DEVESSALL DE SENTÈNCIES DE LES AUDIÈNCIES PROVINCIALS A FAVOR D'AQUELLS QUE JA S'HAVIEN BENEFICIAT DE LA DEVOLUCIÓ PARCIAL DES DEL MAIG DE 2013.

Milers d'usuaris afectats per clàusules terra havien vist frustrades les seves pretensions de recuperació de l'import que les entitats financeres havien percebut indegudament, quan només se'ls va reconèixer dret de reclamació sobre les quantitats posteriors al maig de 2013. En aquells moments imperava la doctrina emanada de la Sentència del Tribunal Suprem del 9 de maig de 2013, que només reconeixia la devolució dels imports abonats des d'aquella data. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 20 desembre de 2016 va establir la devolució íntegra de quantitats des del començament de l'aplicació de la clàusula terra. D'aquesta manera, les Audiències Provincials tornen a situar-se al costat dels afectats atorgant la devolució de les quantitats que en el seu moment no van obtenir. Després de la bretxa oberta per l'Audiència Provincial de Palència, secció 1a, del 23 de desembre de 2016, els han seguit la de Lleó, secció 2a, del 8 de febrer de 2017; Badajoz, secció 2a, del 23 de febrer i del 5 de juny de 2017; Astúries, secció 6a, de l'1 de desembre de 2017; Pontevedra, secció 1a, de l'1 de febrer de 2018 i Biscaia, secció 4a, de l'11 de maig de 2018.