Prometen un extra de vitamines, minerals o àcids essencials, però no són tan saludables com sembla. Tret de casos de carències específiques, els comprimits nutricionals no fan cap falta als qui segueixen una dieta sana. Encara que el seu consum creix, prendre'n pot resultar fins I tot perillós.

Són a tot arreu i la seva popularitat va en augment. A Espanya, un de cada deu ciutadans consumeix suplements alimentaris de manera habitual, segons The European Food Information Council, encara que altres estudis eleven aquesta xifra fins al 30 %. En qualsevol cas, es troba lluny de les estadístiques d'altres països, que són molt superiors: a Alemanya, el 40 % de la població en pren; als EUA, el 50 %, i a Dinamarca, sis de cada deu habitants.

Això sí, els espanyols cada vegada gastem més en complexos vitamínics i en suplements nutricionals: uns 190 milions d'euros anuals, segons la consultora IMS Health. Els últims anys, el mercat s'ha omplert de productes que semblen màgics. Entre els més coneguts figuren els suplements de vitamines, minerals i aminoàcids. També les càpsules d'omega-3, que prometen protegir el cor. Segons el Centre Nacional de Medicina Complementària i Alternativa, aquestes últimes són de les més consumides.

La llista completa inclou complexos de calci, magnesi-potassi, vitamina D, multivitamínics, vitamina C, ferro o combinats de vitamina B. Hi ha, a més, pastilles de col·lagen, píndoles que contenen la mateixa quantitat de vitamina E que 560 kiwis o càpsules de vitamina A que equivalen a una amanida amb tres dotzenes de pastanagues.

Davant d'una oferta així, cal fer-se una pregunta: de debò necessitem tots aquests comprimits? Fa falta desemborsar entre 10 i 50 euros per cada pot per a millorar la nostra dieta? María Puy Portillo, investigadora de Nutrició i Obesitat de la Universitat del País Basc i presidenta de la Societat Espanyola de Nutrició, ens ajuda a aclarir dubtes. "Els suplements alimentaris tenen com a objectiu completar l'alimentació de la persona i són eficaços quan proporcionen nutrients que es troben en quantitat insuficient en la dieta", explica. Aquí hi ha la clau: perquè siguin eficaços, afirma Portillo, cal que la persona que els ingereixi pateixi realment una carència nutricional.

En molts casos, amb els suplements de vitamines o minerals es pretén compensar una mala alimentació. Malgrat això, el Llibre Blanc de la Nutrició a Espanya recorda que la dieta mitjana és molt completa tot i que inclou poc de zinc, una carència que es pot esmenar amb una mica de pernil serrà. Pot passar que, de manera puntual, algunes dones tinguin manca de ferro, i les persones de més de 50 anys, manca de vitamina D. Tanmateix, els experts asseguren que si se segueix una dieta equilibrada, variada i rica en fruites i verdures, no necessiten prendre cap extra (tret que hi hagi una indicació mèdica).

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS

Si no hi ha una deficiència en la nostra dieta que justifiqui la ingesta d'aquests suplements, poden arribar i tot a causar un efecte advers, especialment si se'n consumeix més quantitat de la recomanada. Així ho explica Ana Rodríguez, coordinadora del grup de Nutrició de la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària (SEFAC).

Hi ha diverses raons perquè això passi. Per a entendre-ho convé recordar que el sistema vitamínic i d'antioxidants del cos funciona com un ecosistema en equilibri. Si ingereixes molta quantitat d'algun d'aquests components pots generar un dèficit relatiu en uns altres. Per això, abans de prendre qualsevol d'aquestes pastilles és recomanable consultar-ho al metge de capçalera o a l'endocrinòleg.