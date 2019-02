JORNADA INTENSIVA O PARTIDA: José Luis Casero, president de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols

"Les jornades interminables no són bones per al treballador ni per a l'empresa"

És una polèmica tan antiga com el dret al treball. La jornada partida és aquella en la qual hi ha una interrupció d'almenys una hora al migdia per a dinar, encara que moltes vegades s'allarga dues hores o més. En canvi, la intensiva, la redueix a una pausa breu de no més de 30 o 45 minuts.

A FAVOR DE NO PARAR

La jornada intensiva, sosté una recerca del Centre Internacional Treball i Família de la Universitat de Navarra, fa que siguem més productius i que ens augmenti la motivació i el benestar. Segons aquest estudi, dut a terme a 23 països i amb més de 30.000 persones, el rendiment (producció en relació amb el temps) s'incrementa un 19 % quan es promou la flexibilitat i es possibilita la jornada contínua habitual. Però és que, a més, l'absentisme cau un 30 %.

Per als seus defensors, treballar de manera concentrada i tenir més hores lliures al final del dia té molts avantatges. De fet, segons l'informe "Benestar i motivació dels empleats a Europa", d'Edenred i Ipsos, nou de cada deu enquestats afirmen que un dels factors més importants a l'hora de triar una empresa és la possibilitat de conciliar la vida laboral i la personal. També esmenten l'estalvi energètic per a les empreses, que es plasma en una despesa inferior en llum, calefacció i aire condicionat. I afirmen que mantenir la jornada intensiva continuada tot l'any pot tenir fins i tot beneficis per a la salut, com ara fer que visquem menys estressats i facilitar la pràctica d'esport. L'horari de treball també afecta la nostra esfera personal: l'Enquesta del Temps, de l'INE, afirma que la jornada partida deteriora la vida familiar a Espanya. Mentre que els pares que tenen jornada contínua dediquen 90 minuts a les activitats familiars, els que tenen jornada partida hi dediquen fins a 30 minuts menys al dia.

L'excés de feina comporta riscos per a la salut. Passar més de 55 hores setmanals a l'oficina pot danyar les artèries i augmenta el risc d'ictus (accident cerebrovascular) en un 33 %, conclou un estudi publicat a The Lancet. També tendim a cuidar-nos menys i ens alimentem pitjor, ja que l'estrès pot fer que mengem més i que ingerim aliments de menys qualitat.

UN DESCANS PER A DINAR

Però la jornada laboral partida també té partidaris. Aquests apunten que hi ha determinats sectors com el comercial, els serveis sanitaris, el transport de mercaderies i de viatgers i fins i tot els mitjans de comunicació o els que ofereixen un servei al públic, en els quals és necessari mantenir la jornada partida per a atendre clients, pacients i proveïdors. A més, hi ha qui defensa la pausa del dinar com un bon moment per a fer amistat amb altres companys, cuidar la salut, anar al gimnàs (que s'omple de treballadors de 14.00 a 16.00), llegir i fins i tot dedicar-se a una activitat de lleure o a fer un passeig pel parc. Hàbits per als quals, d'una altra manera, pot ser complicat treure temps al final del dia.

ESPANYA "VERSUS" EUROPA

Els espanyols treballem més hores que alemanys, francesos, noruecs i danesos. Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE, dades de 2018), passem una mitjana de 1.687 hores a l'any al lloc de treball. Gairebé el mateix que els empleats del Regne Unit, que hi dediquen 1.681 hores anuals, però molt per sobre d'alemanys (1.356 hores, unes 300 hores menys), francesos (1.514 hores, unes 200 menys) o noruecs (1.419 hores). També hi ha països que ens superen; és el cas de Grècia (amb 2.018 hores) i Polònia (amb 1.863).

El nostre és un país molt peculiar en els horaris. Els treballadors surten com a mitjana a les 19.00 hores, entre una i dues hores més tard que els seus veïns europeus, segons la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris a Espanya, integrada per 116 institucions i entitats, ministeris, comunitats autònomes, empresaris i universitats. La jornada partida és una peculiaritat a Europa, on aquest lapse oscil·la entre 30 i 60 minuts. Estar-se enganxat a la cadira fins que el cap no surt de l'oficina és una pràctica freqüent aquí -i fins i tot està ben vista-, però que en països com el Regne Unit i Holanda és sinònim d'ineficàcia.

EL QUE TREBALLEM... I EL QUE TREBALLEN

Empreses que fixen l'horari dels treballadors

Letònia: 95,3 %

Espanya: 88,2 %

Finlàndia: 44,8 %

Hora de màxim rendiment laboral

9.30

Hora amb més freqüència d'accidents

18.30

Hores/any

Mèxic: 2.257

Corea del Sud: 2.024

Espanya: 1.687

Noruega: 1.419

Alemanya: 1.356

Persones que estudien o treballen a les 18.00

Noruega: 9 %

Espanya: 24 %

Hora que concentra el màxim nombre d'empleats a la tarda

Regne Unit: 14.00

França: 14.30

Itàlia: 16.00

Espanya: 16.45

Hora en què paren més persones per dinar

Alemanya: 12.15

Espanya: 14.15

Font: Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

L'expert: José Luis Casero, president de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols: "Les jornades interminables no són bones per al treballador ni per a l'empresa".

