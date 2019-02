ESPANYA PODRIA SER EL PAÍS MÉS LONGEU DEL MÓN EL 2040, EN PART GRÀCIES A LA DIETA MEDITERRÀNIA. MALGRAT AIXÒ, ENCARA QUE ESTÀ COMPROVAT QUE MENJAR SEGONS ELS SEUS PRINCIPIS ÉS CLAU PER A CONTINUAR COMPLINT ANYS, EL RITME DE VIDA I LES MODES POSEN EN DUBTE AQUEST PATRIMONI. MENTRESTANT, ALTRES PROPOSTES NUTRICIONALS QÜESTIONADES VAN GUANYANT (PERILLÓS) PES.

El nostre país ocupa el quart lloc entre els països del món que tenen més esperança de vida, amb una mitjana de 82,9 anys, segons xifres del 2016. Però, en un poc més de dues dècades, podria ser el primer si continua la tendència actual de salut i potencial sanitari, com estima la projecció a càrrec d'un equip d'investigadors de la Universitat de Washington publicada a l'octubre en la revista mèdica The Lancet.

Cap al 2040 s'espera que el nostre país arribi a una esperança de vida de mitjana de 85,8 anys, la qual cosa implicarà un increment mitjà de 2,8 anys. Aquest augment, que suposaria superar el Japó, el primer en la classificació actual, dependrà de com abordin els sistemes de salut factors de risc com la pressió arterial alta, l'índex excessiu de massa corporal o el nivell de sucre elevat en sang, així com el consum d'alcohol i tabac, apunten els experts. També que continuem apostant per un factor determinant en la nostra esperança de vida: la dieta mediterrània.

Una clau és el factor cardiosaludable. Segons l'última actualització de l'estudi Predimed del Ministeri de Sanitat, la dieta mediterrània amb oli d'oliva o fruita seca protegeix contra la malaltia cardiovascular, causa principal de la mortalitat mundial. El novembre passat, una metaanàlisi d'estudis publicada al British Journal of Nutrition va demostrar que, a més que les persones majors de 65 anys que opten per una dieta mediterrània viuen més, l'augment en la longevitat és proporcional a la fidelitat amb què se segueixi aquesta dieta.

UN PRIVILEGI EN RECULADA

Malgrat això, la globalització del consum d'aliments no saludables redueix el protagonisme de la dieta mediterrània i, per tant, de la contribució a l'esperança de vida del nostre país. Parlem del menjar ràpid o dels productes ultraprocessats, com els dolços, les begudes i les postres ensucrades, la brioixeria, els embotits o els snacks salats; és a dir, els productes que tenen una quantitat elevada de sucres afegits, greixos de mala qualitat i sal.

Com adverteixen els experts en nutrició, l'alimentació dels més joves difereix en qualitat de la dels seus pares i avis, i per això la dieta espanyola, decisiva en la nostra qualitat de vida, podria deixar d'exercir el seu paper clau en l'augment prolongat de la longevitat de la població. Així, la predicció que l'esperança de vida d'Espanya estigui al capdavant mundial el 2040, basada a extrapolar les observacions entre el 1990 i el 2016, és poc sòlida tenint en compte la dificultat de seguir la tendència entre aquests anys.

Amb tot, Espanya disposa de condicions per a consolidar-se en el quart lloc d'aquesta taula de 195 països. Tant l'abundància de fruites i hortalisses com el bon funcionament del sistema públic de salut són factors clau perquè els espanyols siguin longeus. Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), des de l'any 2000 la major part de l'augment de l'esperança de vida a Espanya s'ha degut a la reducció de la mortalitat després dels 65 anys, gràcies, en part, a l'atenció mèdica excel·lent. Encara que són més difícils d'avaluar, també s'apunten altres factors que podrien ser importants, com els costums tradicionals de la migdiada o el passeig diari; és a dir, l'equilibri entre el repòs i l'activitat física. L'esperança en salut no atrapa encara l'esperança de vida total, perquè les persones grans tenen, de mitjana, problemes de salut i dependència en la seva última dècada d'existència.

ALIMENTACIÓ I SALUT

En bona manera, el que mengem és clau per als indicadors fonamentals de la salut. De fet, encara que hi ha molts factors que afecten el procés d'envelliment, s'estima que una mica menys d'un terç té relació directa amb el tipus d'alimentació. "Un 25 % depèn dels nostres gens, però la resta correspon a factors externs en què l'alimentació té un paper molt important", assenyala Mercedes Aguirre, doctora en Biologia i ponent en un congrés internacional sobre longevitat celebrat recentment a València. Diversos experts hi van restar una quota absoluta de veritat a consells com el de menjar variat i amb moderació. Consideren que aquestes consignes són dos dels errors principals que cometem en la nostra alimentació i que ens fan envellir més ràpidament.

El motiu? Que aquestes recomanacions deixen la porta oberta perquè cada persona ho interpreti a la seva manera i que mengi el que vulgui, fet que condueix un bon nombre de població a fer ingestes elevades de fècules, proteïna, sucres i greixos, sobreestimant la proteïna animal o els greixos saturats. "La nutrició per a la longevitat es basa en el que tots ja coneixem: la dieta mediterrània", indica la nutricionista Aguirre. Es refereix a consumir més vegetals i greixos monoinsaturats, i menys carns i carbohidrats. "El problema és que no ho portem a la pràctica", puntualitza.

FONTS DE L??ETERNA JOVENTUT? Alguns aliments com la verdura, la fruita fresca i la fruita seca contenen elements per a millorar la qualitat de vida i afavorir la longevitat, sobretot pel seu caràcter antioxidant. Així, el cafè, el raïm, els anacards i el bròcoli, entre d'altres, són interessants pels seus ingredients actius com l'àcid cafeic i clorogènic, el resveratrol, l'àcid anacàrdic i els isotiocianats, respectivament, indica l'experta Mercedes Aguirre. No obstant això, recorda la nutricionista Andrea Mascuñana, convé no caracteritzar els aliments només per aquests elements: "La longevitat no es pot buscar només en la substància activa d'un producte. El bròcoli pot ajudar la potència antioxidant, però no gràcies a un únic component. El que realment ajuda al sistema gastrointestinal és la totalitat de nutrients, i això és el que contribueix a la longevitat. Tampoc no pot ser que confiem en una sola font nutricional i que basem la resta de la dieta en productes processats. No es tracta de beure litres i litres de cafè, o de menjar bosses senceres d'anacards. La fruita seca és interessant pel seu tipus de greix, però sempre cal moderar-ne les quantitats, perquè tenen la seva cara B perjudicial", adverteix Mascuñana.