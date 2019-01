"Un dia és un dia". Repetim la frase davant de qualsevol gran tiberi, com si assumissim que reunir-nos amb la família al voltant d'una taula passa necessàriament per atipar-nos I sentir-nos pesats. Som en una època d'excessos, però ho podem evitar amb imaginació I alguns trucs de cuina.

Els àpats de Nadal són un repte per a la salut. Aquests dies no només mengem més del compte, també mengem pitjor. I això que dediquem més temps i diners a la cuina que en qualsevol altre moment de l'any. Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, desembre és el mes en què més s'inverteix en aliments (un 26 % més) i, com apunta un estudi de la consultora Deloitte, cada llar espanyola gasta per al menjar d'aquests dies una mitjana de 195 euros, un desemborsament superior al d'altres països de l'entorn.

Tot i això, ni els diners ni el temps invertits fan que mengem millor. "Al Nadal s'altera el nostre patró alimentari", explica la dietista-nutricionista Isabel Megías. "Els dinars i els sopars són altament calòrics, ja que podem ingerir unes 1.000 o 1.500 kcal en cada àpat. A més, són receptes riques en sucres i greixos", adverteix.

Cada vegada que seiem a taula podem arribar a ingerir entre el 50 % i el 75 % de l'energia recomanada per a tot un dia. A més, l'obtenim d'aliments que tenen un perfil nutricional poc saludable i que concentrem en un mateix període en comptes de consumir-los de manera molt esporàdica, com es recomana.

Els tiberis de les festes ens poden passar factura encara que els celebrem a casa. Diversos estudis suggereixen que aquesta època és crítica, ja que els adults guanyem entre mig quilo i un quilo de pes. Sembla poc, però aquest increment sol quedar-se al nostre cos. I hi ha un altre problema afegit: l'impacte d'aquests banquets en el nostre sistema digestiu. Sensació de pesadesa, nàusees, acidesa estomacal, mal de cap, gasos, còlics, restrenyiment o diarrea són algunes de les conseqüències habituals d'uns excessos que, segons les dades que ofereix l'Informe Anual del Sistema Nacional de Salut, no hauríem de cometre.

Els dos fàrmacs més consumits a Espanya són els antiulcerosos, com l'Omeprazol, i els hipolipemiants, com la Simvastatina o l'Atorvastatina, indicats per a abaixar els nivells de colesterol en sang. Alguna cosa falla en els nostres hàbits. Però com podem celebrar el Nadal sense que se'ns en ressenti (tant) la salut? És possible millorar el menú d'aquests dies.

QUÈ CUINO

Abans de posar-nos a la feina, convé pensar quin tipus d'aliments servirem. I cal fer-ho en conjunt, del començament al final. El nostre menú té prou vegetals? Tot porta salsa, o només un plat? No hi deu haver massa greixos saturats? Les carns són magres? Inclou fruites? Fer-nos preguntes d'aquest estil ens ajudarà a detectar els excessos (o les carències) del menú per a canviar-ho. Per exemple:

En l'aperitiu , en comptes d'oferir patates fregides o anacards fregits amb sal, podem optar per servir una barreja de fruita seca al natural, unes olives, unes gildes o unes minibroquetes amb cirerols i ous de guatlla.

Podem reduir la presència d'embotits , formatges i patés en els entrants, i apostar més per un bol vistós d'hummus de cigrons (o guacamole o un altre paté vegetal) amb uns crudités de verdures acolorits i vistosos.

També podem millorar el perfil nutricional dels nostres plats fent servir ingredients integrals , com ara arròs, pa, farina o pasta.

Molts aliments habituals, com el pernil o les olives, contenen quantitats importants de sal (100 grams de pernil serrà aporten més quantitat de sodi del que recomana l'OMS per a tot un dia). Per tant, sempre serà bona idea reduir la sal dels altres plats, o substituir-la per espècies.

Algunes receptes (com el púding o les cremes de marisc) contenen nata per a millorar-ne la consistència. Si volem reduir la presència de greixos saturats, la podem substituir per llet . Segons el tipus de plat, una altra opció és fer-hi servir algun espessidor, com ara ou o una mica de patata.

Les guarnicions amb vegetals són una aposta segura. Ja sigui en amanides, en remenats o rostides al forn, "les verdures milloraran molt la qualitat nutricional del menú i evitaran que el menjar sigui massa calòric i hiperproteic", apunta el dietista-nutricionista Julio Basulto. A més, aportaran color.

El marisc és ric, vistós i típic d'aquestes dates, però conté purines, que eleven els nivells d'àcid úric. Per tant, si servim marisc, a més de moderar-ne la quantitat, hem de tenir la precaució de no oferir altres aliments que sumin més purines (com ara carns vermelles, salses industrials, bledes, espinacs o embotits).

I a les postres? Si tenim en compte que sempre hi haurà una mica de torró o un altre dolç típic de Nadal, no cal excedir-se amb gelats, cremes o pastissos. Hi ha moltes postres possibles (i cridaneres) en què les fruites són les protagonistes.