Arturo Pérez de Lucía, director general de l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i l'Impuls del Vehicle Elèctric (AEDIVE): "Des de fa anys només condueixo vehicles elèctrics, que gasten fins a deu vegades menys que els de combustible tradicional"

Any nou, cotxe nou. Les normatives recents sobre el dièsel I l'autonomia creixent dels models sostenibles porten molta gent a afegir el consum I el medi ambient al cistell de variables per a decidir. Demanem ajuda a dos experts, que ens en donen pros I contres.

Si et planteges canviar de cotxe, és probable que dubtis entre triar un vehicle de combustió (sigui de gasolina o dièsel) o elèctric. També hi ha altres opcions, com ara decantar-se per un d'híbrid o impulsat per gas. Per això, els experts recomanen que abans de triar tinguem en compte l'ús que donarem al cotxe en el futur. Si volem un vehicle per a la ciutat, l'elèctric o l'híbrid poden ser bones opcions. Però si l'ús serà mixt, amb trajectes en ciutat i viatges per carretera, potser és millor quedar-se amb l'opció tradicional, la del cotxe de combustible.

L'ELÈCTRIC, UN COTXE QUE CREIX

La demanda dels elèctrics s'ha disparat els últims anys, i les matriculacions d'aquest tipus de vehicles no deixen d'augmentar. A Espanya ja n'hi ha uns 40.000, segons dades de l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i l'Impuls del Vehicle Elèctric (AEDIVE). Entre aquests, n'hi ha d'elèctrics purs, que es mouen només amb una bateria que cal recarregar a través de la xarxa; els híbrids endollables, que tenen un motor que es mou amb carburant i un altre d'elèctric; i els anomenats de rang estès, amb un generador d'energia que funciona amb carburant.

Els experts creuen que serà a partir del 2020 o el 2023 quan arribarà el veritable boom de cotxes elèctrics i híbrids. Els punts de proveïment de combustible són més aviat escassos, sobretot si sortim d'una gran ciutat. Tot i això, les marques treballen fort per arribar a temps i crear noves bateries que tinguin cada vegada més autonomia (avui arriben als 400 quilòmetres). També perquè es recarreguin en la meitat de temps, ja que actualment necessiten entre sis i vuit hores.

Però perquè el cotxe elèctric avanci, necessita demanda. I a Espanya encara és baixa. El nivell de penetració no arriba al 0,5 %, una xifra que col·loca el país a la cua de l'Europa occidental. Per comparar, a Noruega un de cada cinc cotxes ja és elèctric.

EN DEFENSA DEL VEHICLE TRADICIONAL

Per tot això, els fabricants afirmen que l'opció del vehicle de combustible tradicional no hauria de ser demonitzada. I tampoc no recomanen perdre de vista els cotxes de gas, que poden ser més barats i contaminar menys que els de gasolina o dièsel.

Tot i això, la baixada del dièsel preocupa el sector; i culpa de la caiguda, en bona part, la mala fama creada per les altes emissions contaminants dels models antics. Segons càlculs de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), si desapareguessin de la carretera els 400.000 cotxes dièsel de més de 12 anys que encara circulen, les emissions de gasos contaminants es reduirien en un 80 %.

Però més enllà del debat, hi ha les normes. La Unió Europea autoritza un màxim de 168 mil·ligrams d'òxid de nitrogen (NOX) per quilòmetre en els dièsel. Un límit que, segons els fabricants, compleixen els vehicles que ja surten de la fàbrica, però que incompleixen els més antics. Els dièsel i gasolina estan en un dilema.

L'Acord de París contra el Canvi Climàtic exigeix una reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'un 80 % i d'un 95 % el 2050. I el focus dels governs per a aconseguir-ho s'ha posat sobre els vehicles que funcionen amb combustibles fòssils. França ha posat com a data límit el 2040 per a deixar de vendre'n. Però també ho han fet altres països, com ara Noruega (el 2025), l'Índia (el 2030) i Alemanya. Aquest país pretén, a més, tenir un milió d'automòbils nets en circulació el 2020.

