Desembre posa sobre la taula alguns dels productes més luxosos de l'any. Claus per a cuidar-los.

La carn de xai és sinònim de tradició. A la cuina, on protagonitza unes quantes receptes típiques, i també en la manera d'entendre la ramaderia. El xai està lligat al pasturatge, una de les activitats més antigues del nostre país, i específicament a la transhumància, que manté vius els prats i imprimeix moviment a la serenitat dels paisatges rurals. En el segle de les noves tecnologies, encara hi ha uns 25.000 quilòmetres de vies pecuàries i encara és possible veure (i sentir) els ramats que s'hi desplacen amb els seus pastors.

Malgrat això, el xai és una de les carns menys consumides d'Espanya. Les dades són clares: en mengem, de mitjana, 1 quilo i mig per persona a l'any, una xifra que està molt lluny dels 9 quilos anuals de vedella, els 10 de porc o els 13 de pollastre. Ara bé, també amb les dades a la mà, és innegable que el xai està vinculat estretament al Nadal: el desembre és el mes en què més es compra aquesta carn i el que més es consumeix. En comunitats com Aragó, Castella-la Manxa o Castella i Lleó és difícil imaginar un àpat de Nadal que no n'inclogui.

A més de la textura i del sabor, la carn de xai té característiques nutricionals interessants. És una bona font de proteïnes, fòsfor i potassi. I, comparada amb la de porc i la de vedella, aporta gairebé el doble de vitamines del grup B, menys calories i, en algunes peces (com la cuixa), menys greixos. Sí, menys greixos, encara que estan concentrats. La major part es troba sota la pell i al voltant de les vísceres; és a dir, es pot veure i retirar amb facilitat, sobretot quan les peces procedeixen d'exemplars joves.

ELS MÉS DESITJATS, ELS JOVES

Els xais es classifiquen per l'edat. Això determina l'alimentació que reben, la grandària, el pes i les característiques finals de la seva carn, com ara la textura i el gust (especialment, aquest últim). Al mercat en podem trobar de tres tipus diferents: l'anyell de llet, el xai tendral i el pasqual.

Anyell de llet

Viu, com a màxim, 45 dies. Pesa al voltant de 5 quilos (encara que pot variar segons la raça) i, com indica el seu nom, només s'alimenta de llet materna. El gust de la carn és suau i té una textura molt tendra. Per això s'aprecia molt a la cuina.

Xai tendral

Viu entre 45 i 100 dies, i el seu pes varia entre els 7 i els 13 quilos. Durant els primers dies de vida s'alimenta només de llet materna. Després del deslletament, la seva alimentació es basa en pastures i herbes, i també pot incloure palla i cereals. Aquest és, potser, el xai més ben valorat perquè el seu gust, tot i que continua sent suau, té una mica més de presència. Presenta una textura fina i molt agradable al paladar, i a la cuina (i a la butxaca) allarga més.

Xai pasqual

Viu entre 100 dies i un any, pesa més de 13 quilos i la seva alimentació evoluciona igual que els anteriors (primer, llet; després, pastures o pinsos). La textura de la seva carn és menys delicada, encara que les característiques principals són l'aroma i el gust, molt més intensos. Som davant del tipus de xai del qual es diu de vegades que "té gust de llana". Tot i això, és el que es consumeix més arreu del món.