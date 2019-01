Un desnonament, una barca d'immigrants, un tsunami. Quan la tragèdia treu el cap a la nostra vida, ja sigui molt a prop o a través del televisor, alguna cosa ens indueix a ajudar. Les grans catàstrofes i les dates assenyalades ENS EMPENYEN a prendre part per causes davant les quals solem passar de llarg. PER QUÈ NO ENS INVOLUCREM TAMBÉ QUAN NO ÉS NADAL O QUAN NO HI HA GUERRES ALS INFORMATIUS?

La impulsivitat pot amb nosaltres i ens movem amb rapidesa per respondre amb generositat davant d'una emergència mediàtica. El 2015, Espanya va encapçalar l'enviament d'ajuda humanitària al Nepal al cap de 24 hores de produir-se el terratrèmol, per posar-ne un exemple. També destaquem com a donants. El 2017 vam revalidar, per vint-i-sisè any consecutiu, el lideratge mundial en trasplantaments, amb una taxa de 47 donants per milió de població. I ens agrada el compromís.

Com reconeix Marca Espanya, som el país amb més missioners i cooperants pel món (uns 15.000) i el segon que més aportacions fa a les missions (18 milions d'euros cada any per a uns 700 projectes en 35 països). Per això, la solidaritat és un valor innegable per aquestes terres.

Així i tot, no som tan solidaris. L'estirada d'orelles arriba del World Giving Index, un informe que cada any analitza el nivell de solidaritat mundial. Espanya ocupa un lloc intermedi en la classificació del 2017: figura en el lloc 71 de 139 països. Per a elaborar-la es fixen en tres paràmetres: l'ajuda a desconeguts, les donacions econòmiques i la participació en activitats voluntàries. És en aquest últim punt on més coixegem, perquè ens trobem en el número 101 de la llista.

AJUDA PER ALS ALTRES... I PER A TU

Tot i que el 37 % dels espanyols col·labora amb una ONG, només el 5,8 % de la població (2,2 milions de persones) fa feines de voluntariat, apunta l'informe anual de l'Observatori de la Plataforma del Voluntariat d'Espanya. El seu perfil a Espanya és el d'una dona, de nivell socioeconòmic alt i resident en un municipi de 10.000 i 200.000 habitants. També compta amb formació i suma uns 56 anys, afegeix l'Associació Espanyola de Fundraising per a definir el soci actiu de les ONG.

Però què és ser voluntari? La llei del voluntariat, en vigor des de l'octubre de 2015, estableix que per a ser considerat com a tal cal fer aquesta tasca dins d'una ONG i amb certa periodicitat. Per descomptat, prestar qualsevol tipus d'ajuda solidària compta, encara que no s'ajusti a aquesta definició. Ja sigui com a voluntaris oficials o no, com a socis d'ONG amb aportacions monetàries contínues o com a donants puntuals de diners o en espècie, no hi ha excuses per a no ser solidaris, sinó tot el contrari.

De causes, n'hi ha moltes: fam i pobresa, infància, educació, crisi i emergències, salut i recerca, discapacitat i exclusió. Però és que, a més, quan es viu en solidaritat es compleix allò que "qui dona en abundància rep més del que va donar". Involucrar-nos ens ajuda a socialitzar, ens fa més humans, fomenta en nosaltres qualitats i valors positius i millora la nostra autoestima. Aquests efectes es noten només lliurant una mica del que es té per a donar suport a d'altres que tenen molt menys.

En el voluntariat que promou des de fa 30 anys Solidaris per al Desenvolupament, el canvi és bidireccional. "Busquem una implicació personal i relacional perquè la persona en exclusió vagi adquirint habilitats, eines i capacitats per a iniciar el seu procés de recuperació. I els voluntaris tenen un coneixement directe dels col·lectius, i això els permet viure una transformació personal i reflexionar sobre les causes d'aquestes situacions d'exclusió i voler fer una societat millor", recorda Alfonso Fajardo, el seu director.