Espanya, de moment, no ha estat tan ambiciosa, però això no impedeix que algunes ciutats ja hagin pres mesures. Mentre que Madrid prohibeix circular en determinats escenaris de pol·lució els vehicles de gasolina anteriors al 2000 i els dièsel matriculats abans de 2006, Barcelona ja ha posat el veto als vehicles més contaminants aquests dies grisos. També València, Múrcia, Còrdova i Granada tenen normes per a regular el trànsit més contaminant.

QUÈ PASSA AMB EL COTXE HÍBRID I DE GAS?

L'híbrid és una categoria que engloba un calaix de sastre en el qual entren bona part de les tecnologies de motor nouvingudes; i inclou els cotxes elèctrics, però també els que funcionen amb gas natural comprimit o gas liquat de petroli. La clau és la combinació de tecnologies. Per exemple, en el cas dels elèctrics híbrids, també anomenats híbrids endollables, alternen un mòdul elèctric amb piles més petites per a trajectes urbans i un motor convencional per a viatjar.

Els vehicles de gas són un altre dels possibles protagonistes de la mobilitat sostenible, sobretot per als vehicles pesants com els camions i autobusos. A favor seu hi ha el preu: costen a penes 1.500 euros més que els vehicles dièsel o de gasolina i, per tant, són molt més barats que els elèctrics. A més, consumeixen menys, el combustible és més barat i redueixen les emissions. Segons l'Associació Ibèrica del Gas Natural per a la Mobilitat, a Espanya circulen uns 8.400 vehicles de gas natural renovable i uns 50.000 alimentats per gas liquat de petroli.

VENDES A ESPANYA EL 2018*

57 % gasolina

37 % dièsel

6 % híbrids i elèctrics

Parc al país: 40.000 vehicles elèctrics

250-400 km d'autonomia

12.000 punts de recàrrega a París / 400 punts de recàrrega a Madrid

82 % increment de vendes el 2017 respecte del 2016

0,70 € / litre de gas liquat

1,25 € / litre de gasolina

20.000 € preu mínim d'un vehicle elèctric

Dades a 30 setembre (ANFAC)

L'expert: Arturo Pérez de Lucía, director general de l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i l'Impuls del Vehicle Elèctric (AEDIVE): "A més de cuidar el planeta, el cotxe elèctric ja permet estalviar".

Periodista i expert en mobilitat sostenible, s'ha convertit en un dels màxims defensors del cotxe elèctric a Espanya. "Des de fa anys només condueixo vehicles elèctrics, que gasten fins a deu vegades menys que els de combustible tradicional", afirma Arturo Pérez de Lucía. Nascut a Nova York de pares espanyols, i després d'abandonar la seva feina de director de l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i l'Impuls del Vehicle Elèctric, reparteix el seu temps lliure entre el submarinisme i la boxa. En aquesta entrevista reflexiona sobre els avantatges i els grans reptes que, reconeix, afronta avui el cotxe elèctric i frenen el seu creixement.

Si algú dubta avui entre comprar un cotxe (ja sigui elèctric o tradicional) o no, quin consell li donaria?

Si ha de fer servir un cotxe, especialment per ciutat, el primer seria analitzar quines opcions de mobilitat té al seu voltant, i pensar si de debò necessita comprar-lo. Cada vegada hi ha més alternatives de transport públic col·lectiu. Entre aquestes, metro, autobús, rodalies i metro lleuger, però també taxis, vehicles de transport amb conductor (llicències VTC) i solucions com els "sharing" compartits de bicicleta, moto i cotxe. Es pot fer servir fins i tot un patinet. No hem d'oblidar que, al marge de les preocupacions mediambientals derivades de la combustió, hi ha grans problemes en entorns urbans, com la congestió, que també cal resoldre.

I si de debò necessités un cotxe, i l'hagués de fer servir sobretot per ciutat, quin tipus de vehicle m'hauria de comprar?

Si s'arriba a la conclusió que és necessari adquirir un cotxe, cal analitzar els quilòmetres que es fan habitualment. La millor opció serà, molt probablement, un cotxe elèctric. Al mercat ja hi ha vehicles amb autonomies per sobre dels 400 quilòmetres. Més que suficient, ja que el 85 % de la població fa menys de 50 quilòmetres diaris.

Tot i això, el cotxe elèctric té alguns problemes. El primer, el preu.

