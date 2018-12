El més vist en xarxes socials

Tota l'actualitat sobre els temes que més t'interessen en les nostres xarxes socials! Segueix-nos a Facebook i Twitter.

FACEBOOK:

Pràctiques de risc a la cuina (que has fet de segur). Serveixes la truita de patates en el mateix plat que has fet servir per a tombar-la? Deixes descongelar els aliments al taulell de la cuina? I què passa amb els cullerots i les fustes de tallar? Els fiques al rentaplats? Alguns hàbits domèstics són tan habituals que sovint no ens parem a pensar en els riscos que comporten per a la nostra salut. La humitat de la pica o la calor del rentaplats són el brou de cultiu idoni per a l'acumulació i la proliferació de bacteris, i això pot arribar a ocasionar-nos una intoxicació. T'expliquem com pots adaptar les teves rutines casolanes per a fer-les d'una manera segura.

FACEBOOK:

El teu fill no vol esmorzar? No el forcis, millora l'oferta. Tota la vida has sentit a dir que és molt important sortir de casa havent gaudit d'un bon esmorzar. Però, què pots fer si al teu fill no li ve de gust menjar abans d'anar a escola? La millor estratègia és millorar aquest moment del dia, des del tipus d'aliments que posem a taula fins al temps que dediquem a parlar-ne. Revisar altres pràctiques, com les hores de descans prèvies, també ajuda. Aprèn com.

FACEBOOK:

Compte! Això és el que un suc detox fa de debò amb tu. El seu consum està de moda i els trobem en llibres de cuina, pàgines web o xarxes socials, on fan gala de la seva utilitat per a eliminar toxines. Tanmateix, el cos ja fa aquesta funció per si sol, i aquestes begudes, que a més no són gens econòmiques, poden provocar un augment de la gana i ocultar efectes gens desitjables com malestar o malnutrició.