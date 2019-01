Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

L'audiència provincial d'astúries confirma la sentència del jutjat de 1a instància núm. 8 d'oviedo i conclou que la informació facilitada als accionistes sobre la solvència de l'entitat no va ser correcta.

El cas dels afectats per la compra d'accions del Banc Popular comença a arribar a les Audiències Provincials i es confirma judicialment que ens trobem davant d'una nova venda de valors en la qual es va oferir una imatge irreal de la solvència de l'entitat. Després de les sentències dictades pels Jutjats de 1a Instància de Barcelona, Ponferrada, Balaguer, Fuengirola o Oviedo, la Sentència de l'Audiència Provincial d'Astúries, Secció 5a, de 3 d'octubre de 2018, ha atorgat la raó als perjudicats per la compra d'accions del Banc Popular que va acabar amb la seva venda polèmica per un euro al Banc Santander. Segons l'Audiència asturiana, el Banc Popular no va complir el deure d'informar de manera clara, real i completa de la seva situació econòmica, i això comportaria la possibilitat que la contractant patís un error determinant de l'anul·labilitat del negoci, ja que va partir una composició inexacta de l'objecte del contracte. Els accionistes afectats disposen d'un termini de 4 anys per a reclamar des que es va tenir coneixement de les circumstàncies econòmiques reals de l'entitat.