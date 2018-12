LES MATEMÀTIQUES ES FAN UN LLOC A LA FRUITERIA. LA TARDOR TÉ GUST DE MANGO I ES DESPERESA ENTRE TERRA I MAR

Ni patrons infinits ni fórmules matemàtiques complexes: la manera més senzilla d'explicar què és un model fractal consisteix a acostar-se a una parada de verdures i observar amb atenció un romanesco. La seva forma, fragmentada i aparentment irregular, descriu un patró molt precís que es repeteix una vegada i una altra. S'expandeix del centre cap enfora i es copia ell mateix a diferents escales. Amb aquesta estructura peculiar i fascinant, el romanesco és, potser, la col més cridanera del mercat, encara que no és l'única que ens pot ensenyar geometria. Els rams de bròcoli, amb la seva forma arborescent; les llombardes, esfèriques i en capes; o les cols de Brusel·les, un model a escala de la col de cabdell, són altres exemples de matemàtica aplicada.

AL FOC, EL TEMPS JUST

A més d'aquest potencial didàctic, les cols tenen interès gastronòmic i nutricional. Ens aporten vitamina C, com les taronges; potassi, com els plàtans; i molt poques calories. També tenen l'avantatge de ser pobres en sodi, un tret que, combinat amb la seva riquesa en aigua i potassi, exerceix un efecte diürètic. Per això moltes vegades es recomanen aquestes hortalisses a les persones amb hipertensió, excés d'àcid úric i afeccions renals (com els càlculs). I hi ha un altre punt fort: l'aportació de fibra. Aquest nutrient afavoreix el trànsit intestinal, ens ajuda a sentir-nos tips i, segons diversos estudis, redueix el risc de patir malalties cardiovasculars. Tot són avantatges.

O gairebé, perquè, a l'hora de cuinar, algunes cols desprenen una olor característica que no sempre resulta agradable. Aquesta aroma