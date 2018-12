CADA VEGADA MÉS CONSUMIDORS PREFEREIXEN ELS PRODUCTES PROCEDENTS D'AVIRAM CRIAT EN LLIBERTAT. LA PREOCUPACIÓ CREIXENT PEL BENESTAR ANIMAL TRANSFORMA LA INDÚSTRIA AVÍCOLA, PERÒ EL PERFIL NUTRICIONAL DELS OUS A PENES TÉ A VEURE AMB EL SISTEMA DE CRIA. L'ALIMENTACIÓ QUE ELS OFEREIX LA GRANJA ÉS, EN REALITAT, LA CLAU DE LA SEVA CATEGORIA I EL SABOR.

Set de cada 10 llars espanyoles prefereixen menjar ous de gallines lliures. Ho diu l'Enquesta del Consumidor 2017 elaborada per la consultora Kantar World Panel, encara que no es tracta d'un cas aïllat. La tendència creix i és global. Diversos estudis al voltant del món confirmen que la cria d'aquests ocells en gàbies provoca com més va més rebuig entre els qui van al mercat. D'una banda, els compradors associen la vida a l'aire lliure de les gallines amb productes de més qualitat. D'una altra, augmenta la preocupació pel benestar animal.

La demanda de l'ou canvia de rumb i afecta el sistema de producció. Els últims 10 anys s'ha duplicat a Espanya el nombre de gallines criades sense gàbia (a terra, de pagès i ecològiques), tot i que encara som lluny d'arribar a les cotes europees. Al nostre país, només un 12% de l'aviram ponedor creix en sistemes alternatius, mentre que la mitjana d'Europa voreja el 44%. Alemanya o Suècia arriben al 80% i França acaba d'anunciar que fins i tot prohibirà la venda d'ous frescos procedents de gàbies el 2022.

Davant d'aquesta tessitura, alguna gran cadena de supermercats ja ha eliminat els ous de gàbia dels lineals després d'un procés de reconversió costós, i moltes altres avancen en la mateixa direcció. Però, hi ha en realitat tanta diferència entre un sistema i un altre?

DISTINGIR UN OU DE PAGÈS D'UN "ECO"

Convé recordar que tots els models de cria que conviuen a Europa estan avalats per la normativa comunitària, i que cadascun s'ajusta a les exigències estipulades per al seu grup. Les gallines de gàbia s'allotgen en grups reduïts i, des del 2012 és obligatori que cada habitacle tingui 750 cm2 i complements, com un palet per a pujar o un niu per a pondre ous.

Les que viuen a terra es mouen lliurement dins d'un galliner cobert en el qual tenen menjar, aigua, ponedors i zones de descans. Per la seva banda, les de pagès i les ecològiques es distingeixen de la resta perquè tenen accés permanent a zones a l'aire lliure, encara que es pot tancar puntualment durant les primeres hores del dia per a afavorir la posta o en situacions climàtiques i sanitàries extraordinàries. Això sí, les ecològiques reben més restriccions amb els medicaments, se'ls concedeixen més hores de foscor perquè descansin a la nit i s'alimenten només de productes orgànics, a diferència de les altres, que mengen pinsos industrials.

Cria de gallines ponedores a Espanya (2017) Gàbia: 41.046.685 (-7,1%)

41.046.685 (-7,1%) Terra: 2.822.867 (91,5%)

2.822.867 (91,5%) De pagès: 2.531.860 (194,2%)

2.531.860 (194,2%) Ecològica: 331.505 (730%)

331.505 (730%) Total: 46.732.917 (0,3%) Entre parèntesi, variació respecte del 2010 Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 2018.