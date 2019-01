Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

El jutjat de 1a instància núm.14 de granada atorga la raó a la comunitat de propietaris i prohibeix l'arrendament d'un immoble per les contínues molèsties que els viatgers causen als residents habituals.

Tot i comptar amb les llicències administratives corresponents que s'exigien al propietari per a explotar el seu habitatge com a immoble d'ús turístic, la Comunitat de Propietaris en la qual se situava va sol·licitar judicialment la prohibició que continués amb l'arrendament perquè entenia que es produïen molèsties contínues als veïns que alteraven la convivència normal de la Comunitat. Amb anterioritat, la Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, Secció 13a, de 12 de juliol de 2011, ja havia dictat que s'havia d'entendre que hi havia una alteració de la norma de convivència quan es causen als veïns de la finca molèsties que no estan obligades a suportar atès que superen les normals que es deriven d'una relació de veïnatge. La Sentència del Jutjat de 1a Instància núm. 14 de Granada de 18 de setembre de 2018 atorga la raó a la Comunitat i, acollint la seva demanda, prohibeix la continuació de l'explotació de l'immoble com a habitatge d'ús turístic després que més de 800 viatgers haguessin gaudit de l'immoble els últims dos anys.