O com moure's per aquest món canviant i que tendeix al "verd".

SABATILLES AMB RODES: NOMÉS PER A JUGAR. Si es fan servir com a calçat habitual, les heelys passaran factura a l'aparell locomotor infantil.

L'ésser humà està dissenyat per a caminar, no per a lliscar. Així ho recorden els podòlegs, que adverteixen del perill de la moda de les sabatilles amb rodes per a nens: es poden fer servir com una joguina, però no com a calçat habitual. Igual que els patins, aquest tipus de sabatilles -també anomenades heelys - estimulen l'equilibri dels més petits, però no estan pensades per a portar-les durant tota la jornada. En una trepitjada normal, el taló suporta el 75 % del pes del cos, mentre que el 25 % restant recau en l'avantpeu. Les rodes augmenten la càrrega en l'avantpeu fins a un 40 %, i, a més, molta més pressió sobre el taló. Calçar-se aquest artefacte és gairebé com si portéssim talons, ja que aquesta part de la sabata sol ser uns cinc centímetres més alta que en una de normal, la qual cosa, a la llarga escurça la musculatura de la cama. Semblen vambes, però convé recordar que no ho són.

SI LA BOSSA NO ÉS RECICLABLE... TORNA-LA AL FABRICANT!

Una protesta postal massiva al Regne Unit ha aconseguit que la marca de patates fregides i snacks Walkers es comprometi a fer servir envasos reciclables el 2025. La reivindicació es va gestar a les xarxes socials, on centenars de consumidors van començar a fer-se fotos tornant al fabricant les bosses de plàstic contaminants i tirant-les a la bústia de correus amb l'adreça de la seu central de la companyia com a destinatari. La mobilització va tenir tant d'èxit que l'empresa de servei postal britànica, Royal Mail, va haver de demanar als activistes que, per favor, fessin servir sobres. Walkers, que produeix 4.000 milions de bosses a l'any, ha anunciat que canviarà de model en set anys, una data que molts consideren massa llunyana.

FRUITA TALLADA: SÍ, PERÒ... En què t'has de fixar si compres aquest aliment ja rentat, tallat i pelat?

Quan la compres, només has d'obrir el recipient i menjar-te-la. La fruita que es ven ja pelada i tallada ha estat sotmesa prèviament a un procés higienitzador, per la qual cosa no cal rentar-la una altra vegada. Abans d'introduir-la a l'envàs, el fabricant l'ha netejat i l'ha envasat al buit o en atmosferes controlades per a protegir-la de l'oxidació natural a la qual s'exposaria si estigués a l'aire lliure. Això permet que el seu procés de maduració i oxidació sigui més lent. Això sí, com a consumidor és important que no trenquis la cadena del fred quan la compris (entre 3 °C i 4 °C) i que la mantinguis sempre a aquesta temperatura fins que te la mengis. A més, hauràs de mirar la data de caducitat i revisar que el recipient no tingui rascades, deformacions o bombaments. Això significaria que l'aliment no ha estat protegit com deuria i deixaria oberta la porta a possibles deterioraments.

SI ETS CELÍAC I VOLS FER DIETA, ARA HO TENS MÉS FÀCIL

Es diu Celiacbase i és la primera base de dades d'Espanya que aplega la composició de productes sense glútens. Creada per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, IISPV i CiberObn, censa 2.247 aliments de 126 marques i permet que els nutricionistes puguin dissenyar dietes per a pacients amb celiaquia.