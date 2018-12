CADA VEGADA HI HA MÉS CONSUMIDORS QUE EXIGEIXEN PRODUCTES NATURALS, UNA DEMANDA QUE VA SORGIR EN EL CAMP DE L'ALIMENTACIÓ I QUE JA MARCA TENDÈNCIES EN COSMÈTICA. PERÒ EL BUIT LEGAL FA QUE NO TOT EL QUE S'ANUNCIA COM A "NATURAL" HO SIGUI DE DEBÒ. APRÈN A DISTINGIR-LOS.

Les coses naturals venen, però també exigeixen voluntat d'adaptació. Cada vegada més informats, els consumidors busquen productes que s'ajustin a la seva forma de ser i que, més enllà de l'efectivitat, siguin sostenibles i respectuosos amb ells mateixos i amb el medi ambient. És un mercat global que ja mou més de 9.500 milions d'euros; que creix entre un 8 i un 10% cada any i que ha fet que les empreses de cosmètica i de cura personal pugin al carro natural amb productes d'inspiració verda: olis suposadament orgànics, xampús amb extractes naturals, cremes hidratants amb oli d'oliva... Després d'un passeig pels passadissos de qualsevol establiment sembla que gairebé tot és natural. Però les aparences enganyen.

A diferència del que ocorre amb l'alimentació, els termes "natural" o "ecològic" no estan protegits en cosmètica. "La llei només prohibeix enganyar els consumidors, però com que no està definit oficialment què es considera una cosmètica natural o ecològica, cada empresa pot aplicar els seus criteris", explica Montse Escutia, coordinadora de Xarxa Estètica i secretària de l'Associació Vida Sana.

Així, una marca pot incloure un 1% d'oli d'oliva ecològic i posar en l'etiqueta "hidratant d'oli d'oliva ecològic" encara que la resta d'ingredients sigui pura química: és el que es coneix com greenwashing, una tècnica de màrqueting que fa que el consumidor percebi com a naturals productes que en realitat no ho són. Per a fer-nos una idea més precisa, només hem de mirar la llista d'ingredients i comprovar en quin lloc apareix un component qualsevol: els que en tenen més percentatge van al començament.

BUSCA LES CERTIFICACIONS

Malgrat els avanços dels últims anys, la veritat és que avui dia no hi ha una legislació europea que detalli els requisits que s'han de complir (origen dels ingredients, percentatges mínims, normes d'etiquetatge, etc.) perquè un producte es pugui denominar natural o ecològic. Davant la falta de normativa van sorgir a Europa nombrosos certificats d'organismes privats (Ecocert, Natrue, Soil Association, Cosmebio, BDHI, ICEA, Vida Sana...), fins que cinc d'ells van unificar criteris el 2010 al voltant de l'estàndard comú Cosmos.

Aquests segells especifiquen els percentatges mínims d'ingredients naturals i ecològics, a més de garantir l'absència de transgènics, parabens, nanopartícules, silicones i colorants i perfums sintètics, entre altres ingredients que són potencialment tòxics per a la pell o el medi ambient. Són precisament aquests logos els que hem de buscar en els envasos per a saber amb certesa si són realment naturals o pura estratègia comercial. La majoria de les empreses espanyoles de cosmètica econatural gaudeixen del segell BioVidaSana, un aval que va passar de certificar 10 empreses el 2014 a 75 en l'actualitat.

El 2016 va arribar també l'estàndard ISO 16128 amb la intenció d'harmonitzar-ne criteris, encara que diverses associacions ecològiques l'acusen de situar-se massa prop de les empreses de cosmètica tradicional i lluny dels consumidors. "Accepta l'ús de transgènics, perquè en alguns països es consideren naturals; permet l'ús d'ingredients d'origen animal procedents d'animals sacrificats, no inclou criteris específics per als perfums ni per als colorants, i moltes de les seves normes són només recomanacions" enfront de les normatives ja existents, que són més estrictes, sosté Escutia.

