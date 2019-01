Mario Arnaldo, president de l'Associació d'Automobilistes Europeus: "La meva mare va ser una experta pilot els anys cinquanta, i el meu pare, fundador d'importants i històrics clubs d'automòbil"

Any nou, cotxe nou. Les normatives recents sobre el dièsel I l'autonomia creixent dels models sostenibles porten molta gent a afegir el consum I el medi ambient al cistell de variables per a decidir. Demanem ajuda a dos experts, que ens en donen pros I contres.

Si et planteges canviar de cotxe, és probable que dubtis entre triar un vehicle de combustió (sigui de gasolina o dièsel) o elèctric. També hi ha altres opcions, com ara decantar-se per un d'híbrid o impulsat per gas. Per això, els experts recomanen que abans de triar tinguem en compte l'ús que donarem al cotxe en el futur. Si volem un vehicle per a la ciutat, l'elèctric o l'híbrid poden ser bones opcions. Però si l'ús serà mixt, amb trajectes en ciutat i viatges per carretera, potser és millor quedar-se amb l'opció tradicional, la del cotxe de combustible.

L'ELÈCTRIC, UN COTXE QUE CREIX

La demanda dels elèctrics s'ha disparat els últims anys, i les matriculacions d'aquest tipus de vehicles no deixen d'augmentar. A Espanya ja n'hi ha uns 40.000, segons dades de l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i l'Impuls del Vehicle Elèctric (AEDIVE). Entre aquests, n'hi ha d'elèctrics purs, que es mouen només amb una bateria que cal recarregar a través de la xarxa; els híbrids endollables, que tenen un motor que es mou amb carburant i un altre d'elèctric; i els anomenats de rang estès, amb un generador d'energia que funciona amb carburant.

Els experts creuen que serà a partir del 2020 o el 2023 quan arribarà el veritable boom de cotxes elèctrics i híbrids. Els punts de proveïment de combustible són més aviat escassos, sobretot si sortim d'una gran ciutat. Tot i això, les marques treballen fort per arribar a temps i crear noves bateries que tinguin cada vegada més autonomia (avui arriben als 400 quilòmetres). També perquè es recarreguin en la meitat de temps, ja que actualment necessiten entre sis i vuit hores.

Però perquè el cotxe elèctric avanci, necessita demanda. I a Espanya encara és baixa. El nivell de penetració no arriba al 0,5 %, una xifra que col·loca el país a la cua de l'Europa occidental. Per comparar, a Noruega un de cada cinc cotxes ja és elèctric.

EN DEFENSA DEL VEHICLE TRADICIONAL

Per tot això, els fabricants afirmen que l'opció del vehicle de combustible tradicional no hauria de ser demonitzada. I tampoc no recomanen perdre de vista els cotxes de gas, que poden ser més barats i contaminar menys que els de gasolina o dièsel.

Tot i això, la baixada del dièsel preocupa el sector; i culpa de la caiguda, en bona part, la mala fama creada per les altes emissions contaminants dels models antics. Segons càlculs de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), si desapareguessin de la carretera els 400.000 cotxes dièsel de més de 12 anys que encara circulen, les emissions de gasos contaminants es reduirien en un 80 %.

Però més enllà del debat, hi ha les normes. La Unió Europea autoritza un màxim de 168 mil·ligrams d'òxid de nitrogen (NOX) per quilòmetre en els dièsel. Un límit que, segons els fabricants, compleixen els vehicles que ja surten de la fàbrica, però que incompleixen els més antics. Els dièsel i gasolina estan en un dilema.

L'Acord de París contra el Canvi Climàtic exigeix una reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'un 80 % i d'un 95 % el 2050. I el focus dels governs per a aconseguir-ho s'ha posat sobre els vehicles que funcionen amb combustibles fòssils. França ha posat com a data límit el 2040 per a deixar de vendre'n. Però també ho han fet altres països, com ara Noruega (el 2025), l'Índia (el 2030) i Alemanya. Aquest país pretén, a més, tenir un milió d'automòbils nets en circulació el 2020.