Llicenciat en Dret, va deixar l'advocacia per emprendre. La seva experiència en el món de l'empresa l'ha fet constatar que "de vegades es valorava no la competència ni el talent, sinó el presencialisme". Una realitat que va fer que aquest madrileny, pare de dues filles i amant de la muntanya, s'interessés pels horaris laborals, lluités contra les jornades partides i interminables i intentés prevenir el "perjudicial" hàbit espanyol d'escalfar la cadira; és a dir, no deixar l'oficina fins que el cap no surt per la porta. Avui presideix la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, una entitat que persegueix les jornades laborals flexibles, concentrades i eficaces. Un model que, afirma Casero, "ens beneficia a tots".

Què és un horari laboral racional?

Un marc temporal en el qual es desenvolupa la prestació laboral on el treballador i l'empresa troben satisfacció mútua. Però cal respectar la singularitat de persones i empreses, amb horaris més flexibles. La clau és partir d'un horari d'entrada ampli (per exemple, de 7.00 a 10.00 hores) i marcar un límit horari màxim de finalització, per exemple, les 18.00. No tot sector productiu és igual i, en conseqüència, també cal tenir flexibilitat per a tractar les singularitats de camps com el comerç i l'hostaleria.

Un estudi de l'organització que presideix diu que la jornada laboral concentrada, amb una pausa breu per a dinar, augmenta la productivitat entre un 11 i un 15 %.

La corba de rendiment de la persona treballadora disminueix al llarg del dia. En conseqüència, quan l'horari laboral es concentra permet rendiments més productius, mentre que en un horari laboral excessiu o partit en dues jornades, la desconnexió mental del treballador és inevitable. A més, una empresa amb un horari racional i assenyat té en compte el recurs personal, el capital humà; i els índexs de satisfacció en les enquestes de clima laboral milloren espectacularment. Això comporta la retenció i l'atracció del talent.

La jornada intensiva fa més fàcil conciliar la vida personal/familiar i laboral?

Ho fa més senzill, natural i lògic. Concentrar la feina repercuteix en el temps per a conciliar de les persones, independentment de si tenen família, també en la percepció de respecte i preocupació de l'empresa per la seva vida.

L'horari laboral concentrat pot reportar beneficis per a la salut del treballador?

Dinar en un temps adequat i disposar d'espai després de la jornada és la millor mesura que pot posar en marxa una empresa per a millorar la salut dels treballadors. Cal tenir temps per a treballar, però també per a viure.

Però també hi deu haver alguna contraindicació.

No jugar amb regles clares, per exemple. Els models organitzatius del futur ja no responen a regles generals del segle passat: vuit hores de feina, vuit hores de vida i vuit hores de descans. Anem a models en què de vegades la presència no és decisiva, sobretot tenint en compte les noves tecnologies que poden arribar a convertir-se en un aliat magnífic. O també en un enemic del temps quan es converteixen en una finalitat en si mateixos i no en eines per a afavorir l'operativitat. La clau és crear marcs clars on siguin visibles les regles de joc i, sobretot, que respecti tothom.

La meitat dels empleats a Espanya treballen amb horari partit i jornades dilatades, que finalitzen cap a les 19.00. Tot això amb pauses llargues per a dinar.

Òbviament, això no és bo per a ningú, ni per al treballador ni per a l'empresa. Les empreses han de buscar talent i innovació, no escalfacadires. No som màquines i a mesura que passa el temps els nostres mecanismes interns no responen ni davant del treball ni fora.

I per què creu que l'hàbit espanyol d'escalfar la cadira fins que el cap no surt per la porta està tan arrelat?

És un mal costum, originat per un mal enteniment que la feina és l'eix de la nostra vida. I, en conseqüència, pensar que "com més hores li dediqui, millor ho faré". Hi ha por de canviar d'hàbit o de pensar que, si ho fa el cap, està ben fet. És el moment que els directius liderin el canvi, ja que aquest paradigma lamentable no és bo per a l'organització ni per a les persones. Cal ser honestos i, tant si ets empresari com si ets treballador, procuris ser més eficient en l'ús del temps. Tot això per tal de tenir un temps per a viure i descansar.

Llavors, no creu que l'horari partit, i més hores de feina, sigui beneficiós per a l'empresa?

No. No és una qüestió de ser a la feina, sinó de ser eficaços i eficients en el desenvolupament de la nostra prestació. Quan deixem de ser-ho passem a tenir un absentisme mental que no beneficia les organitzacions.

L'estudi "La conciliació de la vida professional, familiar i personal. Espanya en el context europeu", del doctor d'Economia José María Fernández-Crehuet, conclou que a Espanya treballem més hores que als països del nostre entorn, amb pitjors resultats.

La recepta és la flexibilitat horària combinada amb el teletreball parcial i l'smart working intel·ligent, o metodologia de treball basada a donar al treballador les eines necessàries per a aconseguir el seu rendiment professional màxim des de qualsevol lloc. Tot això, combinat amb un temps de dinar de 30 minuts i un màxim d'una hora. I, per descomptat, mesures de conciliació i corresponsabilitat dels homes, als quals els costa sortir del seu entorn laboral i entrar en l'entorn domèstic a assumir les seves obligacions.