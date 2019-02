JORNADA INTENSIVA O PARTIDA: Jordi García Viña, director de Relacions Laborals de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE)

"L'horari partit reforça els vincles entre treballadors i evita la fatiga"

És una polèmica tan antiga com el dret al treball. La jornada partida és aquella en la qual hi ha una interrupció d'almenys una hora al migdia per a dinar, encara que moltes vegades s'allarga dues hores o més. En canvi, la intensiva, la redueix a una pausa breu de no més de 30 o 45 minuts.

A FAVOR DE NO PARAR

La jornada intensiva, sosté una recerca del Centre Internacional Treball i Família de la Universitat de Navarra, fa que siguem més productius i que ens augmenti la motivació i el benestar. Segons aquest estudi, dut a terme a 23 països i amb més de 30.000 persones, el rendiment (producció en relació amb el temps) s'incrementa un 19 % quan es promou la flexibilitat i es possibilita la jornada contínua habitual. Però és que, a més, l'absentisme cau un 30 %. Per als seus defensors, treballar de manera concentrada i tenir més hores lliures al final del dia té molts avantatges. De fet, segons l'informe "Benestar i motivació dels empleats a Europa", d'Edenred i Ipsos, nou de cada deu enquestats afirmen que un dels factors més importants a l'hora de triar una empresa és la possibilitat de conciliar la vida laboral i la personal. També esmenten l'estalvi energètic per a les empreses, que es plasma en una despesa inferior en llum, calefacció i aire condicionat. I afirmen que mantenir la jornada intensiva continuada tot l'any pot tenir fins i tot beneficis per a la salut, com ara fer que visquem menys estressats i facilitar la pràctica d'esport. L'horari de treball també afecta la nostra esfera personal: l'Enquesta del Temps, de l'INE, afirma que la jornada partida deteriora la vida familiar a Espanya. Mentre que els pares que tenen jornada contínua dediquen 90 minuts a les activitats familiars, els que tenen jornada partida hi dediquen fins a 30 minuts menys al dia.

L'excés de feina comporta riscos per a la salut. Passar més de 55 hores setmanals a l'oficina pot danyar les artèries i augmenta el risc d'ictus (accident cerebrovascular) en un 33 %, conclou un estudi publicat a The Lancet. També tendim a cuidar-nos menys i ens alimentem pitjor, ja que l'estrès pot fer que mengem més i que ingerim aliments de menys qualitat.

UN DESCANS PER A DINAR

Però la jornada laboral partida també té partidaris. Aquests apunten que hi ha determinats sectors com el comercial, els serveis sanitaris, el transport de mercaderies i de viatgers i fins i tot els mitjans de comunicació o els que ofereixen un servei al públic, en els quals és necessari mantenir la jornada partida per a atendre clients, pacients i proveïdors. A més, hi ha qui defensa la pausa del dinar com un bon moment per a fer amistat amb altres companys, cuidar la salut, anar al gimnàs (que s'omple de treballadors de 14.00 a 16.00), llegir i fins i tot dedicar-se a una activitat de lleure o a fer un passeig pel parc. Hàbits per als quals, d'una altra manera, pot ser complicat treure temps al final del dia.

ESPANYA "VERSUS" EUROPA

Els espanyols treballem més hores que alemanys, francesos, noruecs i danesos. Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE, dades de 2018), passem una mitjana de 1.687 hores a l'any al lloc de treball. Gairebé el mateix que els empleats del Regne Unit, que hi dediquen 1.681 hores anuals, però molt per sobre d'alemanys (1.356 hores, unes 300 hores menys), francesos (1.514 hores, unes 200 menys) o noruecs (1.419 hores). També hi ha països que ens superen; és el cas de Grècia (amb 2.018 hores) i Polònia (amb 1.863). El nostre és un país molt peculiar en els horaris. Els treballadors surten com a mitjana a les 19.00 hores, entre una i dues hores més tard que els seus veïns europeus, segons la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris a Espanya, integrada per 116 institucions i entitats, ministeris, comunitats autònomes, empresaris i universitats. La jornada partida és una peculiaritat a Europa, on aquest lapse oscil·la entre 30 i 60 minuts. Estar-se enganxat a la cadira fins que el cap no surt de l'oficina és una pràctica freqüent aquí -i fins i tot està ben vista-, però que en països com el Regne Unit i Holanda és sinònim d'ineficàcia.

EL QUE TREBALLEM... I EL QUE TREBALLEN

Empreses que fixen l'horari dels treballadors

Letònia: 95,3 %

Espanya: 88,2 %

Finlàndia: 44,8 %

Hora de màxim rendiment laboral

9.30

Hora amb més freqüència d'accidents

18.30

Hores/any

Mèxic: 2.257

Corea del Sud: 2.024

Espanya: 1.687

Noruega: 1.419

Alemanya: 1.356

Persones que estudien o treballen a les 18.00

Noruega: 9 %

Espanya: 24 %

Hora que concentra el màxim nombre d'empleats a la tarda

Regne Unit: 14.00

França: 14.30

Itàlia: 16.00

Espanya: 16.45

Hora en què paren més persones per dinar

Alemanya: 12.15

Espanya: 14.15

Alemanya: 12.15

Font: Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

L'expert: Jordi García Viña, director de Relacions Laborals de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE): "L'horari partit reforça els vincles entre treballadors i evita la fatiga".