Espanya, de moment, no ha estat tan ambiciosa, però això no impedeix que algunes ciutats ja hagin pres mesures. Mentre que Madrid prohibeix circular en determinats escenaris de pol·lució els vehicles de gasolina anteriors al 2000 i els dièsel matriculats abans de 2006, Barcelona ja ha posat el veto als vehicles més contaminants aquests dies grisos. També València, Múrcia, Còrdova i Granada tenen normes per a regular el trànsit més contaminant.

QUÈ PASSA AMB EL COTXE HÍBRID I DE GAS?

L'híbrid és una categoria que engloba un calaix de sastre en el qual entren bona part de les tecnologies de motor nouvingudes; i inclou els cotxes elèctrics, però també els que funcionen amb gas natural comprimit o gas liquat de petroli. La clau és la combinació de tecnologies. Per exemple, en el cas dels elèctrics híbrids, també anomenats híbrids endollables, alternen un mòdul elèctric amb piles més petites per a trajectes urbans i un motor convencional per a viatjar.

Els vehicles de gas són un altre dels possibles protagonistes de la mobilitat sostenible, sobretot per als vehicles pesants com els camions i autobusos. A favor seu hi ha el preu: costen a penes 1.500 euros més que els vehicles dièsel o de gasolina i, per tant, són molt més barats que els elèctrics. A més, consumeixen menys, el combustible és més barat i redueixen les emissions. Segons l'Associació Ibèrica del Gas Natural per a la Mobilitat, a Espanya circulen uns 8.400 vehicles de gas natural renovable i uns 50.000 alimentats per gas liquat de petroli.

VENDES A ESPANYA EL 2018*

57 % gasolina

37 % dièsel

6 % híbrids i elèctrics

Parc al país: 40.000 vehicles elèctrics

250-400 km d'autonomia

12.000 punts de recàrrega a París / 400 punts de recàrrega a Madrid

82 % increment de vendes el 2017 respecte del 2016

0,70 € / litre de gas liquat

1,25 € / litre de gasolina

20.000 € preu mínim d'un vehicle elèctric

Dades a 30 setembre (ANFAC)

L'expert: Mario Arnaldo, president de l'Associació d'Automobilistes Europeus: "Comprar un cotxe elèctric encara és un 80% més car que un de combustible".

A aquest madrileny amant dels escacs i la música clàssica, la passió pels cotxes li ve de família. "La meva mare va ser una experta pilot els anys cinquanta, i el meu pare, fundador d'importants i històrics clubs d'automòbil", explica Mario Arnaldo, president de l'Associació d'Automobilistes Europeus. Envoltat de cilindres, no és estrany que aprengués a conduir a vuit anys "en un Jaguar Daimler V8". A qui pensi de comprar un cotxe, recomana optar per un de combustible: "Surten més rendibles i l'elèctric encara té problemes seriosos, com ara la manca de punts de recàrrega".

Gasolina, gasoil, elèctric... El debat és al carrer. Vostè què recomana?

La millor opció és la que s'ajusti millor a les necessitats, el pressupost i els gustos del conductor, així com a l'ús que li hagi de donar. Recomano un cotxe de gasolina a algú que no recorri més de 15.000 quilòmetres a l'any, la meitat en ciutat i la meitat en carretera. Un de dièsel i fins i tot un de gas (natural comprimit o liquat de petroli) a qui faci entre 20.000 i 30.000 quilòmetres, en recorreguts majoritàriament interurbans.

I si hem de fer un ús sobretot per ciutat?

Llavors, l'elèctric pot ser una bona opció. Però el cotxe de combustible encara és econòmicament molt més rendible. I si és nou, cap de les restriccions de circulació que s'anuncien no l'afectarien, almenys durant els primers vuit o deu anys, que és el seu període d'amortització.

Un dels principals reptes del cotxe de combustible és reduir-ne les emissions.

Sens dubte. Però la reducció ha de ser real, i a més, el consumidor ha de recuperar la confiança perduda després dels escàndols del dieselgate manipulació dels mesuraments de contaminació de diverses marques de vehicles.

A què atribueix la caiguda de les vendes de dièsel a Espanya?

