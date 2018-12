Casament o parella de fet: pros i contres: Em caso o m'ajunto?

Encara que el nombre d'unions estables de persones no casades continua creixent a Espanya, aquesta opció de convivència encara té grans desavantatges legals i econòmics.

A Espanya, el matrimoni encara guanya per golejada a les unions de fet. Si les parelles casades van suposar el 85,4% del total el 2017, les unions de fet a penes constitueixen el 14,6%, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Encara que la crisi també va afectar el nombre de matrimonis -que va arribar al mínim històric el 2013, quan només van dir "sí, vull" 156.446 parelles-, casar-se torna a estar de moda, i el nombre de casaments ha crescut gradualment fins a arribar a les 171.454 unions l'any passat.

Una tendència continua dominant: des del 2009, els casaments civils superen els religiosos, i la diferència és cada vegada més gran. El 2016, només un de cada quatre casaments es va celebrar per l'Església, mentre que 10 anys abans n'eren la meitat, i el 1996, el 77%. Per contra, els casaments civils gairebé van triplicar els religiosos.

Si mirem enrere, el nombre de matrimonis a Espanya ha caigut un 56% des de 1965, segons Eurostat. L'oficina europea d'estadística explica aquesta caiguda per la popularització d'alternatives legals al matrimoni, com les parelles de fet, i el canvi en les lleis per a garantir-los més drets.

UN BATIBULL LEGAL

Les parelles de fet representen un model de família a l'alça, i ja en són 2.697.028, segons les dades de l'INE de 2017; un 4,4% més que l'any anterior. Però, malgrat la seva popularitat creixent, no disposen d'una norma estatal unitària, i només hi ha disposicions disperses que les regulen. En resposta a aquesta mancança, 13 comunitats han creat les pròpies lleis de parelles de fet.

Catalunya va ser la primera comunitat que va aprovar una llei sobre aquest tema, el 1998. Un any després s'hi va sumar Aragó, i el següent, Navarra. El 2001 s'hi van unir la Comunitat de Madrid, la Valenciana i les Illes Balears. I així, amb comptagotes, s'han regulat aquest tipus d'unions que no estan sota el paraigua del matrimoni. L'última que s'hi ha incorporat ha estat Múrcia, que va aprovar la llei al juny d'aquest any. En canvi, hi ha tres comunitats que no tenen norma però que disposen de registres de parelles: Castella-la Manxa, Castella i Lleó i La Rioja, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

És el mateix casar-se que formar una parella de fet a Espanya? En la majoria dels casos, no.

1. Què necessito per a casar-me o ser parella de fet?

Per al primer cas n'hi ha prou d'acreditar la capacitat matrimonial, com recull l'article 56 del Codi Civil, i expressar el consentiment per a obtenir l'acta que certifiqui la unió per a inscriure's en el Registre Civil. Tanmateix, els requisits per a ser parella de fet són diferents en cada comunitat. Per exemple, a Madrid cal haver conviscut un any i estar inscrits en el registre. A Aragó són dos anys, encara que pot ser menys si la convivència es constitueix en una escriptura pública. A Navarra cal un any i s'ha de fer constar en un document públic, o tenir un fill i compartir casa. I a Astúries val tot: un any de convivència, tenir un fill en comú i viure junts, deixar constància en un document públic o inscriure's en el registre. Al País Basc i a Andalusia, en canvi, només són parelles de fet les que estan inscrites en el Registre de Parelles de fet. On no hi ha una llei específica (La Rioja, Castella i Lleó i Castella-la Manxa) hi ha la possibilitat d'inscriure's en el Registre de Parelles de fet de la Comunitat o l'ajuntament, però només té caràcter administratiu. En altres paraules: totes les qüestions legals que se suscitin per la convivència, s'han de resoldre de mutu acord o als tribunals.

2. Matrimoni o parella de fet: és el mateix?

No. Des del punt de vista legal, el matrimoni (regulat per una norma estatal, l'article 44 del Codi Civil) i la parella de fet (recollida en lleis autonòmiques) no són el mateix ni tenen els mateixos drets, encara que les diferències depenen d'on ens trobem. Com que cada comunitat autònoma té la pròpia regulació sobre unions de fet, en algunes regions les diferències són petites mentre que en d'altres són significatives. Per tant, no casar-se encara té inconvenients. Les unions de fet, registrades o no, tenen certs drets minvats, més obstacles per a fer-los valer i fins i tot, de vegades, més inseguretat jurídica.

