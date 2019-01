O com moure's per aquest món canviant i que tendeix al "verd".

COM UN TRONC: 12 trucs contra l'insomni

Si et costa dormir i sols passar nits en blanc, aquests consells et poden ajudar a agafar el son i a descansar millor.

Converteix la teva habitació en un santuari. Ha de ser un espai ordenat, relaxant, silenciós i amb poca llum. Tingues el mòbil lluny. Apaga el telèfon i tots els aparells electrònics. Millor fes servir un despertador amb piles. Sopa aviat i no mengis res després de les 21.30. No beguis alcohol ni estimulants les dues hores abans d'anar al llit. És un amic de l'insomni i també dels malsons. Fes una mica d'exercici al llarg de la jornada, encara que no sigui intens. Viu amb ordre. Adopta horaris i rutines regulars. Limita la xerrada a temes agradables al final del dia. Evita picabaralles. Fes servir roba còmoda o, directament, no et posis res. Apunta les preocupacions que tinguis en un quadern si no et deixen dormir. No te'n passis amb la migdiada. Més de 30 minuts et passaran factura. El teu llit no és una oficina. No hi treballis ni hi miris la televisió. Si no agafes el son, és millor llevar-te del llit i fer alguna cosa en comptes de quedar-se mirant al sostre.

DESCONFIA DELS ANTICONCEPTIUS DIGITALS

Diverses aplicacions mòbils com Woom, Moody Month, Flo health, Clue o Natural Cycles ofereixen a les dones ajuda per a seguir el seu calendari menstrual i d'ovulació. Encara que cadascuna d'aquestes propostes té les seves peculiaritats, en general permeten a les usuàries conèixer els seus cicles hormonals, els seus canvis d'humor o els seus dies fèrtils. Tanmateix, i encara que possibiliten un millor coneixement del cos, aquest tipus de propostes s'han de prendre com una guia orientativa i no com un anticonceptiu a l'ús, ja que diferents dones afirmen que s'han quedat embarassades seguint les indicacions d'aquestes apps.

INTERNET HA CANVIAT EL PRIME TIME COMERCIAL

Un de cada quatre espanyols compra en línia entre les 18.00 i les 22.00, segons es desprèn d'un informe de Nielsen Digital Consumer. El 25,8 % dels usuaris fa servir Internet com a canal per a adquirir articles en aquesta franja horària, mentre que el 19 % ho fa de 15.00 a 18.00 i el 13 %, en plena nit.

EL COMERÇ EN LÍNIA NO ÉS TAN CÒMODE... PER AL VENEDOR

Espanya va facturar el 2017 30.000 milions d'euros en comerç electrònic, però el 24 % dels articles adquirits per aquest canal va ser retornat. Això va obligar les empreses a invertir en la seva recollida i emmagatzematge i, a més, en una nova presentació per als productes.

LA PANTALLA ENS TORNA FRÍVOLS: Quan llegim al mòbil o a l'ordinador retenim només detalls i perdem pensament abstracte

Xarxes socials, premsa en línia, llibres digitals... Deixar de llegir en paper afecta el nostre cervell i modifica la nostra manera de processar la informació. Després d'estudiar dos grups de persones, científics dels EUA van demostrar que els qui llegeixen en pantalla tendeixen a retenir els petits detalls i les anecdòtes i a perdre la capacitat d'abstracció i d'anàlisi. Aclaparats per les dades, tenen més dificultats per a concentrar-se i desenvolupar un pensament profund. En canvi, els lectors de paper interpreten millor el contingut i el sentit de les narracions.