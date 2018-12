AVUI DIA, LA MEITAT DE LES DONES QUE ESPEREN UN FILL A ESPANYA TÉ CARÈNCIES NUTRICIONALS. EL PROBLEMA NO ÉS LA FALTA DE MENJAR EN EL NOSTRE ENTORN, SINÓ QUE ELS ALIMENTS QUE ES TRIEN NO COBREIXEN LES NECESSITATS BÀSIQUES D'ÀCID FÒLIC, IODE, FERRO, CALCI, OMEGA 3 I VITAMINA D, UNS NUTRIENTS FONAMENTALS PER A LA SALUT DE LA FUTURA MARE I EL DESENVOLUPAMENT CORRECTE DEL FETUS.

El 45% de les gestants no menja fruites i verdures suficients, el 50% no assoleix les recomanacions de consum de llet i de peix, i el 70% no menja la quantitat necessària de cereals ni de llegums. Ho recull un informe publicat aquest any per la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), la Fundació Iberoamericana de Nutrició (FINUT) i la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), i revela que els aliments que contenen nutrients tan importants com el ferro o l'àcid fòlic són els grans absents de la dieta.

Per aquest motiu, durant la gestació es recepten suplements amb freqüència. Moltes dones no saben com ha de ser la dieta en l'embaràs, què aconsellen els professionals o quins hàbits s'han de potenciar i evitar. El document elaborat per aquestes tres institucions recull unes quantes recomanacions. Aquestes són les vuit principals:

Augmenta el consum d'aliments rics en fibra, com llegums, fruites, verdures i cereals integrals. Entre les fruites, inclou almenys una peça al dia que sigui rica en vitamina C (com la taronja o el kiwi).

Consumeix carns blanques i magres (que estiguin ben cuites; gens de carn crua o poc feta, ja que augmentaria el risc de patir toxoplasmosi, entre altres infeccions). També és important el peix blau (que és ric en Omega 3), convé triar les espècies petites com sardines, verats o aladrocs per a evitar la ingesta de metalls pesants com el mercuri, que sol estar present en espècies més grans.

No mengis ni piquis entre hores, tret que sigui una peça de fruita o un altre aliment saludable. Els snacks, brioixos, galetes ensucrades o refrescos no aporten res d'interessant. És millor deixar-los de banda.

Tampoc és recomanable fer dietes hipocalòriques durant l'embaràs. Una cosa és deixar de menjar aliments excessivament grassos, ensucrats o salats, i, una altra de diferent, restringir tot tipus de menjar per a no engreixar-se massa. Això pot ocasionar deficiències nutricionals en la dona i en el fetus.

Zero alcohol, menys cafeïna i poca sal (sempre iodada). Redueix els greixos d'origen animal (mantegues, nates, cansalada, etc.) i evita els embotits i els aliments precuinats en la mesura possible.

Les tècniques culinàries més aconsellades són al vapor, bullit, al forn, en papillota i a la planxa. Convé moderar els fregits, els arrebossats i els estofats.

No facis menjars copiosos o de difícil digestió. Redueix la presència d'aliments que poden causar refluxos o acidesa, com els productes grassos, els picants i les begudes amb gas.

Evita anar al llit o estirar-te després de menjar per a fugir del reflux. És millor deixar passar un parell d'hores i elevar una mica la zona del capçal, perquè no estigui completament horitzontal.

En suma, la dieta en l'embaràs ha de ser variada. Però això no vol dir que es pugui menjar qualsevol cosa o de tot, sinó que s'ha de triar i alternar entre aliments saludables. Així, per exemple, si a partir del segon semestre s'ha d'augmentar la ingesta d'energia diària en 250 kcal, és important que aquestes calories procedeixin d'hidrats de carboni complexos (com cereals, pa, pasta i arròs integrals), en lloc de brioixeria, llaminadures o begudes ensucrades.

Els especialistes afegeixen que la llet pot exercir un paper molt important per a millorar l'estat nutricional de les dones durant en l'embaràs. D'una banda, perquè és un aliment interessant en si mateix