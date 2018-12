O com moure's per aquest món canviant i que tendeix al "verd".

HAS COMPRAT MEL ADULTERADA? Comprova'n la puresa sense sortir de casa ni recórrer a experts.

Segons han confirmat diversos estudis, un alt percentatge de la mel que importa Europa està adulterada, la qual cosa significa que ha estat enriquida amb aigua, sucre, iode o altres substàncies derivades destinades a abaratir-la. Això passa sobretot amb determinades partides que han arribat de la Xina i, per a detectar el frau abans de comprar-la, convé fixar-se en l'etiqueta. Per començar, cal rebutjar aquelles que incloguin entre els seus ingredients xarop de blat de moro d'alta fructosa o glucosa comercial. Una vegada a casa, hi ha diversos trucs per a detectar si la mel ha estat enriquida o no, encara que impliqui obrir l'envàs. Si ens posem una gota d'aquest producte al dit i no cau, és pura. Si raja, no ho és. Una altra prova consisteix a submergir una cullereta amb mel dins d'un got d'aigua. Si roman compacta al fons, podem estar tranquils. Si es dissol, mal senyal. El foc també aporta informació. Si acostem un llumí a una culleradeta de producte veritable, aquest s'encén. El fals no ho fa.

NEDAR EN AIGUA FREDA, UN MÈTODE PER A CURAR LA DEPRESSIÓ

En el cas de la Sarah, va funcionar. Feia set anys que es medicava contra la depressió i l'ansietat sense aconseguir que els símptomes remetessin, quan el metge la va animar a intentar una cosa nova: substituir els fàrmacs per sessions setmanals de natació a l'aire lliure en aigua a 15 °C. Després de quatre mesos exercitant-se al llac Serpentine de Hyde Park (Londres), la pacient va aconseguir per fi sentir-se bé i deixar les pastilles, com recull un estudi publicat recentment al British Medical Journal. Encara caldria aprofundir en la recerca i comprovar si el tractament és igual d'efectiu en altres persones. Amb tot, els resultats inciten a explorar els beneficis que la immersió en aigua freda podria tenir en el cos, fet que tradicionalment ha estat associat a efectes negatius.

EL GUACAMAI DE LA PEL·LÍCULA RÍO JA NOMÉS VOLA LLIURE EN LA FICCIÓ

L'últim guacamai de Spix salvatge podria haver mort al Brasil al voltant de l'any 2000, segons estima un estudi de BirdLife International. L'organització, dedicada a protegir els ocells i els seus hàbitats, assegura que l'ocell blau que va inspirar la pel·lícula de dibuixos animats Río el 2011 ja no existeix en la naturalesa. Originari del Brasil, l'Spix ha desaparegut en la seva versió salvatge sobretot per culpa de la desforestació i del comerç il·legal. Tot i que encara no està tot perdut: mig centenar d'aquests guacamais sobrevivien en captivitat. Loro Parque Fundación, a Tenerife, és una de les institucions que lluiten per salvar aquesta espècie.

AIXÍ ES LLEGEIX EL "PANTONE" D'UN BLAU. Els tons de la pell després d'un cop lleu reflecteixen que el procés de guarició està en marxa.

Vermell, rosat. Són els primers tons que adopta el lloc del cop i indiquen que acaben de trencar-se vasos sanguinis petits. Reflecteixen que s'acaba d'acumular sang fresca i rica en oxigen sota la pell.

Blau, morat, negre. Apareixen passats un dia o dos i reflecteixen que la sang acumulada ha començat a perdre oxigen.

Groc i verd. Aquests colors procedeixen de la biliverdina i la bilirubina, respectivament, dos components que apareixen quan l'hemoglobina es descompon. S'aprecien als cinc o deu dies.

Marró groguenc o clar. Quan han transcorregut deu o catorze dies, els colors van clarejant i acostant-se al to normal de la pell. Per norma general, un blau desapareix en dues setmanes. Si els colors no canvien, la taca no minva i el dolor no remet, caldrà visitar el metge.