitat de trobar una nova parella, va decidir aprofitar-se de la seva situació, el va rebre al seu domicili moltes vegades i va aconseguir, per diversos mitjans, nombrosos pagaments mitjançant l'oferiment de diferents rituals esotèrics. Els magistrats de l'Audiència Provincial de Biscaia no van dubtar de qualificar-ho com un delicte d'estafa continuada i van imposar a l'acusada una pena de dos anys i mig de presó.