D'una banda, a la pèrdua de confiança dels consumidors en aquest tipus de vehicles. D'una altra, a la incertesa generada per la difusió de notícies que anunciaven increments importants dels impostos que graven aquest combustible. Però, sobretot, a les declaracions imprudents de responsables polítics que anunciaven la fi del dièsel sense fixar dates ni establir plans de reconversió. També a les restriccions de circulació que pretenen implantar diversos ajuntaments i comunitats sense aclarir que el problema de la contaminació no són els dièsel, sinó els cotxes antics i mal mantinguts.

De fet, les principals ciutats espanyoles i europees han limitat l'ús dels cotxes més contaminants, especialment gasolina i dièsel antics.

Soc favorable a aquestes mesures, perquè cal perseguir sense excuses l'objectiu de reduir al màxim els nivells de contaminació i millorar la qualitat de l'aire. Però han d'anar acompanyades d'uns plans clars de reconversió, que ho posin fàcil al consumidor.

Vostè creu que es mantindrà la tendència creixent de l'elèctric i arribarà a desbancar les opcions de gasolina o dièsel?

Sí, però encara trigarà uns anys. Encara no es donen les condicions necessàries per a fer més atractiu un cotxe elèctric enfront d'un de combustió. Perquè això passi, han de ser més assequibles. Un vehicle elèctric resulta un 80% més car que els seus equivalents de combustió; l'usuari ha de disposar d'una plaça d'aparcament (a Espanya només en té un 30%) i la recàrrega és ineficient. Amb un minut de proveïment d'un cotxe dièsel es poden recórrer 100 quilòmetres, mentre que un d'elèctric només recorreria un quilòmetre. A més, la xarxa de punts de recàrrega públics és insuficient i la inversió per a la instal·lació d'electrolineres resulta poc atractiva perquè el gestor de càrregues no obté un retorn adequat del seu capital. En canvi, el cotxe elèctric té a favor seu una tecnologia de 150 anys i un cost de manteniment un 40% inferior als de combustió: per exemple, no es trenquen ni la corretja de distribució, ni el catalitzador, els filtres de partícules, la caixa del canvi o l'embragatge. I el cost per quilòmetre resulta entre tres i sis vegades més barat que un de dièsel o gasolina.

Els defensors de l'elèctric asseguren que, encara que comprar-lo sigui més car, amb el temps s'amortitza pel baix preu del manteniment i del combustible. Per a ells, el cotxe tradicional suposa una inversió més gran.

Els càlculs que fan els serveis econòmics de l'Associació d'Automobilistes Europeus no evidencien aquesta afirmació i demostren que el cost per quilòmetre d'un vehicle de gasolina (incloent-hi els costos d'amortització) surt més rendible que el del seu equivalent elèctric. I això sense incloure-hi el preu d'una plaça de garatge, que cal tenir.

Creu que ja ha arribat el moment de comprar un cotxe elèctric?

Sí, però per a un sector del mercat encara minoritari: conductors de recorreguts netament urbans, així com per a empreses i autònoms de petit repartiment.

Llavors, creu que el cotxe elèctric no està preparat per a substituir per complet el cotxe tradicional.

Ara com ara, no. Perquè això passi, ha de donar-se el mateix fenomen que Henry Ford va desencadenar el segle passat amb la producció en sèrie: el 1909, un Ford T costava 600 dòlars; 15 anys més tard, el seu preu s'havia reduït a 250. A més, ha d'ampliar-se la durada de les bateries, la xarxa pública de recàrregues i unificar els tipus de connector.

Quins són avui els avantatges de triar un cotxe tradicional de combustible, gasolina o dièsel enfront de l'elèctric?

El preu, l'autonomia i els punts de subministrament. Són molt més barats, poden recórrer molts més quilòmetres sense recarregar i hi ha una gasolinera en qualsevol punt d'Europa.

Li demano una mica d'autocrítica. Quin és el principal problema de comprar avui un cotxe de combustible en comptes d'un elèctric?

Sens dubte, la contaminació, però també la incertesa de no saber fins quan es podrà fer servir, fet que provoca una depreciació injustificada del seu valor en el mercat d'ocasió.

Vostè recomana els cotxes de gas?

Sí, per a un tipus d'usuari que faci uns 30.000 km i tingui a prop una estació de servei on n'hi subministrin. A més, si et quedes sense gas perquè no tens a prop un punt de recàrrega, només has de fer servir el segon dipòsit de gasolina.