DESCOBREIX PER QUÈ ÉS BO CONSUMIR-NE, APRÈN A TRIAR-LOS I TREU EL MÀXIM PARTIT A LA TEVA COMPRA: SÓN ECONÒMICS, RICS EN FIBRA I PROTEÏNES I AMB MOLT POCS GREIXOS. COSTA DE CREURE QUE EL SEU CONSUM HAGI DECRESCUT CONSIDERABLEMENT AL LLARG DE LES ÚLTIMES DÈCADES.

Parlar de llegums és fer un passeig per la mateixa història de la humanitat. Al costat dels cereals, fa mil·lennis que constitueixen la base de la nostra alimentació, i trobem vestigis de la seva presència en les civilitzacions més antigues i remotes. Les llenties eren venerades en l'antic Egipte; les mongetes, conreades en les civilitzacions precolombines 8.000 anys abans de Crist; i a l'Orient Pròxim, cereals com el blat i l'ordi s'associaven ja a llenties o pèsols fa 10.000 anys.

Arribats a Europa després del descobriment d'Amèrica, van ser el manteniment d'una població delmada per guerres, epidèmies i fams. Econòmics, rics en proteïnes i carbohidrats i baixos en greix (de l'1 al 2 per cent en mongetes i llenties, i menys del 7 en els cigrons), la nostra cultura comuna no seria la mateixa sense aquests plats de cullera. Però malgrat els beneficis indubtables que tenen, el consum de llegums a Espanya ha decaigut constantment. Per persona i any, hem passat de consumir-ne 13 quilos als anys 50 fins aproximadament 5, segons dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

I encara que el 2017 va registrar per primera vegada en 40 anys un repunt del 4,4% en el consum, seguim lluny de les tres racions que recomanen els experts en nutrició. Mentrestant, les vendes dels establiments de menjar ràpid i a domicili han crescut un 5,7% el 2017 fins a arribar als 3.320 milions d'euros a Espanya, encara que continuem estant a la cua del consum a Europa (i al capdavant quant al preu).

PER A GAIREBÉ TOTES LES DIETES

Una de les falses creences més esteses sobre els llegums és que no s'han de consumir amb freqüència perquè ens engreixen. En canvi, el seu efecte assaciador les converteix en una opció ideal per a les dietes baixes en calories, i no hem d'oblidar que el nivell calòric del plat variarà considerablement depenent si barregem els llegums amb verdures o amb carns com el xoriço o la botifarra. Consumir-los habitualment ajuda a prevenir malalties cardiovasculars, certs tipus de càncer i diabetis; controla la pressió sanguínia, protegeix la microbiota intestinal i regula les hormones digestives, segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica (FESNAD).

És a més un aliment especialment indicat per als celíacs, ja que és lliure de glútens, i per als diabètics, pel baix índex glucèmic: els hidrats de carboni, el macronutrient principal, són complexos, d'absorció lenta, per la qual cosa la glucosa passa a la sang de manera progressiva. L'alt contingut en fibra soluble pot reduir el colesterol, ajuda a controlar el sucre en sang i afavoreix el trànsit intestinal, de manera que combat el restrenyiment eficaçment.

ALTS EN PROTEÏNA, BAIXOS EN GREIX

Un altre mite que des de fa temps tracta de desmerèixer els llegums parla de la baixa qualitat de les proteïnes d'origen vegetal. Tanmateix, com sosté la nutricionista Lucía Martínez, tant la soia com els cigrons i alguns tipus de mongetes presenten proteïnes completes, i el seu contingut en aminoàcids és complementari al dels cereals (per exemple, l'arròs), la qual cosa dona lloc a una proteïna combinada d'alta qualitat present en molts d'aquests potatges tradicionals en la nostra gastronomia. No debades, el contingut proteic dels llegums és el més alt de tots els aliments d'origen vegetal, i són, a més, més sans, barats i sostenibles que les proteïnes d'origen animal.

LOCALS O IMPORTATS?

Encara que el consumidor busca cada vegada més la producció local, Espanya no conrea llegums suficients per a cobrir la demanda que n'hi ha, i per tant n'ha d'importar producció de països com els Estats Units, Canadà, Mèxic o Argentina. Una situació deficitària que s'explica per dos motius principals, segons apunta Javier Alonso, director tècnic de la Indicació Geogràfica Protegida Llentia Tierra de Campos: "D'una banda, és una qüestió de preus. En altres països es conrea en grans extensions, i això, unit a costos més baixos de combustible i maquinària, fa que se n'abarateixin els preus" i que la rendibilitat (i competitivitat) del cultiu a Espanya sigui menor.

D'altra banda, les condicions agroclimàtiques fan que la producció fluctuï molt d'una temporada a una altra, i això dificulta que l'envasador es pugui comprometre a adquirir una quantitat estable cada any. Tot i així, a Espanya hi ha 10 àrees de producció reconegudes per mitjà dels segells d'Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i Denominació d'Origen Protegida (DOP), que ofereixen cultius nacionals de gran qualitat i amb un consum més sostenible, ja que es redueix l'impacte ambiental de la seva producció i transport (vegeu la taula). En conseqüència, encara que el preu del llegum local certificat és, en general, més elevat, també pot ser una opció més sostenible i gurmet.

CADA LLEGUM, UN VALOR

La soia és el llegum més energètic (406 calories per cada 100 grams), el que té més greix (19) i més proteïna: 72 grams en una ració de 200, mentre que la mateixa quantitat de vedella en proporciona 48. Les mongetes, d'altra banda, tenen més fibra que cap altra (25 grams per cada 100), i els cigrons, el nivell més alt de carbohidrats (55). En conjunt, també són una bona font de minerals (ferro, zinc, calci) i de vitamina B.

ANÀLISI Per a aquesta guia s'han analitzat 82 varietats de marques representatives en cadascun dels formats de llegums disponibles (secs, cuits i preparats): Luengo, Carretilla, Eroski, Seleqtia, Gvtarra, Pedro Luis, Litoral, Ja'e, La Cochura, El Hostal, La Asturiana, Garlan i Veritas. Els pèsols es queden fora, ja que s'utilitzen majoritàriament com a guarnició, i els cacauets també.