3. Què passa si la meva parella es posa malalta?

Les unions de fet tenen els mateixos drets que els matrimonis. En tots dos casos poden gaudir del permís laboral per malaltia greu o mort de la parella.

4. Tindré permís de maternitat o paternitat?

Sí, en els dos casos. Tant els membres de la parella de fet com els cònjuges d'un matrimoni gaudeixen del mateix accés a aquests permisos.

5. Podré tenir un descans després de formalitzar la unió?

En el cas dels funcionaris, la resposta és sí en els dos casos: tenen dret al permís de 15 dies després dels casaments o la inscripció com a parella de fet en el registre públic. En canvi, si vostè treballa en una empresa privada, dependrà de cada cas. Com que l'Estatut dels Treballadors no preveu el permís de descans per a les parelles de fet, només el gaudirà si el Conveni Col·lectiu del seu sector reconeix aquest dret. Per sort, la majoria dels convenis el recullen.

6. Puc fer la declaració de la renda de manera conjunta?

Sí, però només si està casat. Com que en matèria fiscal no existeix la figura de parella de fet, si no està casat, no pot fer la declaració conjunta.

7. Puc accedir a una subvenció o a un habitatge públic?

Sí, en els dos casos. Tant els matrimonis com les parelles poden rebre subvencions o accedir a habitatges públics, ajudes, beques i altres exempcions fiscals derivades de la seva condició legal en el seu tram autonòmic.

8. Què passa si la meva parella es mor?

Estar casat reporta beneficis automàtics. Les parelles de fet juguen amb desavantatge, ja que no tenen garantit el dret directe a la pensió de viduïtat. En general, per a accedir-hi, cal acreditar que la parella estava inscrita des de fa més de dos anys o que existia una convivència demostrada de més de cinc. A més, cal provar que els ingressos no superen el límit fixat per cada regió. Tanmateix, algunes regions han legislat per a equiparar aquestes unions estables als matrimonis. És el cas de Catalunya, que garanteix la pensió de viduïtat en cas de defunció de la parella.

9. Què passa si em separo?

En el cas del matrimoni, abans de casar-se és possible optar per la separació de béns, societat de guanys o règim de participació. Però per a la parella les conseqüències varien depenent de la comunitat. Mentre que en algunes regions no hi ha diferències, en d'altres la parella té menys drets o aquests estan limitats. Per exemple, es pot tenir dret a una pensió d'aliments però limitada en el temps. A Navarra, en canvi, la llei recull el dret o l'obligació d'alimentar-se mútuament. En altres comunitats, com les Canàries, després de la separació no hi ha més conseqüències que les que hagin acordat els cònjuges prèviament i que estiguin recollides en el document oficial el dia de la signatura. En aquest escrit han de constar els drets i els deures respectius, així com les compensacions econòmiques en cas de ruptura. La separació, això sí, és més senzilla: n'hi ha prou que un dels dos vagi al Departament de Justícia i es doni de baixa.

10. Què ocorre si vaig comprar jo el pis comú o vaig aportar més capital?

En les parelles de fet, l'habitatge o els diners aportats s'atribueix al propietari. Tanmateix, la situació varia en funció del pacte registrat en el notari. En el cas del matrimoni, el repartiment dependrà del tipus de contracte matrimonial (separació de béns, societat de guanys o règim de participació).

11. Què passa amb els nens?

En el cas que hi hagi fills en comú, no hi ha distinció pel que fa a drets i obligacions: és igual si els pares estan casats o no, si són parella de fet o no, o si viuen junts o no hi ha hagut mai convivència. La Constitució i el Codi Civil estableixen la igualtat entre els fills, tant si neixen dins del matrimoni o fora. De fet, aquests últims han anat en augment i ja són prop del 35% dels nounats.

