COMBAT EL FRED DE L'HIVERN AMB UNA BONA DOSI DE VITAMINES I DONA UN GUST DE MAR ALS TEUS PLATS

"Per a la més bella", va dir la deessa Eris, mentre oferia una poma daurada en un banquet on hi havia unes quantes dones. Tres d'aquestes, Afrodita, Atenea i Hera, van sentir que els pertanyia l'obsequi. I, com era d'esperar, es van enemistar per això. Diu la llegenda (més aviat, la mitologia) que aquella poma de la discòrdia va ser l'origen de la guerra de Troia. Avui, per sort, l'abundància d'aquesta fruita fa que sigui innecessari haver de disputar-se'n el gaudi. Només al nostre país en mengem gairebé 10 quilos per persona a l'any, una xifra que la col·loca entre les més consumides a casa.

Les pomes ocupen un lloc excel·lent en el nostre cistell del mercat, sobretot a Galícia, al País Basc i a Astúries, on es mengen de manera més intensiva. Segons les xifres oficials, representen el 10 % de tota la fruita que comprem. Però, a diferència d'unes altres, aquesta varietat té vida més enllà de la cuina.

UN SÍMBOL I UNA FONT DE SALUT

Les pomes són riques en vitamines i minerals com el potassi, el fòsfor o el calci, a més d'aportar aigua, folats (grup de compostos similars a l'àcid fòlic químicament i nutricional) i molt poques calories (a penes 50 calories en 100 grams). També contenen fibra dietètica i pectines, unes molècules complexes que són molt beneficioses per a l'intestí. I, per si no n'hi hagués prou, són molt bones. Un bon compendi de qualitats saludables que pràcticament no varia entre els múltiples tipus de pomes... Segons algunes recerques, al món hi ha més de 7.500 varietats d'aquesta fruita. A Espanya es cullen a l'octubre, però s'emmagatzemen. Aquesta pràctica, sumada a la importació, fa que les diferents versions que tenen estiguin en general disponibles durant tot l'any.

Però no totes són iguals a l'hora de cuinar. Algunes tenen una textura més bona per a fer-les servir en amanides. D'altres, una consistència òptima per a bullir-les o rostir-les al forn. N'hi ha d'idònies per a rebosteria, o per a acompanyar carn i peix. I si bé podem fer servir qualsevol poma que tinguem a casa, el resultat serà diferent segons la varietat que agafem. Et donem algunes pistes per a distingir-les i triar la que s'adapti més bé als teus plats.