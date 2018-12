Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL TRIBUNAL SUPREM RECONEIX EL CARÀCTER DEFECTUÓS D'UNS COLZES DE CALEFACCIÓ I CONCEDEIX UNA INDEMNITZACIÓ DE 16.958,55 EUROS PER LES DESPESES PATIDES.

La sentència del Tribunal Suprem del 14 de setembre de 2018 atorga definitivament la raó als usuaris afectats per diferents humitats, i reconeix el caràcter de producte defectuós dels colzes de calefacció tot i haver transcorregut sis anys des de la seva instal·lació. Aquesta sentència anul·la l'anterior de la Secció 3a de l'Audiència Provincial de Biscaia (que al mateix temps havia revocat la del jutjat de 1a instància núm. 3 de Getxo), i assenyala que, una vegada acreditada l'existència de fissures en els elements descobertes l'any 2012, no cal que el perjudicat acrediti que aquestes existien des del moment de la instal·lació (que va tenir lloc el 2006). Com que no hi havia cap element afegit al simple transcurs del temps, no es pot concloure que el producte no és defectuós. Si, per contra, hagués existit alguna altra circumstància com la naturalesa del producte, la seva vida útil o el seu esgotament, la consideració de l'Audiència s'hauria pogut considerar adequada.