És catedràtic de Dret Laboral de la Universitat de Barcelona i responsable de Relacions Laborals de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE). Aquest barceloní creu que la jornada partida, amb horari de matí i tarda i descans ampli a l'hora de dinar, pot ajudar a harmonitzar horaris laborals i escolars, almenys en el cas de les ciutats petites. I fins i tot, afirma, pot reduir el cansament. Això sí: defensa que la jornada laboral ideal és aquella que permet organitzar-se de manera flexible, cosa que "pot ser més complicada en sectors com el comerç, el lleure o el turisme".

Països com Finlàndia o Suècia se situen al capdavant en conciliació. D'altres, com Espanya, Letònia i Portugal, s'hi col·loquen a la cua, segons l'Informe Evolució de la Família a Europa, de l'Institut de Política Familiar. És necessària la jornada partida a la feina?

Cada sector i cada empresa tenen les seves peculiaritats. No és el mateix trobar mesures de conciliació en camps relacionats amb el lleure, el comerç o el turisme -on els clients o els consumidors marquen les exigències de l'horari-, que en sectors d'oficines o industrials, en els quals la planificació per part de l'empresa pot ser més autònoma. La jornada partida és necessària quan així ho requereix el desenvolupament d'una activitat.

Al nostre país, el 88,2 % dels treballadors té una feina i uns horaris massa rígids. És possible adaptar la jornada partida a l'horari dels fills, quan tenen classe o activitats matí i tarda?

Acomodar els horaris escolars i laborals pot ser més senzill en localitats petites i mitjanes, on els temps de desplaçament són inferiors i hi ha més proximitat entre el centre de treball, l'escolar i el domicili. En aquest cas, sí que crec que la jornada partida pot facilitar la conciliació.

La setmana laboral a Espanya té de 35 a 40 hores, la qual cosa representa unes vuit hores al dia, més l'hora o les dues hores del dinar. Mentrestant, a Holanda i Dinamarca van de 29 a 34. Si sortim a les set del vespre, és complicat passar temps de qualitat amb els fills...

En la conciliació entren diferents interessos en joc: els legítims de la persona implicada, la seva parella i la seva família, i les responsabilitats de l'empresa. Però cal considerar els dels companys de feina, que d'una manera o d'una altra han de suplir temps de conciliació cedits al primer. I també hi ha els interessos dels clients o consumidors, que esperen ser atesos en horaris més flexibles i obertures al públic més àmplies. La clau és la comunicació amb l'empresa, i buscar solucions per a conciliar tots aquests interessos. Això sí, dins de les particularitats de cada empresa o sector.

Les pimes i els negocis amb horari comercial, poden canviar els hàbits de jornada partida i concentrar la jornada en un horari semiintensiu?

Encara que tots són conscients de la importància de la conciliació i busquen solucions per a aconseguir-la, una microempresa o pime no disposa dels mateixos recursos per a fer front a les diferents situacions de conciliació que una gran empresa, amb més marge d'organització.

Segons l'informe "Index of Economic Freedom", de la Fundació Heritage, Espanya se situa al lloc número 22 de la UE i al 126 mundial respecte a la llibertat o flexibilitat laboral. És possible generalitzar la jornada contínua tot l'any per a totes les empreses?

No, no és possible una única solució per a tots els sectors i empreses, ni tampoc per a tots els treballadors. Cal aconseguir la flexibilitat de la jornada, el teletreball i altres tipus d'acords entre empresa i treballador mitjançant la negociació col·lectiva o l'acord mutu.

I quins són els beneficis de la jornada partida per a l'empresa?

Entre d'altres, facilitar la compatibilitat amb els horaris d'altres companyies i professionals, fins i tot amb fusos horaris diferents. A més, les pauses per a dinar poden servir per a reforçar els vincles entre els treballadors, i propiciar un bon ambient de treball.

La productivitat de França és un 27 % més alta que l'espanyola, amb una jornada laboral de 35 hores (5 menys). Treballar més hores vol dir produir més?

No, indubtablement treballar més no vol dir sempre produir més. La prioritat és fer una gestió eficient del temps i complir els objectius marcats.

Hi ha experts que apunten que aquesta jornada és perjudicial per a la salut de l'empleat, ja que és més fàcil que pateixi estrès, que descansi pitjor o que li sigui complicat practicar esport.

La realitat és que el tipus de feina, el temps de desplaçament i fins i tot les circumstàncies personals ens poden portar a trobar arguments a favor i en contra tant de la jornada continuada com de la partida. El consell és negociar amb l'empresa per a trobar la solució més apropiada.

L'informe "Benestar i motivació dels empleats a Europa", publicat per Edenred i Ipsos, indica que un de cada quatre espanyols està preocupat amb el seu horari laboral. I el 41 % diu que està insatisfet amb l'equilibri entre la seva vida laboral i professional.

Tot i els avenços i els esforços fets, encara queda camí per recórrer per a aconseguir la conciliació adequada. I per a aconseguir-ho, no només és necessari el compromís de les empreses, sinó també el de les administracions, que han de dotar de suficients serveis educatius i d'atenció a menors i dependents, que siguin assequibles i amb horaris compatibles amb els laborals.

La motivació dels treballadors i la productivitat laboral depenen únicament del tipus de jornada (intensiva o partida) o hi ha altres factors que hi poden influir?

No, també hi incideixen les condicions laborals, les expectatives professionals i els factors educatius i socials associats a una cultura de l'esforç i l'excel·lència.