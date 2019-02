QUÈ PODEM FER QUAN EL TIQUET DE COMPRA TÉ LA TINTA ESBORRADA

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Vull tornar un producte, però ja no es pot llegir res en el rebut que conservo. Servirà com a justificant?

El tiquet de compra o factura simplificada, en molts casos, és l'únic document del qual disposa el consumidor per a justificar que ha adquirit un producte. En aquest consta la seva descripció, el preu i la data de compra, així com l'establiment comercial que l'expedeix. A més, aquest document és essencial per a acreditar des del termini de vigència de la garantia fins a qui és el garant al qual hem d'exigir les obligacions que imposa la llei. Per això, sempre recordem la necessitat de conservar el tiquet per als productes duradors, i fins i tot la recomanació de fotocopiar-lo o escanejar-lo per a evitar problemes de pèrdua, trencament, o que hagi desaparegut la impressió ja que, quan passa això, desapareix també el dret a fer qualsevol reclamació. De vegades hi ha altres maneres de demostrar la compra. Per exemple, actualment alguns establiments ofereixen la possibilitat d'emetre el tiquet escanejat per correu electrònic per a salvar aquests incidents. En altres casos, si tenim l'extracte mensual en el qual es relacionen les compres efectuades en el període d'un mes, se'n pot emetre un duplicat, encara que per a exigir aquest dret sempre és necessari tenir algun document que acrediti la compra. En qualsevol cas, aprofitem per a recordar que el lema "si no queda satisfet, li tornem els diners" és un reclam publicitari conegut que funciona en molts comerços... però no en tots. Al contrari del que creuen alguns consumidors, els establiments no estan obligats a acceptar canvis i devolucions només perquè no ens convenç la nostra compra o perquè hàgim canviat d'opinió.