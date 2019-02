El més vist en xarxes socials

Tota l'actualitat sobre els temes que més t'interessen a les nostres xarxes socials! Segueix-nos a Facebook i Twitter

FACEBOOK:

Nou maneres de preparar ous. Sabies que hi ha fins a tres maneres diferents de fregir un ou? Aquest aliment, ric en proteïna, ferro i múltiples vitamines, funciona perfectament com a guarnició, aglutinador d'altres ingredients o com a estrella principal dels nostres plats. Es pot presentar dur, passat per aigua o tou (depenent del temps de cocció), fregit (amb mantega, a l'espanyola o a l'andalusa), escalfat, remenat (a la paella o al bany maria), en truita (francesa o de patates, amb ceba o sense), al plat o en cocota.

FACEBOOK:

Principiant? Aprèn a fer un bon guisat de carn com si fossis tot un xef. Galtes, jarret, filet de llonzes... Descobreix les claus per a triar el tipus de carn que més et convé, per a preparar-la, condimentar-la i acompanyar-la. I no t'oblidis de vigilar el temps: un bon guisat es prepara sense presses, perquè els aliments lliguin bé i el resultat sigui suau i cremós. Segueix aquests consells i d'altres per a sorprendre tothom amb la perícia acabada d'adquirir d'un expert.

TWITTER

Noves recomanacions per a prevenir lanisakis'. Congelar el peix un parell de dies potser no és suficient per a evitar les intoxicacions causades per aquest paràsit. Neteja'l abans de congelar-lo i comprova la temperatura del refrigerador. Per a consumir-lo amb tranquil·litat, convé mantenir-lo a -20 °C durant cinc dies.