ARRIBEN A PUNT PER CONSUMIR, NO ET PRENEN TEMPS A LA CUINA I ES PODEN MANTENIR DURANT LLARGS PERÍODES A TEMPERATURA AMBIENT GRÀCIES AL SEU PROCÉS DE PASTEURITZACIÓ. ELS BROUS ENVASATS SÓN TAN HIDRATANTS I SALUDABLES COM ELS CASOLANS, PERÒ POQUES VEGADES ES PRENEN SOLS. BASE DE SOPES, ARROSSOS O GUARNICIONS, FIEN EL SEU PERFIL NUTRICIONAL AL DE LES RECEPTES EN QUÈ S'INTEGREN. AIXÍ CAL TRIAR-LOS.

"Set virtuts té la sopa: alimenta; de set, en dona poca; fa dormir; fa digerir; té bon gust; mai no t'enfada i et posa la cara colrada". D'aquesta manera descrivia el brou l'acadèmic Francisco Rodríguez Marín el segle XIX. Pocs aliments són tan versàtils, ja que alhora és plat únic o ingredient. Això fa que el seu consum s'estengui tot l'any. En els gèlids dies d'hivern, un brou pot ser un plat tan saludable com reconfortant, i la resta del temps, pot enriquir paelles i guisats de tota mena.

Mentre que fa uns anys només en trobàvem extractes en pols o en daus, ara podem triar entre una gran varietat de brous líquids envasats, que han fet possible que la majoria de les persones puguin gaudir d'aquest producte en qualsevol moment sense haver d'invertir-hi temps en la cuina. Les dades ho testifiquen: segons un estudi recent elaborat per la consultora Kantar Worldpanel, la venda d'aquests productes ha crescut un 10 % en la segona meitat de 2018, i han arribat als 164 milions d'euros l'any. També trobem una àmplia varietat de cremes al mercat que, tanmateix, no formen part del grup de brous i sopes. L'explicació és senzilla: les dues últimes són extractes, mentre que les cremes consisteixen en un triturat de diversos ingredients. La seva composició nutricional, per tant, és molt diferent.

CASOLÀ O INDUSTRIAL, MATEIX CONCEPTE

Però, què és exactament un brou, i com s'elaboren els que comprem al supermercat? Tant en el cas de l'envasat com en el del casolà, el terme brou descriu, en termes gastronòmics, l'aigua en què s'ha cuinat algun aliment -en general carn, peix o vegetals-, i a la qual traspassen el seu sabor i nutrients.

En l'elaboració, el brou envasat no és molt diferent del que cuinem a casa, tret del fet que es fa a gran escala. Com explica Gemma del Caño, llicenciada en Farmàcia i màster en innovació, biotecnologia i seguretat alimentària, els ingredients es tallen en trossos petits per a extreure'n fàcilment els sabors i les substàncies, i es col·loquen en cistelles: "Aquestes s'encaixen dins de les olles, amb capacitat per a albergar entre 800 i 3.000 litres, i es deixen coure a altes temperatures durant unes tres hores". Si el tipus de brou requereix sofregir algun ingredient, s'afegeix aquest pas al procés i, com en la cuina de restauració habitual, la quantitat i la qualitat dels elements determina sempre la riquesa sensorial del resultat final.

"Un cop cuit, el brou es refreda ràpidament i tot seguit s'homogeneïtza, es desgreixa i es pasteuritza", detalla Del Caño. Aquest últim pas (que consisteix a sotmetre'l a una temperatura d'almenys 70 °C durant 15 segons, que pot arribar als 150 °C en el cas de l'UHT), previ a l'envasament i l'esterilització en bric, garanteix "que s'eliminin tots els bacteris patògens que pogués contenir".

CINC RAONS PER A PRENDRE UNA BONA SOPA És sana i fàcilment digerible, això la fa ideal per als qui tenen problemes digestius com gasos i pesadesa. El principal ingredient que té és aigua, i per això té un efecte hidratant. Les sopes tenen poques calories, però una gran capacitat per a assaciar. Si contenen aliments sòlids, es retarda el buidatge gàstric i produeixen més sensació de sacietat després de la ingesta. Durant l'hivern aporten calor i una sensació de confort, encara que en determinades cultures les sopes són un aliment habitual fins i tot en les estacions més caloroses. És ràpida, fàcil de preparar i econòmica. Per a la sopa més senzilla, només has de bullir els ingredients en aigua abundant i condimentar-la.