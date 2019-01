La samarreta de futbol de l'ídol. La bossa de milà. El rellotge suís. Articles esportius, roba, calçat, ulleres de sol, perfums, mòbils, begudes, fàrmacs, joguines... La falsificació de productes és una temptació que genera grans pèrdues a les companyies i als països.

La nombrosa clientela que tenen es compon sobretot de persones amb poc de poder adquisitiu i més o menys conscients d'adquirir articles d'imitació, però poc avisades que alguns poden resultar perillosos per a la salut, com els perfums i els cosmètics. La majoria segurament també desconeix que, pel lloc on es venen aquests articles i per com es venen, pràcticament eliminen drets bàsics dels consumidors, com les garanties i la possibilitat de reclamació.

Amb els carrers de les principals ciutats atapeïts en cerca de regals de Nadal, aquesta és, juntament amb l'estiu, una de les èpoques en què es dispara la venda de productes falsificats, articles generalment a preus "populars" que imiten o plagien els de marques prestigioses. I de manera consegüent augmenta el nombre d'operacions policials, confiscacions i detencions al "top manta", mercats ambulants, basars, botigues amb pocs escrúpols i magatzems per a la distribució i venda il·legal a peu de carrer o per Internet. Com a mostra d'aquesta realitat, l'estiu passat va ser especialment pròdig en la "caça" del producte fals.

A la primeria de juliol de 2018, la Guàrdia Civil va desmantellar a València dues fàbriques de piles falses amb més d'un milió d'unitats en estoc i el doble d'etiquetes i embalatges amb els logotips de marques del sector. Fabricades per empleats en condicions penoses i sense controls de qualitat, aquestes piles podrien resultar perilloses per als aparells i per a les persones que les fessin servir.

Durant les festes de Sant Fermí, la Policia Nacional va detenir a Pamplona una banda especialitzada en delictes contra la propietat industrial i intel·lectual amb tres tones de calçat i roba de vestir i esportiva, en aparença, de marques de primera fila valorades en dos milions d'euros.

Però no tot es limita a productes d'ús quotidià. Al final de juliol, es va desmantellar una organització que venia vins de Ribera de Duero d'uns 20 euros a preus de fins a 1.900 euros l'ampolla. Els feien passar per vins de marques tan exclusives com Flor de Pingus, Vega Sicilia Único i Vega Sicilia Quinta Valbuena i els venien en Internet, en portals de subhastes i fins i tot en restaurants de categoria.

OBJECTIU, LES MILLORS FIRMES

Moltes d'aquestes operacions parteixen de denúncies de marques afectades per la falsificació. Això va ocórrer, per exemple, al final d'agost de 2018 amb el decomís en cinc botigues d'un centre comercial de Benidorm (Alacant) de mig miler de bosses, carteres, gorres, penjolls, arracades i rellotges de marques conegudes. Un dels denunciants va ser la Federació de la Indústria Rellotgera Suïssa.

La marca de roba i complements Michael Kors va interposar una denúncia similar que va comportar, a començament de setembre, una batuda en sis locals de la Jonquera (Girona) i que es va saldar amb la retirada d'unes 5.000 peces de roba, calçat i bosses. També a final d'estiu es va desmantellar, a partir d'una denúncia, un centre de distribució a Palma on es van confiscar 8.300 articles presumptament de marques de luxe com Adidas, Louis Vuitton, Gucci, Hugo Boss i Armani, que amb la venda al carrer hauria fet una caixa de més de dos milions d'euros.

Aquestes operacions policials es repeteixen en altres èpoques de l'any i no són més que el reflex d'una realitat: mentre el màrqueting continuï creant en la societat l'ànsia de posseir, fer servir i lluir articles de marques famoses, i mentre els seus preus estiguin fora de l'abast de bona part dels consumidors, n'hi haurà que se la jugaran amb la llei fabricant, transportant i venent falsificacions, i no faltarà qui, bé per desconeixement o per "necessitat", les comprarà. I no s'albira el mínim indici que res d'això no canviï. Al contrari, el mercat de la falsedat continua creixent i assolint xifres sorprenents.

QUÈ ES POT RECLAMAR I COM Si el producte fals s'ha comprat al "top manta", en un mercat ambulant o en una web pirata o amb seu física fora de la UE, és pràcticament impossible reclamar. No és possible sol·licitar ni la devolució dels diners ni una indemnització per danys i perjudicis causats pel producte. Si la compra s'ha fet en un establiment físic i es té tiquet o factura, es pot presentar una reclamació de consum per les vies habituals. En qualsevol dels casos, com que es tracta d'un frau, és convenient presentar una denúncia a la policia o en un jutjat. Aquesta via difícilment servirà per a obtenir una indemnització, però sí que servirà perquè les autoritats, en el cas que estigui al seu abast, intervinguin contra el defraudador de manera que no pugui continuar estafant més consumidors. Per a aquests tràmits podem acudir a les associacions de consumidors, les OMIC i les oficines d'atenció al consumidor de les comunitats autònomes, entre altres organismes.