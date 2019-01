Fer-se enrere en una compra "porta a porta"

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Fa poc, un comercial que va acudir al meu domicili em va vendre un article que en realitat no volia adquirir. Tinc dret a anul·lar aquesta operació sense perdre diners?

Quan es compra un producte o es contracta un servei per telèfon, Internet o a casa, tenim un termini de 14 dies naturals per a anul·lar la compra o la contractació (dret de desistiment). Ens han d'informar amb anterioritat del dret de desistiment de què disposem, i de les condicions, el termini i el procediment per a exercir-ho. Lamentablement, els comercials que acudeixen als domicilis no sempre informen degudament el consumidor dels seus drets. Si això ocorre, el termini de 14 dies naturals es prorrogarà a 12 mesos des de la finalització del termini inicial. Per la seva banda, el consumidor haurà de retornar el producte adquirit en un màxim de 14 dies des que hagi comunicat la seva voluntat de desistir del contracte (tret que el venedor s'hagi compromès a recollir-lo), així com un document de desistiment. Si hi ha la possibilitat de desistir per mitjà del seu web, l'empresari haurà d'enviar el justificant de recepció. I si es demora injustificadament en la devolució dels diners, tindrem dret al doble de l'import degut, i als danys i perjudicis que es puguin acreditar. Hi ha excepcions al dret de desistiment quan el servei contractat s'hagi executat completament o quan faci referència al subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, que s'hagi tret el precinte o que, per raons de salut o d'higiene, no es pugui treure el precinte, entre d'altres.