12. I si els vull veure més?

Qualsevol acord ha de prendre com a punt de partida l'interès dels menors. No hi ha moltes diferències més enllà de les mesures respecte de qui tindrà la custòdia dels nens, on viuran, el règim de visites, l'aportació econòmica per despeses, etc. En els dos casos, les vies per a poder fer-ho són tres: escriptura pública, mesures de mutu acord o procés contenciós.

13. Si no vaig treballar fora per a cuidar els fills, rebré pensió compensatòria?

Aquí sí que hi ha diferències. Mentre que el cònjuge sense ingressos pot sol·licitar una pensió compensatòria en cas de separació o divorci, la situació es complica per a la parella de fet. Si ha decidit trencar i sol·licitar als tribunals mesures sobre la custòdia dels nens i l'ús de l'habitatge familiar, no la pot sol·licitar si no hi ha un pacte sobre aquest tema, i haurà de recórrer a un procediment civil, un tràmit complicat, llarg i costós.

14. Heretaré alguna cosa?

El dret civil general reconeix menys avantatges a les parelles de fet. Mentre que en els matrimonis el membre supervivent sempre té drets, per a les parelles de fet no hi ha unificació de criteris. No totes les comunitats concedeixen drets successoris automàtics, així que els experts aconsellen fer testament si es vol llegar alguna cosa en cas de defunció. Al País Basc i les Illes Balears, les parelles de fet sí que estan equiparades. En d'altres concedeixen algun dret concret, com Andalusia, on la llei recull que es pot residir al domicili comú durant un any.

15. Què passa si visc de lloguer?

La Llei d'Arrendaments Urbans estableix que, en cas de defunció, el cònjuge té dret a la pròrroga del contracte de l'habitatge. En canvi, la parella ha d'estar almenys dos anys vivint en convivència (excepte si hi ha fills en comú).

L'expert: Luis Enrique García, advocat especialista en dret de família de Garón Abogados: "La pensió de viduïtat és un dels obstacles més grans".

És millor casar-se o fer-se parella de fet?

No hi ha una fórmula millor o pitjor, sinó que depèn de factors personals, socials i religiosos (entre d'altres) que fan propis els qui formalitzen la relació.

Les parelles de fet juguen amb desavantatge?

Es tracta de figures diferents, ja que si el matrimoni o la parella de fet tinguessin els mateixos efectes, no tindria sentit diferenciar-los. Però l'important és que s'està reconeixent la naturalesa jurídica de les parelles de fet, i acostant-la a la del matrimoni. La unió de fet no té altre propòsit que el de conviure com ho fan els cònjuges. Cal adaptar tots aquests drets.

Quin és el desavantatge més important en relació amb el matrimoni?

A efectes legals, un dels obstacles més grans és el de la pensió de viduïtat, que és més difícil quan has conviscut durant anys sense estar casat. Per a gaudir d'aquest dret és gairebé obligatori estar inscrit en el registre, tenir un nivell d'ingressos baix i una durada de convivència determinada, entre altres requisits que varien segons cada comunitat. Un altre desavantatge concerneix a les herències, però queda resolt amb el testament.

Li plantejo un escenari: "Si vaig comprar jo el pis, què passa si soc una parella de fet i em separo?"

Algunes comunitats, com Madrid, permeten a les parelles de fet escripturar els pactes que regiran durant la convivència i després. En cas de no fer-ho, el normal és que els dos membres suportin les càrregues de manera equitativa i en funció de la seva capacitat econòmica. Amb tot, caldria estudiar les aportacions de cadascun per a determinar els possibles drets de crèdit que puguin tenir respecte de l'altre.

I si soc un matrimoni?

En aquest cas, depèn de si estem en règim de guanys o de separació de béns, però en general, com indica el Codi Civil, "cada deutor respon personalment amb el seu patrimoni". Si no fos suficient, es podria sol·licitar l'embargament dels béns de guanys.

Si vaig aportar més al compte comú i em separo, quines diferències n'hi ha?

Les aportacions es podrien repartir per igual a l'hora de liquidar. En general és així, tret que acreditem que hem aportat més diners. En aquest sentit, els extractes bancaris són molt importants, ja que permeten demostrar l'origen i la destinació d'un capital. En el matrimoni, depèn de nou si és règim de guanys o separació de béns.