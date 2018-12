LA SIDA O LA SÍFILIS NO PERTANYEN AL PASSAT. INTERNET, LES APLICACIONS DE CITES O EL CONSUM DE DROGUES DESINHIBIDORES HAN PROPICIAT UN AUGMENT DE LA PROMISCUÏTAT I UN CERT RELAXAMENT A L'HORA DE PRENDRE PRECAUCIONS. COM A CONSEQÜÈNCIA, LES ITS HAN CRESCUT DE MANERA ALARMANT EN L'ÚLTIMA DÈCADA. I ELS AFECTATS SÓN CADA VEGADA MÉS JOVES. EL 50% DELS DIAGNOSTICATS A ESPANYA TÉ ENTRE 15 I 24 ANYS.

Una nit boja de sexe, de vegades amb drogues psicoactives o alcohol, i sense preservatiu. Cada vegada amb més freqüència, la desitjada convocatòria s'inicia a més a través d'aplicacions o portals de cites en Internet. Moltes paperetes per a acabar amb una infecció de transmissió sexual (ITS). I el pitjor, deixar via lliure al VIH. Cada dia més d'un milió de persones en contreuen una, alerta l'Organització Mundial de la Salut (OMS). I a Espanya, les xifres de contagi han augmentat de manera "alarmant". Ho diu fins i tot la Fundació Espanyola de Contracepció.

"Els últims 10 o 15 anys hi ha hagut un increment progressiu de la incidència de les ITS", puntualitza Jorge del Romero, membre de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (Seimc). Els metges continuen fent servir el terme MTS (malalties de transmissió sexual), encara que molts facultatius prefereixen referir-se a aquestes com a ITS, ja que una persona pot contreure una infecció però no desenvolupar necessàriament la malaltia.

La situació no és l'esperada. "El patró epidemiològic del VIH i de les ITS no ha variat els últims quatre anys", reconeix el Ministeri de Sanitat, que ha decidit prorrogar fins al 2020 el seu pla estratègic sobre aquest tema ideat per al 2013-2016. Això passa perquè les ITS no paren de créixer des del 2005, com reflecteix l'informe "Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Espanya 2016", del Centre Nacional d'Epidemiologia, sobretot en el cas de gonorrea, sífilis i clamídia. Els homes de 20 i 34 anys, habitants de ciutats grans i de Catalunya, constitueixen el perfil d'infectat més comú.

JOVES EN RISC

L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) adverteix d'aquest augment entre els joves: els nois d'entre 15 i 24 anys representen el 50% dels diagnosticats d'ITS cada any i un de cada quatre adolescents porta el virus del papil·loma humà (VPH). L'absència de preservatiu té molt a veure.

Segons el Baròmetre Control 2017 Els joves i el sexe, només un 71% el fa servir sempre, el 29% ho fa de vegades i un 95% no el fa servir mai en el sexe oral. A més, els experts alerten d'altres fenòmens que afavoreixen conductes de risc: l'auge de les aplicacions mòbils per a buscar parelles sexuals i el chemsex, prendre drogues estimulants com mefadrona o metamfetamina, i desinhibidors com GHB o Ketamina, per a practicar sexe.

Mentre les vacunes avancen, els consells per a frenar aquesta tendència són els de sempre. La teoria se sap, però cal posar-la en pràctica: adoptar mesures preventives (vacunes, preservatiu en relacions sexuals vaginals, orals i anals, abstinència o monogàmia); responsabilitat amb la pròpia salut i la dels altres; i, en el cas de contreure una ITS o d'haver-se exposat a situacions de risc, cal anar a un ginecòleg, dermatòleg o centre d'atenció d'ITS, perquè moltes d'aquestes infeccions no donen símptomes i poden generar complicacions, com ara infertilitat o afavorir el contagi del VIH.

Els pares d'adolescents han d'"intentar que siguin responsables per a gaudir sense perjudicar la salut", recomana Del Romero, també director del Centre Sanitari Sandoval, on s'atenen gairebé 30.000 consultes anuals i es diagnostiquen unes 4.000 ITS.