Encara que tenim la idea que el cost d'un cotxe és el seu preu de venda, quan un surt del concessionari comença una cascada de costos recurrents que poden suposar, per a un cotxe tradicional, duplicar el preu inicial. En el vehicle elèctric aquests costos són gairebé inexistents, ja que pràcticament no té manteniment i la recàrrega és fins a deu vegades més barata que el combustible. A més, hi ha avantatges addicionals, com ara aparcar gratuïtament en zones d'estacionament regulat i no haver de pagar peatges.

Encara que la tecnologia permet superar els 400 quilòmetres sense recarregar, hi ha qui pensa que encara és poca autonomia.

Convé tenir en compte que la recàrrega principal es fa a casa o al lloc de treball, que dona resposta a més del 80 % de les nostres necessitats. Això és difícil d'entendre per a un usuari de vehicles de combustió, perquè l'única manera que el seu vehicle funcioni és anar a una estació de servei.

Creu que aconseguiran que els punts de recàrrega conformin de debò una xarxa densa, que faci possible viatjar per Espanya sense problemes?

En això treballem. Hi ha un projecte per a desplegar una xarxa de recàrrega ràpida que permeti a qualsevol vehicle elèctric recórrer distàncies mitjanes i llargues sense problemes. Si tot va bé, a finals de 2019 tindrem una xarxa bàsica d'infraestructures de recàrrega ràpides a les principals vies i autopistes espanyoles.

Llavors, quin és el gran avantatge de comprar avui un cotxe elèctric?

D'avantatges, n'hi ha molts. Per exemple, la reducció d'emissions contaminants i acústiques, el confort de la conducció, les prestacions d'acceleració i de resposta. Però, entre tots, destacaria l'estalvi: encara que el cost de venda inicial sigui una mica superior, el de manteniment i el d'ús posterior és molt inferior.

I, al costat dels problemes, quin és el principal obstacle de comprar avui un cotxe elèctric a Espanya?

Potser el més important és que si no disposes d'una plaça d'aparcament pròpia, on et puguis instal·lar un punt de recàrrega, és més complicat tenir un cotxe elèctric. Per sort, els aparcaments de rotació, els centres comercials i altres edificis del sector terciari estan instal·lant punts de recàrrega a les seves zones d'aparcament que permeten als conductors que no tenen plaça pròpia la possibilitat de recarregar els vehicles.

Si considerem les emissions, la tecnologia elèctrica és l'única manera de complir el límit d'emissions que fixa el Pacte de París?

Els objectius de descarbonització del transport són tan ambiciosos que l'electrificació és l'única opció viable per a aconseguir-los. Segons els estudis de mercat, el 2030 hauríem de disposar de dos milions de vehicles matriculats, i el 2050 fins a sis milions, però el parc de cotxes elèctrics amb prou feines arriba avui als 40.000. Hem de fer un esprint aquests anys.

Hi haurà qui dirà que això té trampa. El cotxe elèctric contamina menys quan està en marxa, però bona part de l'electricitat encara es genera amb combustibles fòssils a Espanya.

Hi ha una gran desinformació sobre aquest tema. El 70 % de l'electricitat del mix energètic espanyol està lliure de CO2, si sumem les renovables i l'energia nuclear. Tot això sense tenir en compte els objectius previstos d'increment d'energies renovables a Espanya.

Llavors, quina mesura proposa perquè l'elèctric sigui realment una opció sostenible i amable amb el planeta?

El vehicle elèctric ja és l'opció de mobilitat rodada més sostenible mediambientalment; i ofereix eficiències per sobre del 90 % respecte dels vehicles de combustió, que tenen una eficiència de prop del 25 %.

És el moment de comprar un cotxe elèctric o cal esperar uns anys?

Des de fa anys, jo només compro i condueixo vehicles elèctrics. I estalvio respecte del que em costava el meu cotxe de combustió quan el tenia. Recorro una mitjana de 1.500 quilòmetres mensuals, pels quals pago entre 20 i 23 euros al mes en electricitat, deu vegades menys del que em suposaria l'ús de combustibles fòssils. Per descomptat, els vehicles elèctrics continuaran evolucionant.