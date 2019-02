QUÈ ÉS EL PHISHING I COM EL PUC EVITAR?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

He sentit a parlar d'aquesta paraula associada a males pràctiques digitals, però no em queda clar què vol dir exactament ni què cal fer perquè no et perjudiqui.

El phishing, o pesca de credencials, és una tècnica d'engany que fan servir els pirates informàtics per robar-nos les dades personals i bancàries a través de la pàgina web falsa d'alguna institució oficial, com ara l'Agència Tributària, el nostre banc o qualsevol empresa o botiga que consideraríem de confiança. En primer lloc ens arriba un correu electrònic, SMS o missatge de WhatsApp amb qualsevol excusa, com ara que hem guanyat un concurs, que ens han obsequiat amb cupons, que hem de confirmar el nostre compte bancari perquè hi ha hagut problemes amb un pagament... Aquest missatge conté un enllaç que ens redirigeix a un web fals que simula ser l'oficial. Una vegada allà, ens demanen que hi introduïm les nostres dades d'accés (usuari i contrasenya), la informació que necessiten per a cometre el robatori. Identificar una pàgina web de phishing només requereix sentit comú i observar bé l'URL, sobretot si naveguem amb el mòbil, ja que aquesta sol estar oculta per defecte per a guanyar espai a la pantalla i perquè no solem estar familiaritzats amb les versions responsives de les pàgines web. Si veus qualsevol de les coses següents a l'URL de la barra d'adreces del navegador, desconfia de seguida i abandona la pàgina: