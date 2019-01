Torrons: triar bé no només depèn del paladar

Dur, tou, de xocolata cruixent o amb ametlles, de crema o nata I nous, amb licor... quan arriba nadal, aquests dolços tan nostres adornen la sobretaula de totes les llars, I les opcions per a gaudir-ne són tan nombroses com diferents són els nostres paladars. Malgrat això, tenen el mateix valor nutricional? Descobreix què contenen, quant ens podem estalviar I quins són els més recomanables per a no amargar-te les festes.