El tribunal suprem aclareix la diferència entre les "arres penitencials", que possibiliten el desistiment, i les "arres confirmatòries".

Fins al Tribunal Suprem ha arribat el cas d'un comprador de Montilla (Còrdova) que, després d'acordar amb una constructora l'adquisició d'un immoble, va veure com la promotora retenia els 240.404 euros de senyal lliurats a compte del preu en concepte d'arres. Després de dos pronunciaments contradictoris entre el Jutjat de 1a Instància de Montilla, que va atorgar la raó a la constructora, i l'Audiència Provincial de Còrdova, que la va donar al comprador, l'Alt Tribunal ha resolt la qüestió ordenant la devolució de l'import i aclarint la distinció entre "arres penitencials", que possibiliten el desistiment, i "arres confirmatòries". Quan un contracte diu que les quantitats lliurades tenen el caràcter d'"arres penitencials", implica que en cas de desistiment per part del comprador, aquest accepta la pèrdua de l'import. Quan només s'al·ludeix al terme "arres", s'han d'interpretar com a "confirmatòries" i, per tant, són un simple senyal. Les que permet el Codi Civil (penitencials) tenen un caràcter excepcional i exigeixen una interpretació restrictiva en cas que no quedi clara la voluntat indubtable per part del comprador de perdre les quantitats lliurades si es desisteix de la compra.