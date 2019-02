A PARTIR D'ARA, COMPRAR ALIMENTS PENSANT EN EL BENESTAR DE L'ORGANISME SERÀ MÉS FÀCIL. ARRIBA AL NOSTRE PAÍS UN NOU SISTEMA D'INFORMACIÓ NUTRICIONAL QUE, BASAT EN CODIS CROMÀTICS, AJUDARÀ ELS CONSUMIDORS A DETECTAR ELS PRODUCTES MÉS SALUDABLES DEL LINEAL. LA INICIATIVA SE SUMA A ALTRES ESTRATÈGIES QUE JA LLUITEN CONTRA L'OBESITAT I LES MALALTIES DERIVADES D'UNA MALA DIETA.

Molts supermercats estan a punt d'omplir-se de colors. En concret, d'aliments etiquetats amb un codi de cinc tons i lletres que resumirà el perfil nutricional dels productes envasats. Parlem de Nutri-Score, un logotip que facilitarà les decisions de compra del consumidor i que el Ministeri de Sanitat ha impulsat per millorar la visibilització de la informació nutricional disponible, simplificar la comparació d'aliments similars i ajudar a triar l'opció més saludable. Apareix amb el propòsit de lluitar contra el sobrepès i l'obesitat, i contra patologies cròniques associades a aquestes condicions, com la diabetis, les malalties cardiovasculars o nombrosos tipus de càncer.

EN DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA

Nutri-Score és un sistema de valoració nutricional que es col·locarà de manera visible en la part frontal dels envasos i que classifica els aliments amb més d'un ingredient segons un codi cromàtic que va del verd fosc (els més saludables) al taronja fosc (els de menys qualitat nutricional), passant pel verd clar, el groc i el taronja clar. Per facilitar-ne la comprensió, aquests aniran associats al seu torn a cinc lletres (A, B, C, D i E), que faran que el codi sigui més senzill d'interpretar per part del consumidor).

Aquest mètode no només serveix per a orientar els consumidors cap a opcions més saludables. També pretén incitar les empreses productores a augmentar la qualitat nutricional dels seus productes, en el marc d'una estratègia que s'esforça per millorar la salut general de la població. Segons l'Estudi sobre hàbits alimentaris i l'estat nutricional de la població espanyola (ENPE), elaborat entre el 2014 i el 2015, el 39,3 % dels espanyols de 25 i 64 anys té sobrepès, i el 21,6 %, obesitat. Per sexes, la prevalença és, en tots dos casos, més alta entre els homes.

Nutri-Score assenyala el perfil nutricional de l'aliment destacant el color i la lletra corresponent amb un cercle més gran que la resta. Després d'estudiar i valorar diferents opcions d'etiquetatge frontal, aquest va ser el model pel qual es va decantar França. Després de dur a terme recerques i proves durant anys, el 2017 l'Administració gal·la va ser la primera a proposar Nutri-Score com a model d'etiquetatge oficial (encara que voluntari), una mesura que en l'actualitat comparteix Bèlgica i que en el futur podria adoptar també Espanya.

Es tracta d'un sistema basat en l'atribució de punts en funció de la composició nutricional per cada 100 grams de producte. Es tenen en compte els elements que són desfavorables nutricionalment (calories, sucres simples, àcids grassos saturats i sodi), que reben de 0 a 10 punts; però també preveu els elements favorables (fibra, proteïnes i contingut de fruita fresca, verdura, llegums i fruita seca), valorats de 0 a 5. Així, mentre que els primers resten, els segons sumen. I en funció del resultat, s'assigna un color i una lletra a l'aliment. D'aquesta manera, els aliments molt processats i rics en sucres i greixos saturats, com la brioixeria industrial o les llaminadures, tindran un color taronja clar o taronja fosc; i seran fàcils d'identificar.

RÀPID, EFICAÇ I VISUAL

L'etiquetatge de cinc colors és voluntari per als fabricants i complementa la informació nutricional obligatòria de les etiquetes dels aliments envasats amb més d'un ingredient (llista d'ingredients, elements que poden causar al·lèrgies, quantitat, informació nutricional -valor energètic, greixos, greixos saturats, carbohidrats, sucres, proteïnes i sal-, dates de caducitat o consum preferent, etc.). Eroski ha estat pioner en la incorporació a Espanya de Nutri-Score: des del mes de gener passat es poden trobar als seus lineals productes que l'inclouen. A poc a poc, es preveu que més productors i distribuïdors es vagin sumant a la iniciativa.