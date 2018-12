"ON HI HAGI UN BACALLÀ FRESC, QUE S'APARTI EL CONGELAT". O POTSER NO. ÉS POSSIBLE QUE EL PRIMER GUANYI LA COMPETICIÓ DEL SABOR. EN CANVI, EN QUALITAT NUTRICIONAL HI HAURIA UN EMPAT JUST I, EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA, UNA VICTORIA CLARA DEL SEGON. T'EXPLIQUEM PER QUÈ.

Ens encanta el peix. Almenys, és el que es desprèn de l'estudi de la Comissió Europea sobre el mercat pesquer de la Unió (2016). Espanya és el país membre que més peix consumeix a l'any per persona després de Portugal. Exactament, 46,2 kg. I, de totes les varietats, el lluç, el llucet, la sardina i el seitó són els reis indiscutibles de les cases.

El 80% del consum de peix correspon únicament al peix fresc, fins i tot en zones d'interior, segons dades de l'Informe d'Alimentació de les Llars Espanyoles, publicat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). L'estadística posa en relleu dubtes dels consumidors a l'hora de comprar peix congelat. Hi ha una reticència important quan hem de decidir entre demanar tanda a la peixateria o dirigir-nos a les cambres frigorífiques, però aquesta inèrcia no sempre està justificada.

A priori, un exemplar de peix fresc no ha de ser necessàriament més saludable que un altre de congelat, ja que si un exemplar que té un perfil nutricional de qualitat quan es captura s'ultracongela immediatament i manté la cadena del fred en tota la traçabilitat, quan es descongeli mostrarà pràcticament les mateixes qualitats i beneficis per a la salut que quan era fresc. Això sí, ens referim al peix cru congelat, no als arrebossats o als que són part d'un plat precuinat que inclou farines refinades i altres ingredients que la majoria de vegades resten qualitat nutricional.

LA QUALITAT D'ORIGEN MANA

En el moment de la captura, qualsevol peix té unes propietats nutricionals específiques. En el cas del lluç, per exemple, té un alt contingut en proteïnes i vitamines del grup B, i si parlem de salmó o de tonyina, d'àcids grassos omega 3. Aquesta quantitat de greixos insaturats (els bons), i l'efecte cardioprotector que tenen, romandran gairebé inalterats si el peix s'ultracongela ràpidament després de ser capturat. Si es procedeix així, les seves propietats nutricionals seran gairebé les mateixes quan arribi a la taula del consumidor a milers de quilòmetres de distància.

El peix fresc també corre el risc de perdre qualitat nutricional des que és capturat fins que arriba a la peixateria. Ara bé, en els dos processos, l'important per a disposar d'un peix de qualitat, ja sigui fresc o congelat, és que no es trenqui la cadena del fred; és a dir, que s'alteri el mínim possible la temperatura que requereix cada tractament.

QUIN ÉS MÉS SEGUR?

La congelació no només reté les propietats nutricionals del peix i les conserva pràcticament intactes; també evita el creixement i el desenvolupament de bacteris. Això es tradueix en un augment de la seguretat alimentària, i el peix congelat es col·loca per davant del fresc en aquesta comparativa. Un dels riscos més coneguts per a la salut relacionat amb el peix és la presència d'Anisakis en la musculatura. Aquest paràsit, que viu en els peixos i que pot arribar a infectar l'ésser humà i produir nàusees, vòmits i fins i tot oclusió intestinal, no sobreviu a la congelació, de manera que menjar peix congelat implica tranquil·litat i més seguretat. Això no vol dir que el consum d'exemplars frescos sigui perillós, però no és tan segur com el congelat, ja que les baixes temperatures a què se sotmet aquest últim descarten la possibilitat de presència del paràsit.

AVANTATGES QUE NO ES VEUEN

A més de la qualitat nutricional, la seguretat alimentària i un gust que no s'allunya gaire del que ofereix la seva versió sense processar, el peix congelat ofereix beneficis tan interessants, com ara que es pot consumir en qualsevol època de l'any, a un bon preu i en formats molt variats, com lloms, rodanxes, cues i barretes... Tot això pot facilitar molt la preparació d'algunes receptes. Generalment, el peix congelat no degota ni fa mala olor. De fet, si desprengués alguna aroma, seria un indici que no està en bones condicions.

Quantes vegades devem haver cuinat un peix pensant que era fresc quan no ho era? No és senzill fer aquesta distinció. De fet, hi ha establiments que, s'aprofiten d'aquesta dificultat, i ens donen gat per llebre; és a dir, congelat per fresc. Com podem evitar caure en l'engany? Si no és fresc, els ulls estaran buits i apagats, i les brànquies tindran un color groguenc i sense lluentor. El que garanteix la frescor d'un peix són uns ulls bombats, una pupil·la brillant i unes ganyes roses o vermelles i sense mucositat. ... i al congelat, l'etiqueta. També entre els congelats hi ha nivells de qualitat. És més fiable un producte que es vengui envasat al buit que les peces que es troben a les botigues sense envasar. Assegura't que l'embolcall estigui tancat hermèticament. L'etiqueta ha d'especificar el tant per cent de glacejat (l'aigua que es fa servir per a recobrir el peix i protegir-lo de l'oxidació i la deshidratació) si aquest és superior al 5%. Una vegada obert, comprova que no desprèn cap olor i que el peix no té cristalls de gel.