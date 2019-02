AQUESTA VERDURA ANTIOXIDANT OFEREIX LA MILLOR CARA A L'HIVERN I A LA PRIMAVERA, PERÒ PER A ESPRÉMER LES MAGNÍFIQUES QUALITATS QUE TÉ CONVÉ SABER COM L'HEM DE TRACTAR. EN EL MERCAT CAL FUGIR DELS POMS QUE ESTIGUIN TOUS, GROGUENCS O OBERTS. A CASA, ELS HEM DE NETEJAR A FONS SOTA L'AIXETA I NO CUINAR-LOS MÉS DEL COMPTE.

Verda, frondosa i exuberant, aquesta verdura d'aparença arbòria es pot vanar d'haver format part de les cuines de mig món des de fa milers d'anys. Rica en vitamina C, àcid fòlic i niacina, aquesta verdura constitueix una bona font de provitamina A (betacarotè) i altres vitamines, a més de minerals com el magnesi, fòsfor, zinc i ferro.

Tot i això, la qualitat més destacable que té és la gran aportació antioxidant. La família de les crucíferes, com el bròcoli, la coliflor, la col de cabdell i les cols de Brussel·les, es diferencia de la resta de verdures per l'alt contingut de glucosinolats, que es metabolitzen en l'organisme en forma d'antioxidants. El sulforafà, l'antioxidant més potent del bròcoli, ha demostrat que actua de protector de malalties degeneratives com el càncer i patologies pulmonars com l'MPOC. D'aquí ve el seu interès en la nostra dieta, sobretot durant la temporada hivernal.

Segons l'Institut Americà per a la Recerca del Càncer, aquest grup de vegetals pot contribuir a la "eliminació de carcinògens, limitar la producció d'hormones relacionades amb el càncer, bloquejar els elements cancerígens i evitar el creixement tumoral". També tenen efectes beneficiosos sobre el sistema cardiovascular i propietats antiinflamatòries: d'acord amb un estudi de la Universitat d'East Anglia (2013), el sulforafà pot ser positiu per a aquells que pateixen artritis, ja que "bloqueja els enzims que provoquen el deteriorament de l'articulació". Els isotiocianats i els àcids grassos omega-3 també contribueixen als seus efectes antiinflamatoris. Per contra, si es prenen medicaments anticoagulants, convé limitar la ingesta d'aquesta verdura, ja que la vitamina K que conté pot limitar-ne l'efectivitat.

AL VAPOR, MÉS PROPIETATS

Crua o cuita, aquesta verdura requereix determinades accions encaminades a assegurar una higiene i una manipulació correctes. Per la textura suau i pel gust, no hi ha dubte que el bròcoli és fàcil de coure, per això s'aconsella cuinar-lo al vapor. Però, abans, no t'oblidis de rentar-lo sota un raig d'aigua (submergir-lo faria que es desaprofitessin els interessants nutrients). És aconsellable, a més, retirar la part més dura de les tiges, però no del tot, ja que són una font de fibra excel·lent. Igual que amb els espàrrecs, les tiges es poden servir amanides amb salsa vinagreta o amb una mica de maionesa, també poden ser l'ingredient principal de sopes i purés. I si busques una presentació diferent, considera de posar-lo com a ingredient en una pizza o per a preparar una crema deliciosa.

VIGILA ELS TEMPS

Per a cuinar totes les tiges per igual, els ramells s'han de dividir en mides uniformes. I no ens hem de passar amb els minuts de cocció: si els mantenim massa temps al foc, farà que el bròcoli generi una olor molt forta i s'enfosqueixi, a més de perdre vitamines i minerals. Si el fem bullit, només caldran entre dos i set minuts; si és al vapor, entre dos i cinc; escaldat, entre un minut i minut i mig; i al forn, entre 20 i 25. Ha de quedar al dente per a aprofitar al màxim els seus nutrients.

El brou resultant sempre es pot aprofitar per a prendre'l sol o per a altres plats del menú setmanal. Si preferiu gaudir-ne d'un consum cru, per a amanides o aperitius, la neteja amb aigua és essencial per a eliminar les possibles restes de terra i altres impureses, a més de desinfectar-lo després amb unes gotes de lleixiu o vinagre. Encara que sigui més popular el bròquil o la coliflor, el bròcoli pot acompanyar també cereals com l'arròs, pastes, lasanyes o guisats de llegums com ara mongetes.

A l'hora de comprar, reconèixer l'estat de fruites i hortalisses pot ser un suplici. Com podem triar un bròcoli fresc i cruixent? Si els ramells són petits i compactes i de color verd brillant, i si la tija és ferma, està ben tallat i té la longitud requerida, llavors el pots posar al cistell. Si les flors estan obertes, els ramells estan tous o de color groguenc o marró, és senyal que la planta estarà dura i llenyosa. Encara que el bròcoli congelat no sol tenir ramells grans, si l'adquireixes fresc cal que et fixis en la mida. Les puntes dels ramells han de mesurar com un cap de llumí, amb uns ramells que siguin tan diminuts com es pugui, al costat d'altres de més grans i frondosos. És el signe que la verdura comença a madurar, però no massa. Una textura ferma, atapeïda i no massa dura ens diu que la planta és cruixent. Una manera de comprovar-ho és torçar lleugerament cada ramell: bona elecció.