BENEFICIS PER A LA PELL I L'ENTORN

Perquè un producte es pugui considerar natural, la majoria de certificadors exigeix que es compleixin aquests requisits:

Almenys el 90% ha d'estar compost per ingredients naturals d'origen vegetal (olis essencials, flors, fruits, arrels, etc.), mineral (com aigua, argila o sal marina) o animal (gelea reial o cera d'abella, per exemple).

d'origen vegetal (olis essencials, flors, fruits, arrels, etc.), mineral (com aigua, argila o sal marina) o animal (gelea reial o cera d'abella, per exemple). No haver estat testat en animals i no tenir transgènics en la formulació.

i no tenir transgènics en la formulació. No incloure matèries primeres (especialment compostos químics) sobre les quals hi ha dubtes de la seva innocuïtat sobre les persones o l'entorn.

(especialment compostos químics) sobre les quals hi ha dubtes de la seva innocuïtat sobre les persones o l'entorn. Els processos d'elaboració han de ser sostenibles amb el medi ambient, i han de reduir el consum energètic, minimitzar la contaminació i amb embalatges reciclats i/o reciclables.

amb el medi ambient, i han de reduir el consum energètic, minimitzar la contaminació i amb embalatges reciclats i/o reciclables. Perquè es pugui denominar ecològic o orgànic, l'estàndard Cosmos estableix que ha de portar almenys un 95% de components ecològics certificats d'origen vegetal o animal.

Per a Pedro Catalá, doctor en tecnologia cosmètica i fundador de Twelve Beauty, "la majoria dels ingredients naturals aporta beneficis extra per a la salut. Un oli sintètic és inert per a la pell, mentre que els derivats de plantes contenen nutrients que contribueixen a millorar-ne la seva funcionalitat". D'altra banda, si fem servir cosmètics naturals no deixem residus contaminants que se'n van amb l'aigua quan ens dutxem.

Encara que la seva tolerància cutània és generalment millor que en cosmètics tradicionals, és important recordar que natural i/o ecològic no és equivalent a innocu. Cadascú ha de comprovar quins productes li funcionen millor segons les seves necessitats i tenint en compte les al·lèrgies o intoleràncies personals. Per a la doctora Paloma Borregón, responsable de Dermatologia de la Clínica Beteré, a Madrid, "la cosmètica natural és fiable en la mesura que estigui certificada i que hi hagi estudis que demostrin la seva eficàcia. Cal anar amb compte perquè de vegades ens venen la cosmètica ecològica com la solució a tots els problemes, i és important que el dermatòleg indiqui quin tipus de producte està indicat per a cada tipus de pell".

De la seva banda, Catalá reconeix que tot i les creixents connotacions negatives de la cosmètica tradicional, la Unió Europea duu a terme una tasca excepcional i revisa constantment la seguretat dels ingredients, així que no ens hem de deixar alarmar per aquells que parlen de components perjudicials. "Dit això, és cert que hi ha alguns ingredients que afecten la salut de la pell a mitjà o llarg termini, per exemple els sulfats, que ajuden a netejar i a proporcionar escuma en productes de neteja i que poden deixar la pell desprotegida. Alguns conservants poden provocar dermatitis de contacte, fins i tot en productes destinats a nadons i a ancians, i sobretot els derivats de l'òxid d'etilè, que podem identificar en l'etiqueta amb els prefixos PEG, PPG i el sufix -eth".

COM PODEM IDENTIFICAR LA VERITABLE COSMÈTICA NATURAL L'Associació Vida Sana proposa sis consells per a triar un producte que sigui realment natural: Busca les marques que t'agradin més i informa't sobre el seu fabricant. Les empreses que no tenen res per ocultar solen incloure la certificació i una llista d'ingredients al seu web.

Tria cosmètica certificada. Les més comunes a Espanya són BioVidaSana, Cosmos i Natrue.

Fixa't en els components; estaran ordenats per ordre d'importància. Com més enrere aparegui, més baix serà el seu percentatge en el producte final.

Millor la cosmètica amb pocs ingredients, i que la majoria sigui d'origen vegetal. Per a distingir-los, cal saber que es fa servir el nom de la planta en llatí seguit d'aqua, water o distilate', per a hidrolats i aigües florals; extract, per a extractes; oil, per a olis; butter, per a mantegues vegetals; i wax'', per a ceres.

Evita els ingredients potencialment perillosos per a la salut o el medi ambient. Per a una llista completa, consulta el web d'Ecoestetica.org.

Assegura't que la cosmètica compleix tots els requisits legals i que està registrada correctament.