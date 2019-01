Per a imitar la mare o per a assemblar-se a l'spiderman. Als nens els encanta disfressar-se I jugar a ser un altre, però convé anar amb compte a l'hora d'aplicar-los cosmètics a la cara I triar bé els productes. Com més petits són, més sensible és la seva pell als agents externs.

Els pares de Lydia Craven, una nena de tres anys d'Illinois (EUA), li van regalar un dia un conjunt de maquillatge infantil. Va provar el joc i en menys de 24 hores estava hospitalitzada per una forta reacció al·lèrgica. Les fotos que va viralitzar la seva família per Facebook al març per conscienciar sobre la importància de llegir les etiquetes d'aquests productes van causar impacte.

Gairebé no podia obrir els ulls de com d'inflats que els tenia. Els llavis es veien plens de nafres i erupcions, i la pell li cremava tant que havien de posar-li compreses fredes cada 30 minuts. Va trigar dues setmanes a recuperar-se. El joc contenia sis substàncies químiques que poden causar reaccions al·lèrgiques de gravetat en pells sensibles.

Jugar amb maquillatges i pintures no és una pràctica innòcua. Als més petits els sembla fascinant assemblar-se als seus superherois, personatges de dibuixos animats i animals preferits. En qualsevol festa, si no arriben a disfressar-se, almenys es pinten la cara per a assemblar-s'hi. Per això agafen els seus cosmètics de joguina i es maquillen, s'esmalten les ungles i fins i tot s'atreveixen amb un tatuatge temporal. No veuen el risc que aquests jocs poden suposar, tot i estar formulats per al públic infantil i complir tant la normativa espanyola de cosmètics com la de joguines.

"Aquestes pintures estan pensades perquè es puguin retirar fàcilment i han de ser hipoal·lergèniques, pensant en la pell dels nens", sosté el dermatòleg pediàtric Francisco Javier del Boz. Però, què vol dir hipoal·lergènic? Segons explica l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica (STANPA), vol dir que té un potencial reduït de causar reaccions al·lèrgiques. També, que el fabricant ha posat més èmfasi en la selecció dels ingredients i en les proves per a reduir encara més la probabilitat de provocar reaccions adverses. Per tant, és possible que aquests maquillatges produeixin problemes cutanis com la dermatitis de contacte (al·lèrgica o irritativa), sobretot en nens amb pell sensible (atòpics). Èczemes o zones de pell vermella, formació de petites vesícules, inflor i picor són els símptomes que alerten d'aquests ingredients.

Alguns productes com ara laques d'ungles o pintallavis contenen substàncies químiques (colorants, conservants, fragàncies o dissolvents) que poden ser al·lèrgenes i/o irritants, recorda Del Boz: "S'han d'evitar en els nens, sobretot en els petits". Els tatuatges temporals també tendeixen a originar reaccions al·lèrgiques relacionades amb els additius afegits a l'henna per a augmentar-ne la durabilitat, especialment la parafenilendiamina. I poden suposar un perill seriós, ja que aquestes reaccions podrien "condicionar problemes posteriors amb tints tèxtils o capil·lars", afegeix l'especialista.

FINS A 6 ANYS, ALERTA.

Amb els més petits és millor no fer servir cap d'aquests productes, una cosa que ja adverteixen moltes etiquetes. La pell dels menors de tres anys és molt vulnerable a qualsevol agent extern per la seva epidermis fina i el poc greix subcutani que tenen. Presenta una gran permeabilitat, ja que la superfície del teixit cutani respecte del pes corporal és tres vegades més alt que en els adults. Tot això fa que el risc de toxicitat sigui molt més elevat.

A més, el seu pH és neutre (7) i, per tant, amb menys acidesa que el d'un adult (5,5), cosa que la fa més sensible a les irritacions i infeccions. Amb la resta dels nens, i tenint en compte que fins a sis anys la seva pell no s'assembla a la d'un adult (i fins a la pubertat les glàndules sebàcies no estan del tot actives), cal prendre precaucions tant a l'hora de comprar aquests productes com d'aplicar-los. Encara que no és comú, els controls de seguretat poden fallar.

Des del 2013, l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) no ha rebut notificacions sobre productes d'aquestes característiques que poguessin comportar riscos per als nens. Tanmateix, l'agost passat van saltar les alarmes quan el Sistema Europeu d'Alerta Ràpida (RAPEX) va ordenar retirar del mercat uns estotjos de maquillatge infantil que contenien restes d'amiant (un material cancerigen) a la República Txeca, Espanya i Portugal.

Abans d'aplicar, cal llegir Per a l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ), la clau per a detectar si un cosmètic és segur es troba en l'etiquetatge. Pren nota d'aquests consells: Assegura't de llegir tota la informació que conté l'etiqueta. Tingues en compte les recomanacions de seguretat i d'edat. Pren-te-les seriosament. No compris aquells que no tinguin el marcatge CE en la joguina o en l'embalatge i tampoc els que no especifiquin l'adreça del fabricant.

No compris aquells que no tinguin el marcatge CE en la joguina o en l'embalatge i tampoc els que no especifiquin l'adreça del fabricant. Revisa la llista d'ingredients que ha d'aparèixer en l'etiquetatge, especialment si el teu fill té al·lèrgia a alguna substància o fragància. En cas que aquests no apareguin detallats, no adquireixis el producte.

que ha d'aparèixer en l'etiquetatge, especialment si el teu fill té al·lèrgia a alguna substància o fragància. En cas que aquests no apareguin detallats, no adquireixis el producte. Conserva l'envàs o el suport de l'etiquetatge, per si es produeix alguna reacció al·lèrgica i has d'informar de la seva composició.

o el suport de l'etiquetatge, per si es produeix alguna reacció al·lèrgica i has d'informar de la seva composició. Compra en comerços de confiança i conserva el tiquet de compra, que necessitaràs en cas de fer alguna reclamació.

i conserva el tiquet de compra, que necessitaràs en cas de fer alguna reclamació. Han d'incloure les precaucions els i advertiments d'ús, fent servir de manera explícita la paraula "Advertiment", el número de lot de fabricació i el país d'origen (si és de fora de la UE). A aquestes pautes caldria afegir els consells dels professionals mèdics, com ara que es facin servir productes de maquillatge de qualitat, si es poden comprar en farmàcies o que s'hagin provat dermatològicament o siguin hipoal·lèrgens.